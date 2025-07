HONOR i eSky osnažuju mlade istraživače

Putovanja danas nisu samo otkrivanje novih mjesta, već i dijeljenje priča. Zato HONOR 400 serija donosi sjajan novi način bilježenja i ponovnog proživljavanja tih iskustava. Uz napredne fotografske alate pogonjene umjetnom inteligencijom, ovaj inovativni uređaj pomaže putnicima da svakodnevne trenutke pretvore u zadivljujuće vizuale. Putem partnerstva s eSkyjem, HONOR prepoznaje jedinstvene navike putovanja i rastuće potrebe mladih avanturista. Oni ne traže samo jednostavne načine za rezervaciju letova i smještaja, već i inspiraciju za stvaranje fotografija spremnih za dijeljenje sa svijetom.

Generacija Z i trendovi putovanja: U potrazi za savršenom fotografijom

Generacija Z, prva generacija koja je odrasla s digitalnom tehnologijom, putovanjima pristupa drugačije od svojih prethodnika. Prema istraživanju Europske komisije o putovanjima i putnicima generacije Z, njihove odluke o putovanju uvelike ovise o platformama društvenih medija poput Instagrama i TikToka, gdje vizualno privlačan sadržaj ima glavnu ulogu. Za njih privlačnost neke destinacije često leži u tome može li ponuditi "zapanjujuće" vizuale - bilo da je riječ o gradskom pejzažu tik nakon izlaska ili pred zalazak sunca ili skrivenom prirodnom dragulju. Zapravo, 42% pripadnika generacije Z navodi da su destinaciju odabrali upravo na temelju društvenih mreža.

Kratka gradska putovanja: Omiljeni način putovanja generacije Z

Kratka, intenzivna gradska putovanja postala su omiljen format putovanja generacije Z. Ova kompaktna putovanja pružaju puno avantura bez previše obaveza, a istovremeno i bogata, emotivno snažna iskustva. Iako pojam "gradsko putovanje" možda sugerira urbane pejzaže, današnji izleti često obuhvaćaju i plaže, šume i planine - svugdje gdje se nudi spoj opuštanja i vizualne inspiracije.

Dinamični paketi putovanja koje nude platforme poput eSkyja čine planiranje ovih putovanja lakšim nego ikada prije. S tek nekoliko klikova, putnici mogu kombinirati letove, smještaj i dodatke poput putnog osiguranja, stvarajući vrlo personalizirane itinerare.

„Uz fleksibilnost češćeg putovanja tijekom godine, kratka gradska putovanja ispunjavaju želju za avanturom bez potrebe za dugoročnim planiranjem ili slobodnim danima", objašnjava Eugene Triasun iz internetske putničke agencije eSky Group.

Evo i nekoliko destinacija u nastajanju koje, prema eSkyju, privlače pažnju generacije Z, ne samo zbog pristupačnosti i povoljnosti, već i zbog velikog potencijala za stvaranje sadržaja:

Marakeš : Živahna paleta boja i tekstura čini svaki kutak spremnim za fotografiranje.

Island : Nadrealni krajolici, od plaža s crnim pijeskom do polarne svjetlosti, stvaraju prizore poput iz snova.

Madeira : Nazvan "Havajima Europe", ovaj bujni otok savršen je za snimanje filmskih kadrova dronom.

Malta i Cipar : Mediteransko svjetlo i povijesna arhitektura čine ove otoke idealnima za lifestyle videozapise.

Austrija (Alpe): Slikovite staze i snježni vrhovi nude zadivljujuće pozadine tijekom cijele godine.

„Mladi su navikli započinjati svako planiranje putovanja listanjem društvenih mreža, tražeći najfotogeničnije kafiće, vidikovce i iskustva. Ove platforme ne samo da inspiriraju već i temeljno mijenjaju način na koji planiramo putovanja", primjećuje dr. Bartosz Kicior, sociolog sa SWPS Sveučilišta u Varšavi. „Također, svjedočimo i novim ritualima na putovanjima: snimanje Instagram Reelsa, plesanje ispred telefona za zapise na TikToku , pretvaranje svake znamenitosti u pozornicu. Putovanje danas nije samo destinacija, već i način na koji to iskustvo predstavljate drugima. Postalo je oblik osobnog pripovijedanja. Ljudi sve više biraju destinacije koje im pomažu da izraze tko su - ili tko žele biti - putem sadržaja koji dijele", dodaje dr. Kicior.

HONOR se, u partnerstvu s eSkyjem, sprema inspirirati novi val istraživanja kratkih putovanja. Zajednička kampanja ovih dvaju brendova potiče mlade putnike da istražuju, doživljavaju i bilježe svijet na način koji odgovara njihovim navikama i potrebama. Inspiriramo ih da otkriju ne samo top destinacije u inozemstvu već i očaravajuće skrivene dragulje koje mogu pronaći u vlastitoj zemlji.

Kako bi doprli do mlađe publike, HONOR i eSky su angažirali popularne travel influencere generacije Z. Oni će svojim pratiteljima otkrivati i s njima dijeliti domaće i inozemne lokacije savršene za Instagram i pritom pokazati kako maksimalno iskoristiti mogućnosti AI fotografije kamerom pametnog telefona HONOR 400 serije, kako bi svaka fotografija zabilježila pravu ljepotu atrakcije, baš onako kako izgleda u stvarnosti.

AI fotografija: Novi najbolji prijatelj putnika

Fotografiranje tijekom kratkih putovanja nije samo užitak, već i izazov. Mladi putnici se često moraju nositi s gomilom turista koja im kvari savršenu snimku, odrazima u izlozima muzeja koji skrivaju važne detalje ili udaljenim objektima koje je teško snimiti s oštrim fokusom. U takvim situacijama tradicionalna fotografija često zataji, a pokušaji da se dobije savršena slika mogu završiti frustracijom i razočaranjem.

HONOR 400 serija rješava ove probleme inteligentnim alatima. AI Cutout omogućuje korisnicima da se trenutačno uklone s jedne fotografije i postave na novu pozadinu, otvarajući vrata kreativnim "remiksima" uspomena. AI Eraser uklanja neželjene prolaznike i druge smetnje jednim dodirom i tako osigurava čistu, neometanu snimku koja zaista ističe scenu. AI Super Zoom oštro fokusira čak i najudaljenije detalje - poput šarenih ulica Malage, povijesnih znamenitosti Atene ili zadivljujuće arhitekture Marakeša - čineći svaki detalj spremnim za dijeljenje. AI Remove Reflection lako eliminira neželjene odraze u staklu i tako otkriva pravi model i čuva autentičnost slike.

Za one koji žele podijeliti više od samo statičnih slika, značajka AI Image to Video pretvara omiljene fotografije u animirane videozapise. To oživljava putne uspomene i čini svaku avanturu spremnom za Instagram, TikTok i više. Uz ove moćne značajke, svaka fotografija priča priču vrijednu dijeljenja, a svako je putovanje zabilježeno na najbolji mogući način.

HONOR 400 serija: Redefiniranje fotografija s putovanja uz AI

HONOR 400 serija više je od pametnog telefona - to je suputnik za svako putovanje dizajniran za modernog istraživača. Njene AI mogućnosti osiguravaju da se svaki trenutak, od užurbanih gradskih trgova do mirnih planinskih vidika, zabilježi u najboljem svjetlu. Uklanjanjem prepreka u profesionalnoj fotografiji, HONOR potiče korisnike da "izađu iz okvira svog putovanja" i vide svijet na nove načine.