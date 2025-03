Zagreb Death Fest u Močvari, 14.3.2025.

Bit će to dug dan ispunjen prljavom brutalnošću koja nadilazi granice zdravog razuma! Dobrodošli na prvi ikada Zagreb Death Fest!

Sedimentum

death metal, Kanada

Grave Infestation

death metal, Kanada

Metuzalem

death doom metal, Zagreb

Ka'rah

death thrash metal, Zagreb

Gutswamp

death metal, Zagreb

Expirium

death groove thrash metal, Koprivnica

In Dakhma

death metal, Zagreb

14.3.2025. / 19h / 15/18EUR

Sedimentum započinje s radom u zimu 2018. godine kada grupa prijatelja odlučuje svirati prljavi death metal, inspirirana ekstremnom hladnoćom Quebec Cityja u Kanadi. Ubrzo objavljuju demo s četiri pjesme iz kućne radinosti, i koji je hvaljen od strane kritike, što ubrzo privlači pozornost izdavačkih kuća diljem svijeta.Potom snimaju nekoliko split 7" izdanja, sviraju posvuda, i 2022. godine izbacuju svoj prvi dugometražni album "Suppuration morphogénésiaque".Ovo je bio teški povratak u prošlost, prožet utjecajem skandi i engleskih OSDM bendova. Brzi ritmovi, nepodnošljivo spori dijelovi i neobični riffovi u finskom stilu odlično se stapaju na ovom albumu modernog death metala s produkcijom koja nije ni previše čista ni previše prljava, već ima taman pravu količinu kaosa da ploči doda zlosutnu vibru. Sada su spremni stati na pozornicu i drobiti lubanje diljem svijeta, što ih vodi prema premijernom nastupu u Močvari.

Grave Infestation su također na putu beznađa od 2018. Uskoro izdaju debitantski demo "Infesticide", a uskoro se i podzemlje zainteresiralo za njihov rad pa nižu nekolicinu izdanja od kojih je "Persecution of the Living" svakako kruna dotadašnjg rada.Band raspolažue zvukom koji bez napora sintetizira svaki komadić tame kasnih 80-ih, kada je ovaj žanr bio sve ono što i danas volimo čuti. Utjecaji Morbid Angela, švedske buzzsaw scene uz prstohvat Repulsionea su nešto što ovi mladići nose u svojim srcima. Ako volite OSDM koji smrdi na ne tako daleko prošlost, onda je ovo baš vožnja za vas.

Metuzalem je zagrebački death/doom metal bend koji nastaje na inicijativu ljubitelja žanra kao rezultat dugogodišnjeg prijateljstva među članovima koji su svirali po brojnim hrvatskim bendovima.Već u svojoj prvoj godini postojanja bend snima full length album "Infra" gdje postavlja jasan stilski smjer i kreativni put kojim namjeravaju kročiti. Razvratne i zle harmonije, potmula pogrebna sporina suprotstavljena oštrim death metal rifovima i povremenim blastovima jamče dekrepitnu, oporu atmosferu i nadasve truo vonj grobine.

Ka'rah su polako i sigurno utabali svoje korake po Zagrebu i široj okolici. Taman su snimili prve trake koje ih polako i sigurno pretvaraju u čudovišnu mješavinu death i thrash metala. Njihova energija je silovita, a predstaviti će nam nove trake i stare hitove. Ovako bi zvučao bend Chucka Schuldinera, da se dotični jednog dana probudio na Črnomercu i krenuti raditi sjebane rifove.

Gutswamp je mlada zagrebačka death metal petorka. Temelj zvuka je sve što je trulo i zlo, od podrigujućih danskih i finskih bendova, do nestajećih blastova američkih brutal death metal bendova. Bend postoji od kraja 2023. i ovo im je prvi močvarni nastup. Bez ofišl snimaka za sada! Samo trulež i smrt.

Expirium kao death metal petorka iz Koprivnice nastala sredinom 2023. godine. Stil zvuka odlikuje spoju modernog i radicionalnog. Bend ovim koncertom obilježava godinu dana postojanja dok je album "Abomination of flesh" u procesu snimanja a koji ćete imati priliku čuti na mjestu gdje je ovo mračno putovanje i počelo.

In Dakhma je skroz nova suvremeno staroškolska varijacija na death metal temu. Krenuli smo ozbiljno, spotovi, prvi album "He Who Sows the Ground" i sad kreću svirke! Album je inspiriran metal bendovima poput Entombeda, Bloodbatha, Cannibal Corpsea, Alkaloida, Gojira, Opetha i Morbid Angela spojenih s doomom inspiriranim niskim gitarskim štimovima. Lirski, istražuje značenje i koncepte života i smrti. Dakle, nikad bolje! Još jedna močvarna premijera! rećemo članove