Sat koji zna kad ste pod stresom i što vam treba

U svijetu u kojem se od nas stalno nešto očekuje - da budemo dostupni, produktivni, u formi, informirani, pozitivni - lako je izgubiti dodir sa sobom. Ukratko, stres je postao naš svakodnevni suputnik. I dok tehnologija često bude uzrok tog preopterećenja, najnovija generacija pametnih satova pokazuje da tehnologija itekako može biti i rješenje i pomoć u održavanju "mentalne higijene". Huawei Watch Fit 4 Pro i Huawei Watch 5 najnoviji pametni satovi koji ne samo da znaju kad ste pod stresom, već vam nude i konkretne alate kako biste se osjećali bolje.

Više od sata - pametan suputnik za život

Na prvi pogled, Watch Fit 4 Pro djeluje poput klasičnog sportskog sata: tanak, prekrasan, s modernim AMOLED zaslonom i elegantnim kućištem debljine 9,3 mm i težine samo 30,4 grama. Čim ga stavite na zapešće, ovaj sat postaje vaš osobni asistent, wellness trener, sportski suputnik i tihi čuvar vašeg zdravlja.

Sat prati i analizira brojne biometrijske parametre u stvarnom vremenu - bilo da sjedite za računalom, vježbate ili spavate. Glavna snaga leži u njegovim senzorima i algoritmima temeljenima na Huawei TruSense tehnologiji, koji nude znatno poboljšanu točnost mjerenja otkucaja srca, razine kisika u krvi, ritma disanja i - što je posebno zanimljivo - razine stresa.

Kako sat zna da ste pod stresom?

Stres se fiziološki manifestira u našem tijelu - povišenim otkucajima srca, kraćim i plićim disanjem, promjenama u krvnom tlaku. Huawei Watch Fit 4 Pro pomoću svojih naprednih senzora kontinuirano prati te pokazatelje i detektira kad ste u "crvenoj zoni". Rezultat toga je da vas sat može upozoriti kad niste ni svjesni da ste pod pritiskom. Kada detektira povišenu razinu stresa, sat nudi opcije kako da se smirite - kroz vođene vježbe disanja, podsjetnike da se odmaknete od ekrana, hidratizirate ili napravite pauzu.

U aplikaciji Huawei Health možete pratiti svoje razine stresa na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini te dobiti uvid u situacije koje vas najviše opterećuju. Taj oblik samosvijesti iznimno je koristan - pogotovo u trenucima u kojima lako zaboravimo na vlastite potrebe.

Brine i dok spavate

Huawei Watch Fit 4 Pro opremljen je i s TruSleep tehnologijom koja analizira faze sna - duboki, lagani, REM - te nudi personalizirane savjete kako poboljšati kvalitetu vašeg odmora. Primjerice, ako sat otkrije da se često budite noću ili da vam nedostaje REM faze sna, aplikacija vam može ponuditi rutine i vježbe za opuštanje prije spavanja, preporuke za prehranu i aktivnosti koje poboljšavaju san. Osobe koje pate od nesanice, burnouta ili osjećaja konstantnog umora ovaj sat je digitalni wellness asistent koji s vremenom postaje sve točniji i pametniji u savjetima.

Sportski saveznik - bez obzira na razinu forme

Posebno treba istaknuti opciju "Health Clovers" - dostupnu unutar Huawei Health aplikacije. To je sustav dnevnih ciljeva koji vas motivira da ostanete aktivni, dovoljno se naspavate i održavate zdrav ritam disanja, usmjeren jednako prema ravnoteži kao i kretanju.

Osim zdravstvenih i sportskih funkcija, Huawei Watch Fit 4 Pro ima sve što biste očekivali od modernog pametnog sata: obavijesti o porukama, pozivima i aplikacijama, upravljanje glazbom, vremensku prognozu, daljinsko upravljanje kamerom, "nađi telefon" opciju i sinkronizaciju kalendara. Kompatibilan je s Androidom i iOS-om, što znači da ne morate mijenjati telefon kako biste ga koristili.

Sat za one koji žele živjeti bolje

Huawei Watch Fit 4 Pro nije samo uređaj - on je poticaj na bolje navike, na pažljivije življenje, na usporavanje kada je to potrebno. U svijetu u kojem lako previdimo vlastite granice, ovaj sat diskretno podsjeća da zdravlje nije nešto što se uzima zdravo za gotovo. Namijenjen je svima koji žele više kontrole nad svojim zdravljem, više svijesti o vlastitom tijelu i više ravnoteže u životu. Nudi uvide, podatke i nježne poticaje koji u konačnici vode do važnih promjena - boljeg sna, smanjenog stresa, više kretanja i općenito - boljeg osjećaja.

Za mnoge, Huawei Watch Fit 4 Pro bit će više od tehnologije.

Bit će prvi korak prema brizi o vlastitom zdravlju.