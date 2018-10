Pocophone F1 recenzija

Pocophone F1 mnogi su recenzenti nahvalili do neba i nazvali ga "flagship killer". Međutim, realno gledajući, Xiaomi ovim modelom ne napada Galaxy S9/S9 +, Honor P20/P20 Pro ili iPhone. Za to imaju Mi 8 ili Mi 8 Pro.

Na meti su im OnePlus i Honor podbrendovi koji nude kupcima relativno jeftinije uređaje od premium modela sa snažnim osnovnim hardverom. Je li Xiaomi uspio damping cijenom uzdrmati konkurenciju? Kakve zamke postoje? Sada ćemo sve to bliže pogledati u najmanjim detaljima.

Pocophone F1 glavne tehničke specifikacije

Dimenzije: 155.5 x 75.3 x 8.8 mm

Masa: 180 grama

SoC: Qualcomm Snapdragon 845 (4 × 385 Kryo na 2.8 GHz + 4 × 385 Kryo na 1.8 GHz

GPU : Adreno 630@710 MHz

Memorija: RAM 6/8 GB, unutarnja flash 64/128/256 GB

Ekran: IPS LCD 6,18 " 2.280x1.080 (82,2 % omjer zaslona prema tijelu), ~403 ppi , 18.7:9, Gorilla Glass 3

Kamere: Glavna kamera - 12 MP, f / 1,9 + 5MP, f / 2,0, Dual Pixel PDAF, dual LED; 4K video // Prednja kamera: 20 MP, f / 2,0, 1080p

Povezivanje: Dual-SIM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac dual-band, Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac (2,4 i 5 GHz), NFC, GNSS (GPS GLONASS), USB tip-C, Quick Charge 4.0+

Baterija: 4000 mAh, Quick Charge 3.0/ 4.0

OS: Android 8.1 + MIUI 9.6 POCO Edition

Senzori: blizine i osvjetljenja, magnetskog polje, akcelerometar, žiroskop, čitač otisaka prstiju

Dizajn i ergonomija

Xiaomi Pocophone F1, za razliku od Mi 8, dolazi u jednostavnom matiranom polikarbonatnom kućištu bez vidljivih antenskih vodova. Nema suptilnih dizajnerskih elemenata, štoviše ni metalnog okvira. Je li to dobro ili loše? Na vama je da odlučite! Inače, lijepo leži u ruci lagano zakrivljenom stražnjom stranom. Ne klizi, što je plus, i otisci prstiju nisu vidljivi. Zaštita od vlage i prašine nedostaje.

Tipke za ugađanje glasnoće i za uključivanje/isključivanje rada i zatvarač fotoaparata na desnoj strani imaju dobar klik i povratne informacije. Ladica za SIM kartice je na lijevom boku. Možete istodobno instalirati dvije nano-SIM kartice ili zamijeniti jednu od njih s microSD karticom.

Mikrofon i 3,5 mm audio izlaz za slušalice pronaći ćete na gornjem bridu.

Glavni zvučnik je ispod desne rešetke donjeg brida. Lijeva rešetka je samo ukras koji skriva glavni mikrofon. Tu je i USB višenamjenski konektor Type-C. Zvučnik radi uparen s onim za razgovore kako bi se dobio stereo zvuk.

Stražnja strana ima u vertikalnoj formaciji dvije leće kamere ispod kojih je blago udubljen kapacitivni skener otiska prsta. Odlično radi. Nema kašnjenja u usporedbi s najboljim skenerima.

Jedini nedostatak je što ćete često prstom pokriti i staklo koje zatvara leće kamera. Svi elementi koji se nalaze na ovoj strani ne utječu na stabilnost uređaja dok je položen na tvrdoj površini. Moći ćete lijepo tipkati dok jedete, imate li tu naviku. Pri dnu je natpis "POCOPHONE" i mali natpis "By Xiaomi".

Prednjica je prekrivena 2.5D Gorilla staklom stare generacije. Oleophobic premaz na površini omogućava da se otisci prstiju pojavljuju sporije. No, primijetila sam da klizanje prstima nije baš uvijek fluidno. Zato ne bi bilo loše kupiti neki Screen Protector. Bočni okvir oko zaslona debljine je oko 3 mm, na vrhu 9 mm i dnu 8 mm na kojem nema nikakvih vidljivih elemenata.

