Putujte i živite održivo!

Od pametnih gradova u nastajanju do džungli koje su predložak za održivi turizam u prirodi uz biljni i životinjski svijet, mnogo je odredišta diljem svijeta kojima je cilj zaštiti naš dragocjeni planet. Godišnje izvješće Booking.com-a o održivim putovanjima za 2023. godinu otkriva kako održiva putovanja još uvijek imaju visok prioritet i važna su za četiri od pet (80%)* putnika, a tri četvrtine njih (76%) želi pretvoriti namjeru u akciju i učiniti svjestan napor da putuju održivije u sljedećih 12 mjeseci. U skladu sa svojom misijom da omogući svima da istraže svijet, pa tako i na održiviji način, Booking.com otkriva popis inspirativnih odredišta s većim udjelom sudjelovanja u programu 'Održiva putovanja'**, kako bi i ove godine zadovoljio strast putnika za putovanjima.

Merano, Italija

Najsjevernija regija Južnog Tirola obuhvaća alpski grad Merano, smješten u dolini usred okrepljujućih talijanskih Dolomita. Uz dobro uhodane tradicionalne terapije, putnici mogu na održiv način uživati u spa centrima mnogih resorta koji podupiru organski pristup, koristeći regionalno bilje kao važan sastojak ponuđenih ljekovitih tretmana. Osim uranjanja u termalne kupke, zelenih bulevara i srednjovjekovnih dvoraca na vrhovima brda, Merano nudi mogućnost za oporavak uz pješačenje i biciklizam te jednostavan pristup prekrasnom planinskom prijevoju Vigiljoch i Parku prirode Gruppo Di Tessa, najvećem parku prirode u Južnom Tirolu. Gosti mogu posjetiti susjedni grad Bolzano, odakle kreće bicklistički obilazak Dolomita za napredne, te se odazvati izazovu uspona na UNESCO-om zaštićeni planinski masiv Sella, odakle će moći uživati u pogledu na ovu prekrasnu regiju. Uz naglasak na održivom uzgoju, na raspolaganju su brojni štandovi s uličnom hranom, gdje se poslužuju narodna jela od lokalno nabavljenih namirnica, od alpskog sira do štrudle od jabuka. Grad koristi mnoge oblike obnovljive energije, od bioplina do geotermalne energije, a njegov sjajan prometni sustav uključuje autobuse, vlakove, žičare i postaje za punjenje električnih automobila.

Gdje boraviti: Relais & Chateaux Hotel Castel Fragsburg, koji je smješten u dvorcu visoko iznad doline, zahvaljujući svom naglasku na održivosti, mnogo je više od tradicionalnih toplica s 5 zvjezdica. Obnovljena zgrada ima solarne panele i sustav grijanja na drvene pelete iz isključivo lokalnih izvora, a gosti mogu uživati u okolnim planinama, stablima jabuka, divljem cvijeću i vinogradima na jednoj od verandi prekrivenih zelenilom. Gosti mogu potražiti ukusne domaće delicije u njegovom vrhunskom restoranu Prezioso, koji vodi glavni kuhar nagrađen Michelinovom zvjezdicom, a koji obuhvaća vlastiti organski vrt s povrćem i začinskim biljem te teži nultoj stopi otpada.

Foz do Iguaçu, Brazil

Foz do Iguaçu smješten je na tromeđi Paragvaja, Argentine i Brazila, a idealno je odredište za ljubitelje biljnog i životinjskog svijeta koji traže neka od najvećih blaga majke prirode. U gradu se nalazi jedan od najvećih svjetskih vodopada, nevjerojatni vodopadi Iguaçu, koji se sastoje od 275 veličanstvenih slapova visine do 80 metara. Poznato kao jedno od prirodnih čuda svijeta, ovo očaravajuće mjesto nevjerojatan je prizor okružen ogromnom suptropskom prašumom s više od 2000 vrsta vaskularnih biljaka. Gosti koji žele jedinstvenu pustolovinu mogu rezervirati cjelodnevni obilazak Nacionalnog parka Iguazú u pratnji vodiča, koji uključuje vožnju brodom do neposredne blizine vodopada. Posjetitelji će proći stotine kaskada i uživati u dinamičnom krajoliku ovog divljeg i ogromnog nacionalnog parka. Nasuprot vodopada nalazi se park Aves, raj za promatrače ptica. Ovo ekološko utočište educira posjetitelje o naporima za očuvanje i poništenje gubitka staništa, te će im otvoriti oči za neke od veličanstvenih pernatih stvorenja, od sjajnih plamenaca to dugokljunih crvenih ibisa.

