Najbolji doručak za snižavanje kolesterola

Visoka razina kolesterola, osobito LDL ili "lošeg" kolesterola, problem je s kojim se suočavaju mnogi, a dosljedno se povezuje s bolestima srca jer povećava rizik od nakupljanja plaka i začepljenja krvnih žila. Iako genetika i stil života igraju važnu ulogu, prehrana je ključna komponenta kojom možemo utjecati na razinu kolesterola, piše EatingWell.

Granola s bademima - pažljivo odabrana granola može biti doručak za snižavanje kolesterola, pogotovo kada kombinira više sastojaka zdravih za srce. Zob osigurava topiva vlakna, dok bademi doprinose nezasićenim mastima i biljnim sterolima koji mogu dodatno poboljšati razinu kolesterola. Dodavanje sjemenki poput chije ili mljevenog lana u granolu povećava unos vlakana i osigurava omega-3 masne kiseline, koje se povezuju s kardiovaskularnim dobrobitima. U kombinaciji s običnim grčkim jogurtom ili obogaćenim jogurtom na biljnoj bazi, granola također može osigurati proteine - važnu komponentu za dulji osjećaj sitosti i podršku ravnoteži šećera u krvi.

Smoothie sa špinatom - zeleno lisnato povrće poput špinata možda nije prva namirnica na koju pomislite za regulaciju kolesterola, ali ono sadrži niz korisnih hranjivih tvari koje podržavaju zdravu razinu kolesterola. Špinat osigurava vlakna, antioksidanse i biljne sterole koji mogu pomoći u smanjenju apsorpcije kolesterola u probavnom traktu.

Tost s avokadom na kruhu od cjelovitih žitarica - tost s avokadom nije samo trendi obrok, već može doprinijeti i održavanju zdrave razine kolesterola. Avokado je bogat mononezasićenim mastima, vrstom masti za koju se pokazalo da pomaže u snižavanju LDL kolesterola kada u prehrani zamjenjuje zasićene masti. Također sadrži vlakna i biljne sterole, koji igraju ulogu u načinu na koji tijelo koristi kolesterol. Kruh od cjelovitih žitarica dodaje još jednu razinu zdravlja za srce. Cjelovite žitarice sadrže vlakna, posebno topiva, koja pomažu usporiti probavu i smanjiti apsorpciju kolesterola. Zajedno, avokado i kruh od cjelovitih žitarica čine doručak koji podržava stabilnu energiju i zdravlje kardiovaskularnog sustava.

Zobena kaša s bobičastim voćem - zobena kaša je općepoznata kao doručak zdrav za srce, ponajviše jer je bogat izvor vlakana koja pomažu u održavanju zdrave razine kolesterola. Registrirana dijetetičarka Jordan Langhough kaže da je "zob bogata beta-glukanom, vrstom topivih vlakana najpoznatijih po svojoj sposobnosti snižavanja kolesterola". Langhough objašnjava da se mehanizam snižavanja kolesterola temelji na interakciji beta-glukana s kolesterolom nakon unosa u tijelo. "Beta-glukan u probavnom traktu stvara gelu sličnu tvar koja na sebe veže kolesterol", kaže ona. Tijelo zatim izlučuje tu tvar prije nego što se stigne apsorbirati u krvotok, što rezultira nižim razinama kolesterola. Time se postiže dvostruka korist, odnosno "snižava se LDL kolesterol bez smanjenja HDL kolesterola", objašnjava Langhough.

Doručak je važan, ali upravljanje kolesterolom ne staje tu. Pokušajte uključiti i ove strategije kako biste dodatno podržali zdravu razinu kolesterola. Uključite biljne sterole i stanole, koji se prirodno nalaze u malim količinama u biljnoj hrani, a dodaju se i u neke obogaćene proizvode. Oni mogu pomoći u smanjenju apsorpcije kolesterola u crijevima, a preporučuje se unos od 2 do 3 grama dnevno.

Redovito se bavite tjelesnom aktivnošću, s ciljem od najmanje 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno. Vježbanje može pomoći u snižavanju LDL kolesterola i podizanju HDL kolesterola. Prestanite pušiti, jer pušenje snižava HDL i oštećuje krvne žile, povećavajući kardiovaskularni rizik. Također, razmislite o pijenju zelenog čaja. Neka istraživanja sugeriraju da zeleni čaj može umjereno poboljšati razinu kolesterola, vjerojatno zbog sadržaja antioksidansa.