Prema vrhu je urez sa senzorom svjetla i udaljenosti, zvučnikom, LED indikatorom obavijesti, selfi kamerom i IR Omnivision OV7251 senzorom za prepoznavanje lica za otključavanje uređaja. Za ovu biometrijsku metodu potrebno je u postavkama odabrati Indiju kao regiju. Skener radi pouzdano u svim svjetlosnim uvjetima u okolini i nije potrebno gledati ravno kao kod nekih drugih uređaja.

Zaslon

Jedna od najvažnijih ušteda u usporedbi s drugim top modelima je zaslon. Nije AMOLED već standardni IPS LCD budući da nema dodatnih tehnologija za prikaz poput iznimno širokog raspona boja DCI-P3 i HDR 10 podrške za videozapise. Duljina dijagonale je 6,18 inča, razlučivosti 2.246 x 1.080 piksela gustoće 402 ppi u formatu 18,7: 9.

Čitljivost na direktnom suncu je na dobroj razini uz maksimalnu svjetlinu 500 cd / m² i ima odlična svojstva protiv odbljeska. Moguće je koristiti automatsku prilagodbu svjetline. Funkcionira na odgovarajući način.

Pokrivenost boja je blizu sRGB gamuta. Donose značajne promjene boje. Kontrast 1500: 1 daje očekivanu dobru razinu crne. U postavkama možete prilagoditi tonove boje (od hladnijih do toplijih) ili podesiti kontrast i uključiti noćni mod. Zaslon ima podršku za 10 simultanih dodira prstima.

Android tipke dio su zaslonske površine. Moguće je njihovo preuređivanje u postavkama ili uklanjanje u načinu rada preko cijelog zaslona i korištenje geste.

SoC Snapdragon 845

SOC je Qualcomm Snapdragon 845. Ima 4x Kryo 385 jezgre na 2,7 GHz i 4 x Cortex-A55 na 1,7 GHz. GPU je Adreno 630. Kapacitet radne LPDD4x memorije našeg modela je 6 GB dok je UFS 2.1 interne podatkovne 128 GB. Korisnički ostaje 117.38 GB.

Marketinški naglasak na hardverskom dijelu je na sustavu tekućeg hlađenja (Liquidcool) koje je unazad dvije godine postalo standard. U ovom uređaju je očito vrlo učinkovito. CPU Throttling Test za 15 minuta nije zabilježio značajan pad performansi. Isto tako nije bilo pretjeranog zagrijavanja kućišta za vrijeme intenzivnih hardverskih zadataka. Dok mi je CPU-Z aplikacija pokazivala temperaturu između 44° C i 46 ° C , na poleđini kućišta bila je 38 ° C. To znači da je razlika u temperaturama izvana i unutra oko 8 ° C što je dobra raspoređivanje topline.

U praksi, od prvih minuta rada s uređajem, reakcija sučelja, brzina pokretanja aplikacija, pomicanja i multitasking ostali su na visini. Zahtjevne 3D video igre ( Racing 3, Modern Combat 3, Mortal Kombat X, World of Tanks Blitz...) pri maksimalnim postavkama za SoC nisu problem. Možda je samo Pocophone mogao dodati Gaming način rada, ali nije isključeno da neće nekom nadogradnjom.

Evo kako se pokazao u benchmark testovima:

Androbench (testiranje brzina čitanja i pisanja RAM-a) - 702,80 )čitanje)/ 146/62 (pisanje)

Geekbench 4.2.3 . Pro: Single/ Multi core 2466/ 8626

PCMark Android - Work 2.0 (perf) 7428

3DMark Sling Shot Extreme- OpenGL ES 3.1 - 4090 / Vulkan 2767

Telefonija, povezivanje i komunikacija

Obje SIM kartice mogu raditi na 4G mreži (2x3 MIMO) u Dual SIM Dual Standby modu. Postoji podrška za VoLTE. Modem je LTE Cat.16 kategorije i podržani su rasponi potrebni za ispravan rad 4G mreža u našoj regiji. Antena koja nedostaje je NFC. To znači da mobilno plaćanje nije moguće s ovim uređajem. Za mnoge to nije nedostatak, ali jest u odnosu na modele s kojima se natječe.

