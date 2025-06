Inspiracija za piknik: običaji iz cijelog svijeta

Hrana je odavno više od pukog sredstva za preživljavanje - ona je poveznica s kulturom, sjećanjem i identitetom. Može nam probuditi emocije, potaknuti znatiželju i često postati razlog zbog kojeg putujemo. Istraživanje lokalne kuhinje ukusan je način da bolje upoznate neko odredište jer svaki zalogaj otkriva nešto o njegovim običajima i načinu života. Ne iznenađuje činjenica da 41 %* hrvatskih putnika navodi da su motivirani putovati kako bi se upoznali s kulturom hrane i kuhinjom odredišta. Budući da se Međunarodni dan piknika obilježava u lipnju, pruža vam se savršena prilika da proslavite globalnu ljubav prema hrani na jedan od najautentičnijih mogućih načina: odlaskom na piknik. Booking.com predstavlja slasna jela iz cijelog svijeta uz lokalne običaje koji su jedinstveni za svako odredište. Stoga spakirajte košaru za piknik i otkrijte kako kombinacija hrane, prirode i kulture pretvara piknik u posebno iskustvo gdje god raširili svoju deku.

Nagoya, Japan

Nagoya je poznata po sezoni cvjetanja trešanja od kraja ožujka do početka travnja, no svoj šarm zadržava tijekom cijele godine. To je grad u kojem se spaja staro i novo. Mještani se često okupljaju u parkovima kako bi obilježili hanami, japanski običaj uživanja u prolaznoj ljepoti cvijeća. Tom prigodom uživaju u pikniku pod elegantnim stablima sakure i zajedno jedu iz bento kutija - jela koja su pripremili kod kuće ili kupili u lokalnim trgovinama. Putnicima je tradicija dostupna i kroz atrakcije poput obilaska Nagoye s naglaskom na domaćoj hrani, gdje mogu kušati niz ukusnih jela, uključujući hitsumabushi, jegulju na žaru uz japansku rižu kuhanu na pari i miso nikomi, juhu s rezancima udon, a uz to popiti malo finog sakea. U Nagoyi možete pronaći nekoliko slikovitih mjesta idealnih za tradicionalni piknik, uključujući velike livade mirnog parka Tsurama ili idilični posjed svetišta Atsuta, jednog od najcjenjenijih šintoističkih svetišta u Japanu, u čijem se spokojnom okruženju spajaju duhovna i prirodna ljepota. Svojom raskošnom kulturom hrane i cvjetanjem voćaka ovaj slikoviti grad poziva putnike da uživaju u objedovanju na otvorenom u najčarobnije doba godine.

Gdje boraviti: Smješten u srcu Nagoye, objekt SAMURAI HOUSE je neobičan, a istovremeno tradicionalan hotel koji gostima pruža priliku da nakratko iskuse japanski način života. Uz prekrasan pogledom na centar grada, hladnjak za čuvanje lokalnih delicija i besplatni najam bicikala, ovaj je objekt idealno polazište za istraživanje obližnjih vrtova i parkova kako biste pronašli najbolje mjesto za piknik.

Salta, Argentina

Salta se ubraja među najatraktivnije gradove sjeverozapadne Argentine i zaslužuje svoj nadimak Salta la Linda (Lijepa Salta). Okružen spektakularnim planinskim lancima, grad se ističe arhitektonskom i kulinarskom raznolikošću, koju duguje svojoj bogatoj prošlosti. U kombinaciji s bogatom tradicijom, Salta postaje iznimno privlačno odredište i za putnike i ljubitelje hrane. Poznata po jelu empanadas salteñas, koje joj je zaštitni znak, bogatim tamalima i lokalnim vinima, pa posjetitelji mogu očekivati primamljiv izbor autentičnih delicija koje dočaravaju duh regije. Posjetitelji također mogu uočiti španjolski utjecaj uz popodnevnu meriendu (međuobrok), kad se poslužuje meso s roštilja parrilla i humitas ili kukuruzni kolači kuhani na pari, savršene za piknik Za uživanje u ovim delicijama ne nedostaje lokacija - od vožnje žičarom do vrha Brda sv. Bernarda pa do jednodnevnog izleta u Nacionalni park Los Cardones. Budući da je piknik ovdje božićna tradicija, posjetitelji se također mogu veseliti objedovanju na otvorenom pod toplim ljetnim nebom južne hemisfere.

Gdje boraviti: Haus Apart Hotel savršen je izbor za ljubitelje piknika. Od njega se kratkom vožnjom stiže do centra grada Salte, a sam objekt ima poseban prostor predviđen za piknike, terasu za sunčanje i opuštanje te potpuno opremljene i prostrane kuhinje u kojima gosti mogu pripremati hranu u kojoj će uživati na otvorenom. Nakon aktivno provedenog dana gosti se mogu opustiti u vanjskom bazenu i tako se rashladiti.

