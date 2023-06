Gdje su LGBTQ+ friendly odredišta?

S obzirom na svoju misiju da svima olakša istraživanje svijeta, bez obzira na to u koga su zaljubljeni i kako se identificiraju, Booking.com dijeli šest LGBTQ+ friendly odredišta na temelju preporuka LGBTQ+ putnika iz cijelog svijeta.** Od živahnih glavnih gradova do tropskih odredišta uz plažu, sva ova odredišta potiču LGBTQ+ putnike da slobodno pokažu ono što jesu. Gotovo dvije trećine putnika (63%) navele su da to što su dio LGBTQ+ zajednice utječe na odredišta u koja žele otputovati, a upravo ova odredišta aktivno rade na isticanju raznolikosti te su certificirani u sklopu Booking.com-ova programa Travel Proud. Taj certifikat dobili su zbog toga što su dovršili naš trening za inkluzivno gostoprimstvo te zbog toga što se trajno trude pružiti pravu dobrodošlicu baš svima.

Kyoto, Japan

Povijesni grad Kyoto do 1868. godine bio je glavni grad Japana, a njegovi posebni hramovi, predivni vrtovi i tradicionalne čajane odoljele su zubu vremena. Ovo drevno središte Japana smješteno je u dolini okruženoj s pet svetih planina na otoku Honshuu, a njegovi stanovnici pružaju LGBTQ+ putnicima toplu, ali diskretnu dobrodošlicu. Iako je Kyoto nekoć bio poznat po svojim konzervativnim stavovima, s vremenom je postao sve progresivniji kad je riječ o pružanju podrške LGBTQ+ zajednici, a nedavno je Japan prepoznao istospolne parove u sustavnom obliku partnerstva.

Bilo da putnici žele zajedno pijuckati matchu na ceremoniji ispijanja čaja, odmarati se u ryokanu (tradicionalnom japanskom smještaju za goste) uz opuštanje u onsenu (termalnom izvoru) ili jednostavno uživati u čarima „hanamija" (promatranju cvata trešnje), svakako će se osjećati ugodno. Iako LGBTQ+ scena nije dugo zastupljena u ovom gradu, putnici koji vole obilaziti barove otkrit će izvrsnu ponudu noćnog života gdje su svi dobrodošli, od avangardnih drag nastupa do najboljih lokalnih DJ-eva. Za jedinstveno iskustvo i savjete lokalnog stanovništva putnici mogu rezervirati personalizirani privatni obilazak grada s lokalnim vodičem, tijekom kojeg će istražiti najvažnije znamenitosti grada onako kako to žele, od hrama Kiyomizu-dera do četvrti gejši, Gion.

Gdje boraviti: Boravite u srcu grada, u boutique hotelu Miru Kyoto Nishiki. Ovaj hotel smješten je među tradicionalne drvene kuće „machiya", a dizajn hotela odiše autentičnim japanskim dekoracijama, kao što su drvene dekoracije, tatami prostirke za krevete i bogate teksture na moderan način. Goste će dočekati jako mekani jastuci i vrlo srdačno osoblje, što će im omogućiti opuštajući boravak. Ovaj objekt nalazi se u blizini tržnice Nishiki, koja je popularna lokacija za istraživanje lokalnog života, a kratkom vožnjom taksijem moguće je doći do kluba Metro, savršenog za putnike koji žele plesati do sitnih sati.

