Jedan od najznačajnijih bendova bilo kojeg žestokog glazbenog stila posljednja tri desetljeća, Opeth se vraćaju u Zagreb u sklopu europske turneje koja prati novi album "The Last Will & Testament".

Opeth - "§1"

Naslijedivši izdanje "In Cauda Venenum", kada su u sklopu koncertne promocije rasprodali nastup u Hrvatskoj, album "The Last Will & Testament" kritika hvali kao još jednu potvrdu sjajnog kataloga benda. Metal Injection ga tako naziva "fascinantnim i naprednim albumom švedskih majstora progresivnog death metala koji se ne može prestati slušati", a radnjom je smješten u mračne 1920-te godine.

Mikael Åkerfeldt i njegova ekipa po mnogima je svirački jedna od najboljih skupina glazbenika koje je metal žanr dao unazad dugo vremena. S 14 studijskih izdanja iza sebe, Opeth su kroz karijeru prolazili kroz mnoge žanrove, zadržavši se u posljednje vrijeme na klasičnom progresivnom rocku, koji je uz povremena skretanja prema starim žešćim smjerovima, imao sve više upliva i jazza. Više od tri desetljeća bend je predan stvaranju kataloga albuma s kojima konstatno napreduju u zvuku, istovremeno objedinjuju moć misticizma, utjecaja hard rock velikana, ali i skandinavskog naslijeđa death metala.

Opeth - "Ghost Of Perdition"

Naoružani prebogatim katalogom i po mnogima na svom sviračkom vrhuncu, Opeth su institucija progresivnog modernog zvuka i bend koji je utjecao na cijeli niz današnjih progresivnih bandova. Prilika za čuti švedske prog metal majstore bit će ove jeseni u Tvornici kulture.

Ulaznice su u prodaji od petka, 28. veljače, od 10:00 sati po cijeni od 42 eura. Dostupne su u sustavu Core Event, Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu u Rijeci.