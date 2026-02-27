O vježbanju kruži mnogo laži i poluistina koje vam mogu naštetiti ako im povjerujete. Zato donosimo najčešće takve mitove.

Prije vježbanja ne smijete jesti

Naravno da prije napornog vježbanja nije dobro prenajesti se, ali pravilo da se dva sata prije vježbanja ne smije jesti ne vrijedi već dugo.

Upravo suprotno - brojna su istraživanja dokazala da pravo jelo i piće prije vježbanja poboljšava izvedbu i ubrzava spaljivanje kalorija.

Ako vas dan poslije ne bole mišići, znači da ste premalo vježbali

To je potpuna glupost. Bol u mišićima nakon vježbanja uzrokovana je mikroskopskim pukotinama u mišićnom tkivu do kojih dolazi zbog nove vrste pokreta na koje vaši mišići nisu navikli. Ako vas pak mišići bole nakon svakog vježbanja, znači da im niste dali dovoljno vremena da se oporave.

Istezanje prije vježbanja sprječava ozljede

Ovo je jedan od najraširenijih mitova koji je opovrgnut 1994. kada su na Američkom koledžu sportske medicine predstavljeni rezultati istraživanja provedenog na sudionicima maratona. Pokazalo se da je broj ozljeda bio čak i viši među trkačima koji su se istezali prije nastupa. I studije nakon ove potvrdile su da istezanje nema nikakav utjecaj na ozljede, a niti na bol u mišićima sljedeći dan.

Vježbanjem se masne stanice pretvaraju u mišiće

Masno i mišićno tkivo tvore se od dvije potpuno različite vrste stanica, pa je besmisleno tvrditi da ''prave'' vježbe mogu masno tkivo pretvoriti u mišićno. Istina je ipak da mišićima treba više energije, pa ako ćete uz vježbu i pravilno jesti, mišići će iskoristiti masne kiseline koje se nalaze u masnim stanicama, pa će time i mast nestajati.

Vježbanje s utezima nije za žene

Mnoga su istraživanja pokazala da je vježbanje s bućicama i utezima za žene vrlo učinkovito i ima niz prednosti za zdravlje. Teretana ženama pomaže i da smršave - istraživanje objavljeno u 'Journal of Strength and Conditioning Research' navodi da žene koje redovno idu u teretanu dnevno u prosjeku spale oko sto kalorija više od žena koje se bave aktivnostima poput aerobika.