Nica, Francuska

Na jugoistočnoj obali Francuske, na francuskoj rivijeri, smjestila se Nica. Predivno i inkluzivno odredište za LGBTQ+ putnike, u kojem cijele godine sija sunce i koje je velik dio njezine tople i gostoljubive atmosfere. Francuska je 2013. godine legalizirala istospolne brakove te se u toj državi tijekom cijele godine održavaju LGBTQ+ eventi otvoreni za sve. Svake veljače u Nici se održava Lou Queernaval, prvi LGBTQ+ karneval u Francuskoj, koji sada svake godine posjećuje više od 15.000 ljudi. Ovaj karneval u Nici spaja blještavilo i glamur, a očekuju vas povorke, alegorijska kola, svirke bendova i pomno složene odjevne kombinacije. Oni koji planiraju posjetiti ovaj živahni grad tijekom ljeta, kada su temperature obično na vrhuncu, mogu iskusiti Povorku ponosa u Nici. Pride se svake godine održava posljednji vikend u srpnju, a tijekom tog događaja grad uistinu oživi uz proslave duž ulice Promenade des Anglais, u kojoj se s obiju strana nižu palme, te u slikovitom starom gradu. Osim ovih proslava, u ovom gradu, koji je pod zaštitom UNESCO-a, možete istražiti šarenu arhitekturu, bogatu povijest umjetnosti te predivne plaže. Posjetitelji koji se žele malo opustiti uz voljenu osobu mogu rezervirati romantični obilazak francuske rivijere i prošetati se parkom Parc de la Colline du Château, u kojem su smješteni raskošni vrtovi, fontane i skulpture, te iz kojeg se pruža najbolji pogled na Nicu i njezine crvene krovove.

Gdje boraviti: U blizini kamenitih obala i vreve starog grada nalazi se apartman Le Château. Ovaj apartman prava je oaza mira, koja nudi pogled na azurno more, te ima izdvojenu terasu na krovu, na kojoj gosti mogu započeti dan uživanjem u izlasku sunca. Domaćini ovog apartmana rado će vam preporučiti lokalne trgovine i restorane koji su LGBTQ+ friendly, a sam je apartman lijepo uređen te nudi potpuno opremljenu kuhinju i prostrani walk-in tuš.

Chiang Mai, Tajland

Chiang Mai najveći je grad na sjeveru Tajlanda, a poznat je po svom šarmantnom planinskom krajoliku, plodnim farmama i opuštenoj atmosferi. LGBTQ+ zajednice u ovom gradu postoje već dugo, raznolike su i integrirane u ostatak stanovništva, a u posljednjih nekoliko godina grad je uvelike napredovao kad je riječ o poštivanju prava te zajednice. Godine 2019. održana je prva Povorka ponosa u Chiang Maiju, u sklopu kojeg su održani brojni edukativni seminari, povorke i izvedbe. Tajland je nedavno donio zakon o građanskom partnerstvu, kojim nudi pravno priznanje istospolnim parovima. Putnici svoje istraživanje Chiang Maija mogu započeti na živahnoj i popularnoj tržnici Kalare Night Bazaar, koja nudi ukusnu uličnu hranu, brojne trgovine i glazbu uživo. Kratkom šetnjom od tržnice doći ćete do gay noćnog kluba Ram Bar, u koji su dobrodošli i heteroseksualni posjetitelji, te u kojem se u velikom broju okupljaju i lokalni stanovnici i turisti. Svake večeri u 22 sata atmosferu u baru posebno zagriju vrhunske izvedbe cabareta. U našoj anketi, 45% putnika koji su dio LGBTQ+ zajednice izjavilo je da na odmoru žele kušati ukusnu hranu,* stoga oni mogu rezervirati poludnevni tečaj kuhanja, te se kući vratiti s tajnim vještinama pripremanja tajlandske hrane. Putnici će na organskoj farmi okruženoj rižinim poljima naučiti kako pripremati jela kao što su ljepljiva riža s mangom i pad thai, vrlo ukusno slatko-slano jelo s rezancima.