Gdje boraviti: Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, Iguassu Falls okrenut je prema Nacionalnom parku Iguaçu i odlikuje se šarmantnom elegancijom te sobama ukrašenim šarenim bojama. Ulažući postotak prihoda u zajednicu, hotel igra važnu aktivnu ulogu u zaštiti prirodne ljepote okolice. Hotelski restoran Ipê Grill pruža pogled na spektakularne slapove, a gosti mogu uživati u slasnim jelima od piletine iz slobodnog uzgoja, pripremljene na roštilju, te ukusnim lepinjama koje su dio lokalne brazilske kuhinje.

Tainan, Tajvan

Od drevnih hramova i uličica osvijetljenih fenjerima do polja riže i laguna, najstariji grad Tajvana slavi bogatu prošlost. Ipak, ovaj priobalni grad ulaže u budućnost s predanošću izgradnji održivih industrija i provedbi solarnih energetskih rješenja - i nalazi se na pametnoj karti grada s impresivnom solarnom farmom koja stvara dovoljno energije za napajanje više od milijun domova. Tradicionalna kultura buja uz pogled unaprijed, a uz duboko ukorijenjenu lokalnu ugostiteljsku scenu: putnici mogu uživati u starinskim čajanama pijuckajući mirisan oolong čaj ili iskusiti proslavljene noćne tržnice i ulicu Guohua gdje je moguće pronaći tajvanske delicije uz lokalna omiljena jela poput goveđe juhe s rezancima Danzai i rolica od škampa. Gradska jezgra Tainana tako je gusto prožeta atrakcijama od Kreativnog parka Blueprint do ulice Shennong, da je šetnja najbolji način za razgledavanje. Nadalje, posjet Nacionalnom parku Taijiang i obali je jednostavan uz sjajnu autobusnu mrežu i sve opsežniji javni sustav najma bicikala - idealno za 61% putnika koji žele koristiti ekološki prihvatljivije načine prijevoza na odmoru.

Gdje boraviti: Imajući na umu da 47% putnika u svijetu želi putovati održivije, ali i uz ograničeni budžet*, uz svoje pristupačne cijene U.I.J Hotel & Hostel ulaže znatno u održivost i preporučuju ga putnici Booking.com-a. Ovaj hipsterski hostel ima sobu za igre, zajedničku kuhinju i knjižnicu te restoran u kojem se poslužuju obroci od lokalnih namirnica, a dostupni su i obilasci u pratnji lokalnih vodiča. Osim toga, nalazi se u osamljenoj ulici, u neposrednoj blizini željezničke postaje Tainan, što gostima olakšava istraživanje na održiviji, ekonomičniji način.

Santa Marta, Kolumbija

Manje poznati primorski grad Santa Marta u sjevernoj Kolumbiji jedan je od najstarijih gradova u Americi, a smješten je u sklopu najvišeg obalnog planinskog lanca na svijetu. U neposrednoj blizini nalazi se Nacionalni park Tayrona, zaštićeno područje duž karipske obale, koje putnici mogu istraživati hodajući šumskim putovima i gdje će susresti divlje životinje, od majmuna urlikavaca do puma i jelena. U gradu se nalazi i živopisna tržnica Santa Marta s više od 500 prodavača kvalitetne robe, od svježeg voća i jastoga do prekrasne odjeće i tkanina ručne izrade. Posjetitelji mogu kupiti poklone za povratak u domovinu kako bi podržali lokalno gospodarstvo - savršeno za onih 69% putnika koji žele novac koji troše na putovanja vratiti u lokalnu zajednicu.* Prije nekoliko godina, Santa Marta je doživjela ekološku krizu jer je ugljena prašina od pošiljki koje su napuštale luku prekrila grad, pa je od tada održivost u središtu pozornosti. Udruga za zaštitu okoliša uvela je proces nadzora zagađenja ugljikom i uspostavila propise za zaštitu regije, kao što su projekti čišćenja plaža i zabrana plastičnih vrećica u trgovinama. Putnici mogu pridonijeti gradskom ekosustavu istraživanjem pješice ili na električnim biciklima i izbjegavanjem plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu.

