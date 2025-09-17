Paradise Lost + Messa + Lacrimas Profundere u Boogaloou

U četvrtak 30.10.2025. u zagrebački klub Boogaloo nakon osam godina u sklopu europske turneje "Ascension Of Europe Tour 2025 - Part 1" ponovo dolaze britanske legende doom i goth metala, Paradise Lost! Ovoga puta predstavljaju svoj novi, sedamnaesti studjski album "Ascension" (Nuclear Blast) koji službeno izlazi 19. rujna, a sa njega su do sada skinuta već dva tri vrlo hvaljena singla "Silence Like the Grave", "Serpent on the Cross" i "Tyrants Serenade".

Paradise Lost su točno prije 20 godina prvi puta nastupilu u Hrvatskoj, 25.05.2005. u zagrebačkom Boogaloou, pa ponovo 2010., 2012. su nastupili u zagrebačkom Pogonu Jedinstvo, 2015. u zagrebačkom Vintage Industrial Baru i 2017. ponovo u klubu Boogaloo, tako da će im ovo biti šesti posjet Zagrebu i četvrti posjet klubu Boogaloo!

Paradise Lost, čije je ime inspirirano istoimenom poemom J. Miltona iz 1667., svoj su put započeli davne 1988. godine. Abumi "Lost Paradise" (1990.), "Gothic" (1991.) i "Shades of God" (1992.) spadaju u klasike death/doom metalala. S albumima „Icon" (1993.), i „Draconian Times" (1995.) Paradise Lost uplovili su u tada popularne gothic metal vode i time postali svjetski poznati. Nakon toga je uslijedio još uspješniji album „One Second" (1997.), kojim su se približili dark/goth rocku i na kojem su počeli upotrebljavati elektroniku, a njihov singl „Say Just Words" postaje i ostaje do današnjih dana njihov najuspješniji singl. Zatim potpisuju ugovor za jednu od največih svjetskih diskografskih kuća EMI objavljuju album „Host" (1999.) sa kojim uplavljaju u dark sinth vode, as ingl „So Much Is Lost" mnogi uspoređuju sa Depeche Mode.No, već sa idućim albumima „Believe In Nothing" (2002.) i „Symbol Of Life" (2002.) vračaju se čvršćem zvuku, ovog puta s prizvukom electro industrial rocka. Slijedi povratak heavy-gothic zvuku sa albumima "Paradise Lost" (2005.). Slijede albumi "In Requiem" (2007.) i "Faith Divides Us - Death Unites Us" (2009.). 2015. objavljaju album, „The Plague Within", a 2017. „Medusa" kojima se vraćaju u svoju najmračniju doom metal fazu s početka karijere. 2020. slijedi album „Obsidian" i singl „Ghosts" sa kojim se vračaju u komercijalnije dark/goth metal vode. 2023. povodom 30 godina objavljivanja albuma „Icon" objavljuju ponovo snimljen album nazvan „Icon 30".

Uz više od nekoliko vrhunskih izdanja i hrpu bezvremenskih hitova, veliki adut Paradise Losta je taj što je gotovo kompletna postava, koju čine Nick Holmes (vokal), Greg Mackintosh (gitara), Aaron Aedy (gitara) i Steve Edmonson (bass) zajedno od samoga početka, dok je na bubnjevima ponovo Jeff Singer (u Paradise Lost je svirao od 2004. do 2008) koji dolazi iz grupe Kill II This, svirao u My Dying Bride, da bi se 2025. vratio u Paradise Lost.

Paradise Lost na svojim turnejama iako predstavljaju nov album uvijek sviraju presjek karijere od samog početka sve do novog albuma pa ćemo tako zagirnu moći čuti večinu njihovih hitova poput „As I Die", „True Belief", „Forever Failure", "Hallowed Land", „Say Just Words", „One Second", „So Much Is Lost", "Rotting Misery", „Ghosts", "The Last Time", „Gothic", "Embers Fire", "Pity the Sadness", "Blood of Another",.....

Sa Paradise Lost su kao glavna predgrupa na turneji sve popularniji talijanski doom metal alkemičari Messa koji na ovoj turneji promoviraju svoj novi, četvrti album „The Spin" (Metal Blade Records). Temeljeni na eklektičnom, samodefiniranom "grimiznom doom" zvuku glazba grupe Messa se uzdiže, pada, lebdi, grize, tješi i uništava, sve vrijeme odjekujući instinktivnom magijom i opsesivniom atmosferom uz prepoznatljive obrate glazbenih stilova.

Kao prvi na ovoj turneji koncerte otvaraju njemački gothic metalci Lacrimas Profundere je. Njihovo ime na latinskom znači "prolijevati suze", a njihova stilska estetika se s vremenom mijenjala; izvorno gothic death-doom se bend vremenom okreče komercijalnijem dark/goth rock zvuku po uzoru na grupe poput Tiamat, HIM, The 69 Eyes,... no sa svojim dvanestim studijskim albumom „Bleeding the Stars" iz 2019. godine vračaju se svojim doom/goth metal korijenima, dok je njihov posljednji album „How To Shroud Yourself With Night" iz 2022. ponovno nešto komercijalnijeg dark metal zvuka.

Vrata se otvaraju u 19:00, a koncert će započeti u 19:30 sati.