Gdje boraviti: Objekt Pastell Oldtown Chiang Mai smješten je u mirnoj ulici u srcu starog grada, na kratkoj udaljenosti pješice od tržnice Kalare Night Bazaar. Drveni interijer odražava tradicionalno tajlandsko uređenje, a sobe su pune svjetlosti i zraka, ukrašene modernim detaljima. U ovom hotelu, poznatom po ljubaznom osoblju i izuzetnoj usluzi, gosti se mogu opustiti i napuniti baterije. Čekaju ih bazen, zeleni vrtovi i ukusna tajlandska hrana. Ako gosti požele otići, u blizini mogu istražiti budističke hramove i tržnice s uličnom hranom.

Puerto Vallarta, Meksiko

Puerto Vallarta nalazi se na predivnoj meksičkoj obali i popularno je odredište za odmor, poznato po prelijepim plažama. Ovaj sunčani raj na Tihom oceanu, u meksičkoj saveznoj državi Jalisco, omiljeno je odredište starih holivudskih zvijezda, koje nudi otvorenu i opuštenu atmosferu za LGBTQ+ osobe, osobito u čuvenoj ulici Lazaro Cardenas. Jalisco je trenutačno jedina meksička država koja prepoznaje pravni identitet transrodne djece i mladeži, te jedna od malobrojnih koje imaju zakone vezane za zločine iz mržnje. U kamenom popločanom starom gradu Puerto Vallarta nalazi se „Zona Romantica", legendarna LGBTQ+ friendly četvrt, puna raznolikih lokala u kojima se poslužuju morski plodovi svjetske kvalitete (uključujući tacose s hobotnicom i svježi „ceviche") i kokteli. Posjetitelji koji žele nezaboravno iskustvo na oceanu mogu rezervirati luksuzno krstarenje s doručkom i ručkom te ploviti zaljevom Bandera i istodobno uživati u uzbudljivim sportovima na vodi, od uspravnog veslanja na dasci do tzv. „water tubinga". Putnici koji se žele malo opustiti mogu uživati u jednom od mnogih klubova na plaži i smaragdno-zelenim uvalama okruženim palmama koje nudi ovaj grad s resortima ili mogu prošetati promenadom uz plažu El Malecón, na kojoj mogu uživati u suvremenim i kreativnim skulpturama lokalnih umjetnika. S obzirom na sve to, stvarno nije čudo da je ovaj grad najpopularnije meksičko odredište s plažama.

Gdje boraviti: Objekt Grand Miramar All Luxury Suites & Residences nudi pravi luksuzni smještaj, a nalazi se na obroncima ekskluzivnog područja Conchas Chinas, na kratkoj udaljenosti pješice do četvrti Zona Romantica i plaže. Ovaj predivni smještaj, ukrašen ružičastim bugenvilijama i mramornim interijerom, dio je Booking.com-ova programa Travel Proud te nudi vrhunski i nepretenciozan smještaj, a sve goste ondje dočekuju raširenih ruku. Opustite se uz infinity bazen, u hidromasažnoj kadi ili na terasi samo za odrasle - savršeno za romantičnu večer udvoje.

Las Vegas, Sjedinjene Američke Države

Ova velebna metropola u pustinji Mojave već se dugo glasno zalaže za prava LGBTQ+ zajednice te poziva sve posjetitelje da budu ono što jesu i da ističu svoj jedinstveni duh. Las Vegas i dalje je najbolje odredište u SAD-u kad je riječ o inkluzivnosti za LGBTQ+ zajednicu, nakon što je Nevada 2011. godine među prvima usvojila zakon kojim se zabranjuje diskriminacija na temelju seksualne orijentacije kad je riječ o zapošljavanju, stanovanju i najmu smještaja. U centru Las Vegasa svake se jeseni održava Pride, poseban po noćnoj povorci i legendarnoj zabavi uz bazen, a LGBTQ+ četvrt, koja se od milja naziva „Fruit Loop", cijeli dan i noć otvorena je svima koji su u potrazi za pićima i plesom. Vegas ima baš sve, od najpoznatijih izvođača i vrhunskih nastupa do „fine dining" iskustava u restoranima poznatih chefova, izvrsnih opcija za kupovinu, rasplesanih fontana i poznatih lokacija, kao što je Caesar's Palace, koji je dio čuvenog Las Vegas Stripa. Gosti koji žele pobjeći od blještavila i uživati u zapanjujućim prirodnim ljepotama kanjona Red Rock onamo mogu doći kratkom vožnjom automobilom ili mogu odabrati obilazak zapadnog dijela Grand Canyona autobusom s polaskom iz Las Vegasa kako bi vidjeli ovo geološko čudo. U Las Vegasu ljubav ne poznaje granice, a istospolni brakovi u Nevadi su zakonski priznati 2014. godine, pa posjetitelji mogu doživjeti svadbeno iskustvo u Las Vegasu koje uključuje Elvisova imitatora, privatnu limuzinu i fotografiranje.

