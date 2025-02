Prestanite jesti ovu popularnu hranu

Bogata rafiniranim šećerima, nezdravim mastima i umjetnim aditivima, ta hrana može usporiti metabolizam, potaknuti inzulinsku rezistenciju i dovesti do nakupljanja masnog tkiva na području trbuha.

Stoga su dijetetičarka Krutika Nanavati te osobna trenerica i savjetnica za prehranu Shana Abraham otkrile nekoliko popularnih opcija za doručak koje trebamo izbjegavati, ako želimo spriječiti debljanje i zadržati zdrav metabolizam.

Aromatizirani jogurt - aromatizirani jogurt često se prihvaća kao zdrav izbor, no može sadržavati velike količine dodanih šećera, umjetnih aroma i konzervansa, što negativno utječe na metabolizam i potiče debljanje. "Aromatizirani jogurti često su puni dodanih šećera, što može naglo povisiti razinu glukoze u krvi i pridonijeti kalorijskom višku", upozorava Nanavati. Ako želimo zdraviju alternativu, najbolje je odabrati običan, nezaslađen jogurt i dodati mu svježe voće ili prirodne zaslađivače, poput npr. meda.

Bijeli kruh - iako je bijeli kruh vrlo popularan, on ne sadrži vlakna i ključne hranjive tvari prisutne u cjelovitim žitaricama. Zbog toga brzo podiže razinu šećera u krvi i potiče pojačano lučenje inzulina, što tijekom vremena može dovesti do inzulinske rezistencije. Osim toga, zbog brze probave ne pruža dugotrajan osjećaj sitosti, što može rezultirati prejedanjem i debljanjem. Nanavati ističe: "Bijeli kruh ne sadrži vlakna i zbog toga se brzo probavlja. To dovodi do trenutačnih skokova glukoze i naknadnih padova, što povećava osjećaj gladi i potiče prejedanje."

Pahuljice - pahuljice, koje se reklamiraju kao praktična opcija za doručak, često sadrže velike količine rafiniranih ugljikohidrata i dodanih šećera, što može uzrokovati nagli porast razine glukoze u krvi, usporiti metabolizam i potaknuti debljanje. "Nezdrave i zaslađene pahuljice, koje su obično bogate šećerom i rafiniranim ugljikohidratima, brzo se razgrađuju u glukozu, što dovodi do naglog skoka razine šećera u krvi", objašnjava Nanavati za SheFinds.

Peciva, krafne i drugi slatki pekarski proizvodi - slatka peciva i ostali pekarski proizvodi bogati su rafiniranim šećerima i nezdravim mastima, te često sadrže puno praznih kalorija. Redovita konzumacija ovakvih proizvoda može povećati ukupni unos kalorija i negativno utjecati na metaboličko zdravlje. "Peciva i slatki pekarski proizvodi često su prepuni rafiniranih šećera i nezdravih masti. Izbacivanje ovih namirnica može smanjiti ukupni kalorijski unos i poboljšati metaboličko zdravlje, što pridonosi mršavljenju," navodi Abraham.

Prerađeno meso za doručak - prerađeno meso, poput kobasica i slanine, često sadrži visoke razine zasićenih masti, natrija i raznih aditiva, što ga čini manje poželjnim izborom za one koji žele održati zdravu tjelesnu težinu. Osim što potiče zadržavanje vode u tijelu, povezano je i s povećanim rizikom od kardiovaskularnih problema. "Prerađeno meso za doručak sadrži visoke razine natrija i nezdravih masti. Izbacivanje takvih proizvoda može smanjiti ukupni unos natrija i smanjiti upalne procese u tijelu, što pomaže u gubitku viška vode", naglašava Abraham.

Izbjegavanje ovih prerađenih obroka može imati dugoročne koristi za metabolizam i kontrolu tjelesne težine.