Rasprodan prvi od dva datuma za Queens Of The Stone Age

Rasprodan je prvi koncert Queens Of The Stone Age na zagrebačkom stadionu Šalata 22. srpnja, a u prodaji su ulaznice za drugi datum 23. srpnja i ovdašnje najvažnije strano rock gostovanje godine.

Jedan od najvećih rock bendova današnjice, vratili su se koncertima nakon godine dana pauze. Jedna od najvažnijih ovogodišnjih svjetskih rock turneja kroz 40-ak koncerata dovodi Queens Of The Stone Age na pozornice diljem SAD-a i Europe. Zagreb je, uz Boston, jedini svjetski grad u kojima će održati dva koncerta zaredom, a rock koncerti godine održat će se na omiljenom zagrebačkom prostoru na otvorenom.

QOTSA - "No One Knows" Live at Boston

Mediji poput NME hvale početak turneje i bogatu setlistu nakrcanu hitovima od čak 18 pjesama koji će se zasigurno čuti i u Zagrebu. Među njima su "No One Knows", "3's & 7's", "I Sat By The Ocean", "Negative Space", "If I Had A Tail", "My God Is The Sun", "Emotion Sickness", "The Way You Used To Do", "Carnavoyeur", "Paper Machete", "Smooth Sailing", "Make It Wit Chu", "Little Sister", "Go With The Flow", "Song For The Dead", "Time & Place", "Carnavoyeur", "Kalopsia", "Misfit Love", kao i neke pjesme koje nisu godinama svirali uživo poput "Keep Your Eyes Peeled", "Suture Up Your Future", "Song For The Deaf".

Redovito prozivani jednim od najboljih bendova uživo, QOTSA čine Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita i Jon Theodore. Ono što je krenulo od svirki u pustinji preraslo je u neospornu glazbenu silinu, grupu bez koje su najveće arene i festivali svijeta postali nezamislivi. Nastali 1996. na ostacima kultnih stonera Kyuss, Queens Of The Stone Age su u sljedećih gotovo 30 godina s pravom postali jedan od najvažnijih rock bendova na svijetu. Osnovao ga je Josh Homme u Kaliforniji, a kroz povijest među članovima bili su primjerice i Dave Grohl, Mark Lanegan i Nick Oliveri.

QOTSA - "Feel Good Hit Of The Summer"

Kao ambiciozan bend koji se ne svrstava u okvire, QOTSA su objavili brojne hitove uz brojne nominacije za Grammya i redovite pozicije na ljestvicama najboljih albuma. Diskografski put QOTSA su počeli istoimenim debijem 1998., nakon kojeg kreće osvajanje svijeta. Na sljedeća četiri albuma "Rated R", „Songs For The Deaf", „Lullabies To Paralyze"i „Era Vulgaris" isporučili su više rock hitova nego neki bendovi u karijeri, a većina je i danas sastavni dio set liste. Billboardov #1 album „...Like Clockwork" nastavio je niz, a uslijedili su „Villains" i aktualni „In Times New Roman..." s Grammy nominacijom za najbolji rock album. Najnovije izdanje je "Alive in the Catacombs" s pjesmama koje su iznova osmišljene za ambijent pariških Katakombi.

QOTSA - "Little Sister"

Bend nadrasta vlastiti žanr, iako se nedvojbeno uvijek radi o rocku, ali uz posebnu glazbenu prezentaciju koju dočarava Homme i njegova ekipa. Prilika za to doživjeti bit će ovog ljeta na zagrebačkom stadionu Šalata.

Ulaznice za prvi datum su rasprodane, a ulaznice za drugi koncert 23. srpnja dostupne su po 69 eura u sustavu Core Event, Eventim i na njihovim prodajnim mjestima.

Korisnici Mastercard kartica imaju posebnu pogodnost samo na Eventimovoj stranici ulaznice kupiti s 10% popusta.