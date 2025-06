Sisters Of Mercy + Godfathers warm up u Dva Osam

To će ujedno biti posljednji party pred ljetnu pauzu kluba. U sklopu Dark Side partyja će se održati i službeni warm up za predstojeći koncert svjetskih rock legendi i miljenika darkerske publike The Sisters Of Mercy sa posebnim gostima, još jednim rock legendama, britanskim The Godfathers. Ovaj ekskluzivan koncert će se održati u subotu 26.07.2025. u jednom od najatraktivnijih koncertnih prostora na otvorenom, rimskom kamenolomu Cave Romane koji se nalazi u Vinkuranu, opčini Medulin u neposrednoj blizini grada Pule! Cave Romane je turistička atrakcija, a pored svoje ljepote zanimljiva je po tome što su Rimljani iz toga kamneoloma uzimali kamen kako bi izgradili Arenu u Puli.

U sklopu warm up partyja održat će se nagradna igra u kojoj će se dijeliti ulaznice za koncert. Za sudjelovanje u nagradnoj igri je potrebno preuzeti kupone za nagradnu igru prilikom kupnje pića na šanku, a izvlačenje sretnih dobitnika održat će se u 1:00 preko razglasa.

The Sisters Of Mercy su osnovani 1980. godine u Leedsu, a nakon cijelog niza singlova i EP-ja 1985. godine objavljuju svoj prvi album „First and Last and Always", sa singlovima „Walk Away" i „No Time To Cry", kojima se su odmah uspeli u sam vrh svjetske dark rock scene i postaju jedna od najvećih grupa tog žanra uz The Cure, Bauhaus, Siouxsie and the Banshees, Joy Division, The Cult,... Drugi album „Floodland" objavljen je 1987. godine, a sa njega su skinuti hit singlovi „This Corrosion", „Dominion" i „Lucretia My Reflection" sa kojima se uspinju na svjetske top ljestvice. 1990. godine objavljuju svoj treći i posljednji album „Vision Thing", s hit singlom „More" koji nastavlja uspjeh prethodnih, a 1992. objavljuju svoj najveći hit „Temple Of Love" na kojem gostuje pjevačica Ofra Haza. Iako već više od trideset godina The Sisters Of Mercy nisu objavili ni jednu pjesmu i dalje pune dvorane širom svijeta, a uz stare hitove konstantno uživo izvode nove pjesme.

The Godfathers dolaze iz Glagoawa, osnovani su 1985. godine što znaći da ove godine obilježavaju 40 godina postojanja! The Godfathers su dobro poznati ovdašnjoj publici još od svog prvog rasprodanog koncerta u zagrebačkoj dvorani Doma sportova 1990. godine, a nakon toga su se redovito vračali svakih nekoliko godina. Njihov bazični rock'n'roll, uz sirove i dirketne tekstove i žestoke nastupe, pozicionirao ih je kao jednu od najboljih rock atrakcija uživo tog vremena. Prvi album, 'Hit By Hit', izlazi 1986. godine, sa čak pet singlova 'Lonely Man', 'This Damn Nation', 'I Want Everything' i 'Love Is Dead', te odličnom obradom 'Cold Turkey' u originalu od Johna Lennona. Dvije godine kasnije objavljuju svoj legendarni album „Birth School Work Death", a istoimeni singl postaje hit na Billboardu, kao i singlovi „Cause I Said So" i „If Only I Had Time". Godine 1989. objavljuju album 'More Songs About Love And Hate' koji licencno objavljuje Jugoton pa tako The Godfathers osvajaju i ovdašnju širu publiku. Na albumu se nalaze hitovi „She Gives Me Love", „Those Days Are Over" i „I'm Lost And I'm Found". Njihov posljednji album „Alpha Beta Gamma Delta" proglašen je za njihov najbolji album uz „Birth, School, Work, Death" i „More Songs About Love And Hate", sadrži trinaest pjesama, a pjevač i osnivač benda kao „uzbudljiv, mračan, opasan suvremeni rock & roll!" navodi Coyne.

Dark Side program započeti će u 22:00 video projekcijom videosa i snimaka koncerata grupe The Sisters Of Mercy i The Godfathers, sve do 1:00 kada slijedi izvačenje dobitnika ulaznica za koncert, a nakon toga se nastavlja Dark Side program koji se godinama održavao u kultnom darkerskom zagrebačkom klubu Jabuka, pod vodstvom najpoznatijeg hrvatskog alter DJ-a Tomija Phantasme. Program se temelji na staroj darkerskoj "jabučarskoj" set listi počevši od Dark Dancea, prvog dark partyja na ovim prostorima koji je sa svojim radom počeo 1983. i na koji je dolazio i sam Tomi. Mnoga od tih glazbenih imena koja su se tada puštala u Jabuci je u zlatnim osamdesetima baš Jabuka isfurala na našoj sceni. Tu tradiciju je kasnije nastavio Tomi, pa su na toj set listi tako grupe poput Bauhaus, Joy Division, The Cure, Killing Joke, Gang Of Four, Love & Rockets, Simple Minds, Human League, Soft Cell, Depeche Mode, New Order, OMD, Ultravox, Visage, The Cult, Siouxsie & The Banshees, The Damned, Laibach, Mizar, The Sisters Of Mercy, Virgin Prunes, Christian Death, UK Decay, New Model Army, Lords Of The New Church, Clan Of Xymox, Alien Sex Fiend, Cassandra Complex, The Mission, DAF, Front 242, Nitzer Ebb, Borghesia, Die Krupps, Ministry, Nine Inch Nails, The Cramps, The Godfathers, David Bowie, Iggy Pop, Ramones, Nick Cave, Violent Femmes, Pixies, EKV, The Smiths, Jesus & The Mary Chain, Heroes Del Silencio, Rosetta Stone, London After Midnight, Placebo, Interpol, White Lies, Covenant, Mortiis, Editors, Diva Destruction, Paradise Lost, Rob Zombie, Rammstein, London After Midnight, She Past Away, She Wants Revenge, Libanon Hanover,...

Vrata kluba Dva Osam će se u subotu 28.06.2025. otvoriti u 22:00 sata, a cijena ulaznica u pretprodaji iznosi 4,00 €, link na ulaznice : https://dvaosam.com/event-detail/6834daf3560b574376ae7754 na ulazu u klub: 5,50 €, za studente, uz predočenje X-ice: 3,00 €, za stare Jabučare, uz predočenje iskaznice GK Jabuka: 0,00 €. Akcijske cijene pića na šanku od 22:00 do ponoći! Osim putem interneta, ulaznice se mogu kupiti u dućanu ploča PDV, na prvom katu kluba Pločnik, u Međimurskoj ulici 21 u Zagrebu. Od 22:00 do 01:00 sat će se na šanku određena pića moći kupiti po akcijskim cijenama!