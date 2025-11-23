Pravila meditacije, korak po korak

Meditacija je jeftina, nije teška i idealna je metoda za izbacivanje stresa i negativne energije. Guru meditacije, Andy Puddicombe, koji je vještine stekao u indijskim Himalajama, danas u Londonu meditira s bogatima i poznatima. Vjeruje da se meditacijom mogu riješiti brojni problemi poput depresije, anksioznosti, nesanice, ovisnosti i agresivnosti.

>>Meditacija - mit ili stvarnost?

Osnovna pravila meditacije prema Puddicombeu mogu se sažeti u sljedećih osam koraka:

1. Počnite

Pronađite tiho mjesto. Sjednite (na pod ili stolicu) s rukama položenim na krilo ili koljena, leđa moraju biti ravna. Opustite vrat, lagano spustite bradu. Pripremite sat za 15-minutno odbrojavanje.

2. Dišite

Pokrenite odbrojavanje. Pogled usmjerite ravno prema naprijed, ne gledajte ništa određeno. Pet puta duboko udahnite kroz nos i izdahnite kroz usta. Zatvorite oči.

3. Prijavite se

Polako "uđite" u svoje tijelo. Misli usmjerite na dijelove koji dodiruju stolicu i pod. Osjetite težinu ruku koje odmaraju na nogama. Obratite pozornost na sve što možete pomirisati, čuti i okusiti.

4. Skenirajte tijelo

Um usmjerite na tijelo. Skenirajte tijelo od srca do nožnih prstiju, obratite pozornost na napetosti i neudobnost. Zatim još jednom skenirajte, ali ovoga puta obratite pozornost na dijelove tijela koji su opušteni. Svako skeniranje trebalo bi trajati oko 20 sekundi. Zatim se ponovno usmjerite na misli.

5. Razmislite zašto

Razmislite zašto sada sjedite da tom mjestu (30 sekundi). Prepoznajte sva očekivanja i nade koje imate i jednostavno ih izbacite iz misli.

6. Osjetite dah

Brojite u sebi dok dišete: 1. udisaj, 2. izdisaj, 3. ponovno udisaj i tako do deset. Kad stignete do 10. počnite iz početka. Nemojte ubrzavati disanje, dišite ritmom koji vam nabolje odgovara dok ne istekne vrijeme.

7. Završite

Nakon ukupno 15 minuta, ostanite mirno sjediti još 30 sekundi. Misli ponovno usmjerite na tijelo. Zatim ustanite.

8. Prisjetite se

Kada tijekom dana osjetite napetost, samo nekoliko puta duboko udahnite i izdahnite.