Turku, Finska

Iako je poznat kao najstariji grad u Finskoj, posjetitelji će otkriti da Turku uspješno spaja bogatu povijest sa živahnim ritmom današnjice. Bogat umjetnički i kulturni život te uspješna restoranska scena čine ovaj neobični grad izrazito šarmantnim. Hrana je ovdje važna, posebno ljeti kada dani u prosjeku imaju oko 15 - 18 sati sunčeve svjetlosti. I mještani i posjetitelji tada izlaze kako bi uživali u piknicima, koji u ovom gradu imaju snažnu tradiciju. Jedno od omiljenih mjesta za piknik je rijeka Aura, gdje na travnatim obalama i uz zelene staze možete pronaći privlačna mjesta na kojima ćete raširiti svoju deku. Park Kupitta još je jedno popularno odredište zahvaljujući svojim jezercima s patkama i velikim količinama zelenila, a tko uz obrok želi panoramski pogled može otići u park Vartiovuori, u kojem se nalazi lokacija za piknik s pogledom na grad. Finska hrana najvažniji je dio cjelokupnog iskustva, a Turun Kauppahalli (tržnica) savršeno je mjesto za opskrbu specijalitetima poput karelijskih peciva, tradicionalnog raženog kruha i zanatskih sireva, koji se svi lako spakiraju za gozbu na otvorenom. Da bi doživljaj bio potpun, putnici mogu uživati igrajući kubb, popularnu i tradicionalnu igru koja kombinira šah i kuglanje. U opuštenoj atmosferi, s toplom kulturom i obiljem atrakcija na otvorenom Turku dočekuje posjetitelje nudeći im finsku tradiciju, prirodu i kuhinju.

Gdje boraviti: Nakon dana provedenog u istraživanju lokalnih tržnica, objekt na plaži Aamuranta može biti oaza za putnike željne odmora i opuštanja. Iskoristite sve prednosti ovog objekta i kušajte lokalne delicije na terasi ili provedite opuštajuće trenutke igrajući kubb u prostranom vrtu.

Darwin, Australija

Najveći grad u Sjevernom Teritoriju i jedan od kulturno najraznolikijih u zemlji, Darwin je dinamično odredište u kojem tradicija odlaska na piknik odražava opušteni duh tog područja. Povodom lokalnog Dana piknika, koji se svake godine obilježava prvog ponedjeljka u kolovozu, stanovnici koriste priliku za opuštanje i uživanje na otvorenom. Putnici za piknik mogu odabrati jednu od brojnih lokacija, od piknika na obali na zlatnom pijesku plaže Mindil s uzbudljivim pogledom na ocean do okupljanja u veličanstvenom botaničkom vrtu George Brown Botanic Gardens u okruženju biljaka i mirnih ribnjaka. Zahvaljujući svojoj multikulturalnoj baštini grad može mnogo ponuditi kad je riječ o piknicima, uz bogat izbor jela kao što su riba barramundi, kobasice od mesa klokana i tradicionalna hrana australskih autohtonih naroda, koja uključuje kruh od sjemenki akacije i voće quandong. Da bi doživjeli piknik s australskim jelima s roštilja, putnici mogu poći na krstarenje s večerom uz zalazak sunca na brodu Cape Adieu u Darwinu, koje im omogućuje uživanje u svježim plodovima mora Sjevernog Teritorija uz zalazak sunca u luci Darwin.

Gdje boraviti: Palms City Resort, smješten u samom srcu Darwina, okružen je tropskim vrtovima. S objektima u stilu bungalova s privatnim balkonima koji gledaju na živopisno zelenilo i osvježavajućim bazenom okruženim palmama, ovaj resort nudi kombinaciju praktičnosti i rekreacije. U samo nekoliko minuta hoda stiže se do Bicentennial Parka i živahnog Darwin Waterfront Precincta, što ga čini idealnim mjestom za piknik, opuštanje i uživanje na otvorenom.

Fethiye, Turska

Grad Fethiye smješten je na jugozapadnoj obali Turske, a predstavlja zadivljujući spoj drevne povijesti, prekrasnih krajolika i živahne kulture. Uživanje u pikniku u Turskoj tradicija je još od ranog Osmanskog Carstva, pa mještani često rašire prostirke i organiziraju pravu gozbu s lepinjama, salatama, umacima, mesnim okruglicama i drugim namirnicama. Takva okupljanja na otvorenom izraz su zajedništva, pri čemu se prijatelji i obitelj sastaju kako bi uživali u tradicionalnim jelima kao što su gözleme, köfte i razne svježe mezze. S mnoštvom vanjskih prostora, Fethiye je idealan grad za ovakve prilike. Idealne su lokacije plaže koje oduzimaju dah, poput one u Ölüdenizu, a oni koji traže mir mogu pronaći skrovita mjesta u brdima i šumama u blizini, uključujući Dolinu leptira s bujnim zelenilom i mirnim okruženjem. Ondje posjetitelji mogu uživati brojeći vrste leptira koje su zapazili kako bi upotpunili čaroban doživljaj prirode. Za one željne doze adrenalina Fethiye nudi i nezaboravan paragliding iznad Ölüdeniza, koji putnicima pruža pogled iznad tirkizne obale. Nakon slijetanja, posjetitelji se mogu opustiti uz ležerni piknik pored mora, gdje uživanje u tradicionalnim turskim okusima smiruje um i tijelo, dok ih prati umirujući zvuk valova. gdje uživanje u tradicionalnim turskim okusima smiruje um i tijelo, dok ih prati umirujući zvuk valova.

Gdje boraviti: Za putnike koji žele spojiti opuštanje na obali s avanturom na otvorenom, Yacht Classic Hotel idealan je izbor. Ovaj sofisticirani smještaj je na obali Fethiyea, a gosti se mogu opustiti uz osvježavajući vanjski bazen, uživati u mediteranskoj kuhinji u restoranu Mori ili kušati ponudu ukusnih turskih vina u baru Skyfall, a sve to uz panoramski pogled na marinu. Uz živahno središte Fethiyea i povijesne znamenitosti kao što su likijske grobnice udaljene nekoliko minuta hoda, posjetitelji mogu uživati u nizu aktivnosti koje su im dostupne iz luksuza i udobnosti njihova hotela.