Gdje boraviti: La Casita del Bosque idilična je ladanjska kuća uronjena u prirodu, a nalazi se na kratkoj pješačkoj udaljenosti od živahne plaže Playa de Mendihuaca. Kuća je smještena usred bujne smaragdne šume, a ima rustikalne drvene interijere i vanjski tuš koji gostima omogućava da dožive tropski raj. Uz pogled na ocean koji se prelijeva svim nijansama plave boje, posjetitelji se mogu zavaliti u mrežu za spavanje i opustiti se uz tiho lomljenje valova, te uživati u hranjivom doručku od svježeg voća tek ubranog u vrtu objekta.

Stellenbosch, Južna Afrika

Ovaj uspješni sveučilišni grad s ulicama obrubljenim hrastovima smješten je u podnožju planine Stellenbosch, a poznat je po bogatom tlu koje daje najbolje poljoprivredne proizvode i vino. U ovom povijesnom „gradu hrastova" gosti mogu posjetiti mnoštvo zanimljivosti, od Muzeja Stellenbosch do niza vrhunskih vinograda raštrkanih u predgrađima u kojima se proizvode svjetski poznata vina. Savršen način za istraživanje i uživanje u nevjerojatnim vinima regije jest praćenje vinskih cesta Stellenbosch Wine Routes, mreže od više od 200 proizvođača grožđa posvećenih proizvodnji biodinamičnih vina primjenom ekoloških metoda. Kao članovi platforme Porto Protocol, globalne održive inicijative za borbu protiv klimatskih promjena, proizvođači su predani poticanju ekoloških praksi koje štite i čuvaju zemlju, uključujući i stvaranje vlastitog komposta. Drugdje, za 66% putnika koji žele napustiti mjesta koja su posjetili u boljem stanju nego što su ih zatekli,* grad nudi različite inicijative za pomoć lokalnim zajednicama. Na primjer, Living Soils, edukativna farma u zajednici, regenerativni je projekt koji podučava mlade poljoprivrednike o uzgoju hrane, a putnici mogu pomoći volontiranjem u ovom omladinskom programu.

Gdje boraviti: U obiteljski vođenom objektu Deux Frères Luxury Villas gosti se mogu opustiti uz vatrenu jamu ili uživati u zvjezdanom nebu u srcu vinograda. Lijepo uređen antiknim po mjeri rađenim namještajem i bogat zelenilom, objekt uključuje lijep bazen u kojem se gosti mogu osvježiti usred nepreglednih trsova. U vili se ne koriste plastični proizvodi za jednokratnu uporabu, a opremljena je sadržajima za učinkovitu potrošnju vode, što je jedna od najčešćih praksi objekata koji sudjeluju u Booking.com-ovu programu 'Održiva putovanja'. Uz to što proizvodi kvalitetna vina koja gosti mogu kušati, Deux Frères u proizvodnji primjenjuje ekološki pristup za istinski doživljaj od zrna do čaše.

Charlotte, Sjedinjene Američke Države

Charlotte je kozmopolitska metropola čiji se šarm i južnjačka gostoljubivost protežu na napore za postizanje održivosti. Najveći je grad u Sjevernoj Karolini i jedan od najbrže rastućih u SAD-u, a njegova je ambicija uravnotežiti gospodarski rast s očuvanjem prirodnih resursa. Živahni „Queen City" usredotočen je na zeleno gradsko planiranje i ima mnogo prekrasnih parkova prepunih drveća, rustikalnih mostova i potoka u kojima mogu uživati oni koji traže lisnatu ljepotu među futurističkim neboderima. U Parku slobode gosti mogu istražiti Muzej prirode Discovery Place - vrhunski obrazovni centar koji poziva posjetitelje na povezivanje s autohtonim biljnim i životinjskim svijetom. Od botaničkog vrta do uspješne lokalne umjetničke scene i modernih četvrti bogatih organskom ponudom, Charlotte je beskrajni izvor inspiracije. Gosti mogu rezervirati privatni obilazak povijesnih znamenitosti ili posjetiti Asbury, restoran koji nudi najbolja jela karolinske kuhinje pripremljena od tradicionalnih sastojaka koji potiču iz ovog područja. Od bogatih pirjanih rebarca do paprene tople salate od kelja, restoran daje prednost proizvodima uzgojenim na malim obiteljskim gospodarstvima. Budući da 75% putnika želi autentična iskustva koja predstavljaju lokalnu kulturu, iskustvo „od polja do stola" sjajan je i održiv način da to ostvare.

