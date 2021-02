Putovanja s djecom bez stresa

Veljača je mjesec ljubavi, a zbog obiteljskog života već godinama ne putujete na romantičan vikend. Romantika, putovanje i djeca u istoj rečenici, reći ćete - nema šanse! Itekako ima! Bilo da izaberete prostranu obiteljsku sobu s odvojenom spavaonicom za klince u hotelu Falkensteiner Club Funimation Borik ili vrhunske kućice u Premium Campingu Zadar - bit će to pravi bingo za vašu obiteljsku avanturu.

All inclusive je idealan za obitelji s djecom

Smještaj, obroci, snackovi, atrakcije, izleti... troškovi vikenda za dvoje odraslih i dvoje djece znaju otići u nebesa. Bogata all inclusive ponuda u Clubu Funimation Borik koju možete rezervirati od travnja, uz odličnu hranu uključuje i uslugu minibara, svakodnevna svježa bezalkoholna pića, vitalsnack i ponoćni zalogaj - samo se trebate prepustiti odmoru i uživanju! Ovakva ponuda na kraju bude i isplativija. Hotel se nalazi na lijepoj dugoj zadarskoj plaži, a Holidaycheck ga je izabrao za najljepši obiteljski klub u Hrvatskoj! Za mame i tate tu je 2500 četvornih metara Acquapura Thalasso & SPA, za mališane dječji svijet Falky Land, igralište za avanture, bazeni i disko za djecu.

Putovanja grade jače obiteljske odnose

Putovanja, čak i u fazi planiranja, mogu potaknuti dječju znatiželju i osjećaj avanture bez obzira na dob. Uključite sve članove obitelji već u fazi planiranja. To će vas povezati, provest ćete kvalitetno vrijeme zajedno, a želja za odlaskom na odmor bit će još jača. Zajedničko kuhanje ili odlazak u restoran koji poslužuje lokalnu hranu vaše odabrane destinacije također je izvrsna zabava i stvorit će dodatno uzbuđenje zbog predstojećeg putovanja. Kada putujete, svijet postaje dječja učionica, a putovanja potiču neovisnost i uče odgovornosti djecu koja će postati prilagodljivija i fleksibilnija. Otkrijte zajedno kampiranje - to će oduševiti vaše mališane! U kampu s pet zvjezdica - Falkensteiner Premium Camping Zadar čekaju vas dizajnerski uređene kućice i glamping šatori skladno uklopljeni između borove šume i morske obale. Mislilo se ovdje baš na svaki detalj - prirodni materijali, dizajnersko posuđe, ljuljačke na terasama..., a uz sve to gosti mogu uživati u svim pogodnostima Falkensteiner resorta Borik.