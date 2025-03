Queen Sensation sredinom travnja sprema spektakl u Boogaloou

Dugoiščekivani koncert najboljeg europskog Queen tribute benda, koji se krije iza imena QUEEN SENSATION, dogodit će se u subotu, 12. travnja u Boogaloou. Za dobar štimung prije i nakon koncerta zadužen će biti DJ Krnyja. Early bird ulaznice mogu se kupiti po cijeni od 15 eura do isteka kontingenta ili najkasnije do 1. ožujka. Pretprodajne ulaznice po cijeni od 18 eura mogu se kupiti preko sustava Entrio i na njihovim prodajnim mjestima, a na ulazu će koštati 20 eura.

Izvorno nazvana Queen Real Tribute, grupa je osnovana 2007. godine i čine je profesionalni glazbenici koji su svirali s najvećim i najpoznatijim zvijezdama bivše jugoslavenske regije. Kao veliki obožavatelji grupe Queen, počeli su svirati Queenove pjesme kako bi očuvali sjećanje na jedan od najvećih rock bendova svih vremena i njihovog pjevača Freddieja Mercuryja. Od samih početaka pa do danas, ovaj bend je nizao fantastične uspjehe.

Prvo su stekli ime u europskim okvirima, zatim su se otisnuli do dalekog Brazila gdje su imali čak 70 koncerata unutar četiri velike turneje. U ljeto 2012. su u Beogradu svirali pred nevjerojatnih 60 tisuća ljudi. Bend se izdigao na novu razinu kad su napravili show pod nazivom „Queen Symphony by Real Tribute" s postavom koja se sastoji od simfonijskog orkestra koji broj 42 instrumenta i zbora od 16 ljudi. Produkcija je postigla ogroman uspjeh te su nakon rasprodanih glazbeno-scenskih spektakala u Beogradu i Zagrebu nastavili nastupati u Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i ostalim državama regije, a 2018. godine bend je gostovao na Dalekom istoku, točnije u Kini gdje su stekli velik broj obožavatelja. Sljedeći veliki uspjeh bio je njihov prvi nastup u Rusiji gdje je posljednja turneja odrađena u prosincu 2019. godine sa simfonijskim orkestrima iz Moskve i Vladivostoka, a nastupili su i Južnoj Koreji.

Prije pet godina grupa je napravila jedinstven podvig: 68 koncerata u 68 dana u 68 različitih gradova u Austriji i Njemačkog u sklopu turneje "The Spirit of Freddie Mercury"! Nijedna druga tribute grupa nikada nije postigla nešto slično. Nakon punih 16 godina nastupanja kao Queen Real Tribute, u travnju 2023. godine grupa odlučuje promijeniti ime u QUEEN SENSATION, objašnjavajući tu odluku službenom izjavom: "Naša odluka da prijeđemo na Queen Sensation kao ime proizlazi iz jednostavne činjenice da naša umjetnost i zabavni oblik nemaju mnogo zajedničkog s riječju "tribute"... Mi zapravo nikada nismo bili samo tribute grupa, a to se ni ne prevodi u ono za što se zalažemo. Kroz godine, naša scenska izvedba razvila se u vlastito biće, gdje ono što stvarno ulažemo, ne može se svrstati u puku reprodukciju Queen pjesama, kao što to rade ili su radili drugi. U našem skromnom kolektivnom umu, cilj nam je predstavljati evoluciju i unaprjeđenje onoga za što bi se Freddie, Brian, Roger i John zalagali u današnje vrijeme. Dugo nam živio Queen! Još mnogo planova i mnogo više Queen glazbe za sve fanove ovog ikoničkog sastava. Jedva čekamo da vas vidimo na našim koncertima! Jer "THE SHOW MUST GO ON!"

Kad ovi momci zapjevaju hitove kao što su „Bohemian Rhapsody", „We are the Champions", "We Will Rock You", " I Want to Break Free", "Don't Stop Me Now" teško je ostati imun i ne pridružiti im se! Svi putevi vode u Boogaloo u subotu, 12. travnja. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme preko Entria!