Gdje boraviti: Luksuzni hotel JW Marriott Charlotte smješten je u opuštenoj četvrti Uptown, a uređen je u elegantnom i modernom stilu. Sobe imaju velike prozore koji pružaju prekrasan pogled na grad i obilje prirodnog svjetla. U sklopu hotela nalaze se 3 restorana u kojima se poslužuju ukusna jela domaće kuhinje i koji se trude smanjiti količinu bačene hrane. Usto hotel obuhvaća vrt na krovu s bujnim zelenilom i pogledom na zalazak sunca.

Hanmer Springs, Novi Zeland

Ovaj mali ljetovališni grad u regiji Canterbury na Južnom otoku, s dramatičnim krajolikom i prirodnim termalnim izvorima, već je odavno prerastao svoju veličinu kao heroj zelenog turizma. Hanmer Springs smješten je usred visoke šume i nudi planinski odmor od gužve i vreve grada, a njegovi termalni bazeni nagrađeni su za održive turističke prakse od iskorištavanja geotermalne energije do podrške okolišu inicijativama poput bazena s ekonomičnom uporabom vode. Termalni izvori poznati su po terapeutskim koristima za zdravlje i opće stanje, od dubokog opuštanja do boljeg sna, a putnici se mogu uvjeriti u te dobrobiti uz ulaznicu za termalne bazene i spa centar Hanmer Springs, uživajući u bazenima s mineralnim stijenama i umirujućom sumpornom vodom koje grije majka priroda. Izvan termalnih izvora, gosti se mogu uključiti u uzbudljive aktivnosti kojima će upiti divlju prirodnu ljepotu Hanmera, uključujući pješačenje šumom, brdski biciklizam, jahanje na konjima, a za hrabre čak i bungee jumping.

Gdje boraviti: 8 on Oregon Boutique Lodge nudi izvrsnu vrijednost za uložen novac, a nalazi se na kratkoj pješačkoj udaljenosti od termalnih bazena, te pruža lijep pogled na grad. Smješten je na vrhu brda Conical te obuhvaća 3 prostrane sobe s balkonom i pogledom na šumu Heritage Forest. Posvećen je pružanju održivijeg boravka, a nudi ekološke proizvode i ne dopušta plastične proizvode za jednokratnu upotrebu. Gosti mogu odustati od svakodnevnog čišćenja sobe, a brdovitu okolicu mogu obići na besplatnim brdskim biciklima.

München, Njemačka

München je smješten na obali rijeke Isar, u srcu Bavarske, a poznat je po svojoj prekrasnoj srednjovjekovnoj arhitekturi, ukusnom pivu i snažnoj predanosti održivosti. Grad je tijekom godina mnogo ulagao u projekte obnovljive energije i sada proizvodi približno 43% svoje struje iz obnovljivih izvora. Dostupno je mnoštvo gradskih zelenih prostora u kojima se može uživati na otvorenom, od Engleskog vrta do parka dvorca Nymphenburg, gdje se nalaze lijepo dizajnirane energetski učinkovite fontane koje pokreću sustavi hidrauličnih pumpi. Najbolje je razgledavanje pješice ili biciklom. Putnici mogu rezervirati pješački obilazak povijesne jezgre Münchena tijekom kojeg će posjetiti povijesni centar, uključujući čuveni Glockenspiel, koji se sastoji od 43 zvona i prikazuje važne prizore iz povijesti Münchena. Vrijedi posjetiti i poznatu minhensku tavernu iz 16. stoljeća, Hofbräuhaus, pivovaru koja radi na održiv način, s ciljem smanjenja emisija ugljika i ostatka otpada te recikliranja materijala.