Gdje boraviti: Hilton Grand Vacations Club Flamingo Las Vegas dio je Las Vegas Stripa i poznat je po divnom osoblju, a nudi suiteove i studio-apartmane s pogledom na brze vodopade i tropske vrtove. U ovom hotelu održavaju se zabave uz bazen, a gosti imaju pristup i retro-chic lokalu Flamingo Hotel and Casino, u kojem se neprestano izmjenjuju gostujući DJ-evi i poznati pjevači. Iznajmite ležaljku zaklonjenu od sunca i priuštite si popodnevne koktele u ovoj zoni užitka. Ovaj smještaj iz Booking.com-ova programa 'Održiva putovanja' također nudi lokalnim umjetnicima priliku da pokažu svoje talente.

Amsterdam, Nizozemska

Nizozemska je 2001. postala prva zemlja na svijetu koja je legalizirala istospolne brakove, a njezin glavni grad, poznat po biciklima i kanalima uz koje se nižu nakošene zgrade, izvrsno je odredište za LGBTQ+ putnike. Tijekom Pridea u Amsterdamu, kanal u centru grada postaje ruta povorke po kojoj svaki prvi vikend u kolovozu plove čarobno ukrašeni brodovi. Booking.com ponosni je sponzor ovog eventa, a LGBTQ+ putnici i saveznici koji su u potrazi za vrhunskom globalnom proslavom Pridea trebaju u kalendar zabilježiti 2026. godinu, kada će se u Amsterdamu održati i World Pride. Za 65% putnika za koje postoji veća vjerojatnost da će tražiti aktivnosti prilagođene osobama koje su dio LGBTQ+ zajednice, u ponudi je obilazak najistaknutijih LGBT lokala, tijekom kojeg mogu doživjeti najbolje što nudi noćni život u Amsterdamu. Lokalni vodič odvest će posjetitelje u Reguliersdwarsstraat, najšareniju i najinkluzivniju LGBTQ+ ulicu u gradu s raznolikom „hipsterskom" kulturom, živahnim barovima i „coffee shopovima". U Amsterdamu se nalazi i Homomonument, prvi spomenik posvećen gay osobama na svijetu, podignut u čast svima koji su progonjeni zbog svoje seksualne orijentacije. Uz taj simbolični trokut nalazi se Pink Point, informativni kiosk za LGBTQ+ putnike, u kojem ćete od dobronamjernih volontera saznati informacije o inkluzivnim organizacijama i lokalima diljem grada.

Gdje boraviti: Za autentično iskustvo rezervirajte Rembrandt Square Boat, kuću na brodu na rijeci Amstel, u blizini živahnih LGBTQ+ barova u okolnim četvrtima. Ovaj udobni objekt sadrži lokalna umjetnička djela i visoka vrata kroz koja izlazite na terasu uz rijeku, a njegov šarmantni domaćin s veseljem podržava sve svoje goste. Također, objekt je dio Booking.com-ova programa 'Održiva putovanja' jer koristi isključivo obnovljivu energiju i nudi kante za recikliranje otpada, čime pokazuje svoju namjeru da očuva okoliš.