Gdje boraviti: Moderni apartmani DD Suites Serviced Apartments oaza su mira u centru ovog živahnog grada. Ovaj objekt nadahnut je elegantnim skandinavskim dizajnom, a u cijelom objektu gosti mogu koristiti 100% obnovljivu električnu energiju. Gostima koji unajme bicikl na raspolaganju je parkiralište za bicikle. Gosti imaju pristup balkonu i krovnom vrtu gdje se mogu opustiti uz lokalno pivo u ruci, kao i izvrstan pristup javnom prijevozu za one koji odluče kupiti kartu za neograničen javni prijevoz u Münchenu.

Nusa Penida, Indonezija

Čarobne bijele pješčane plaže najpoznatija su odlika mjesta Nusa Penida, a od njih je plaža Daimond najbolja pozadina za slike za Instagram. Ali još puno toga nudi ovaj tropski raj smješten izvan utabanih staza, na kratkoj udaljenosti trajektom od glavnog otoka Balija, sa svetim hramovima, vodopadima i prirodnim infinity bazenima. U središtu se nalaze vjetrenjače koje proizvode dovoljno energije za cijeli otok, a ugošćavanju posjetitelja pristupa se po načelu „manje je više", brižljivo regulirajući turizam radi zaštite plaža i morskog ekosustava. Kao rezultat suradnje lokalne zajednice s turističkim djelatnicima na smanjenju negativnog utjecaja turizma, putnici će uživati u nevjerojatno očuvanom moru i relativno netaknutim plažama. Otok je 2010. godine proglašen zaštićenim pomorskim područjem i predan je očuvanju prirodnih čuda koja leže ispod njegovih obala. Gosti mogu rezervirati jednodnevni obilazak brodom s maskom i disaljkom te kajakom ako se žele zabaviti uz nisku razinu emisije ugljika, te istražiti otok i otkriti bogatstvo podvodnog života duginih boja, od raža manta do papigača.

Gdje boraviti: Uživajte u ljepoti prirode u objektu Autentik Penida "Glamping". Ovaj smještaj za odrasle ima dovoljno zelenog prostora i nudi miran odmor. Objekt uključuje balkon s panoramskim pogledom na džunglu i udobne vreće za sjedenje i vrhunsko opuštanje. Također su na raspolaganju vanjski bazen, svakodnevni kontinentalni doručak te informacije o lokalnim ekosustavima, baštini i kulturi otoka. Ljubazno osoblje rado će gostima pomoći oko obilazaka i aktivnosti koje organiziraju lokalni vodiči ili rezervirati mjesto za večeru uz zalazak sunca u obližnjem restoranu Amok.

Salzburg, Austrija

Austrija je uložila znatne napore da postane ekološki osviještena zemlja, s ambicioznim ciljevima da koristi više obnovljive energije i bude ugljično neutralna do 2040. godine. Grad Salzburg sjajan je primjer tih napora, jer njegova obnovljiva energija čini 70% ukupne potrošnje zemlje, što ga čini jednim od najzelenijih gradova u državi. Ovaj grad, smješten na obali rijeke Salzach, poznat je po umjetnosti, glazbi i prekrasnim srednjovjekovnim i baroknim zgradama. Povijesni centar grada također je uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine zbog svoje bogate umjetnosti i arhitekture iz srednjeg vijeka. Budući da je grad uložio u stvaranje prijevoza ekološki prihvatljivim, ima odličan javni prijevoz, koji uključuje autobuse i trolejbuse na električni pogon i dobro razvijene biciklističke staze. Putnici također mogu istražiti grad pješice i pridružiti se obilasku s lokalnim vodičem, tijekom kojega će slušati zanimljive činjenice i priče dok hodaju kamenim ulicama.

Gdje boraviti: Budući da 65% putnika tvrdi da bi se bolje osjećali u nekom smještaju da znaju da ima certifikat održivosti, Salzburg Loft je idealna svijetla i prozračna vikendica s prekrasnim pogledom na planine. Ovaj objekt poduzeo je nekoliko koraka kako bi gostima ponudio održiviji boravak, uključujući korištenje 100% obnovljive struje, te dostupnost kanti za reciklažu i parkirališta za bicikle. Ostava je opremljena organskim delicijama, a onima koji žele kušati uspješnu austrijsku gastronomiju po načelu „od polja do stola", gostoljubivi domaćin pruža odličan lokalni uvid u najbolje restorane.