Navigacijski modul radi s GPS-om ( A-GPS), Glonass i kineskim Beidou , ali ne Galileo europskim navigacijskim sustavom. Kao kod svih ostalih suvremenih pametnih telefona, može zamijeniti samostalnu navigacijsku jedinicu. Također, na kvalitetu Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) modula s 2 x 2 MIMO, ne bismo se trebali žaliti.

Bluetooth 5.0 najvišeg standarda pokazao se učinkovitim, osim, izgleda da se ne aktivira AptX HD značajka.

Zvuk

Stereo zvuk u kombinaciji gornjeg zvučnika i onog na dnu je neujednačen. Razlog tome je što je zvučnik na dnu mnogo glasniji Međutim, prilično je čist i jasan. Kvaliteta zvuka u slušalicama identična je kao i kod drugih pametnih telefona bez posebnog DAC pojačala.

Baterija: izdržljivost, punjenje

Pocophone F1 dolazi s 4000 mAh (15,2 Wh, 3.8 V) baterijom. Ako radite i veći dio posla obavljate u pokretu, ili intenzivno koristite WhatsApp, Viber, Messenger itd., ili komunicirate na društvenim mrežama, ne biste trebali misliti na punjenje tijekom dana. U večernjim satima možda biste ipak trebali nadopuniti bateriju. Jedino bi pozornost trebali obratiti oni koji vole igrati zahtjevne video igre. Za sat igranja ostajete bez 20 -25 posto energije. Baterija također ima opcije optimizacije koje se mogu koristiti za postavljanje aplikacija u stanje mirovanja ili ograničenja kada se ne koriste.

Punjenje baterije od 1 do 100 posto nije rekordno. Traje 2 sata i 3 minute upotrebom izvornog QC 3.0 punjača. Za 30 minuta napuni se 35 posto baterije, za jedan sat 71 posto, a nakon sat i 40 minuta oko 93 posto. Bežično punjenje nije predviđeno za ovaj uređaj.

Kamere

Aplikacija kamere je identična onoj koju je Xiaomi stavio u MIUI 9, osim što postoji POCOPHONE F1 vodeni žig, i nema AI Short Movie Clip. Ručni način rada također ima samo nekoliko opcija.

Sekundarna prednja kamera

Prednja kamera dolazi s otvorom F2.0 i Samsung S5K3T1 senzorom 20 MP matrice i Super Pixel tehnologijom. Nema bljeskalice i autofokusa. Kvaliteta snimljenih fotografija je vrlo dobra uz dobru rasvjetu, a zamagljenje ima pogrešaka, baš kao i kod drugih modela u istom cjenovnom rangu. Selfiji pri slabom osvjetljenju su prihvatljivi za dijeljenje na društvenim mrežama. Samo ih nemojte gledati na monitoru :D

Primarne dual kamere

Stražnja kamera ima dva modula. Glavni je Sony 12 MP IMX363 senzora veličine matrice 1 / 2.55 " s pikselima od 1,4 mikrona i objektiv f / 1.9 otvora. Radi s automatskim izoštravanjem s dvostrukom pikselnom PDAF tehnologijom za brzo fokusiranje. Nema optičke stabilizacije, hibridnog ili optičkog zumiranja. Sekundarni modul koristi otvor objektiva f/2.0, a senzor je Samsung S5K5E8 namijenjen samo procjeni dubine kako bi se mogla zamagliti pozadina.

U ovogodišnjem trendu, kamere su podržane "umjetnom inteligencijom" (AI). Algoritimi prepoznaju 206 scena u 25 kategorija. Potom automatski podešava svjetlinu, zasićenost boja itd., prema prepoznatoj sceni. Jedna od zgodnih značajki je i obavještavanje kada je leća fotoaparata prljava. To su malo pokupili od Samsunga :D

Kvaliteta snimljenih fotografija

Dnevne fotografije dobro zadržavaju detalje, ravnotežu bjeline i boje, osim što, za moj ukus, AI dodaje previše zasićenosti za nebo ili travu. Automatski HDR zna pretjerati u ekspoziciji pa preporučujem da ga isključite i uključite po potrebi. Način snimanja portreta sa zamućivanjem pozadine daje prilično dobre rezultate. Za makro fotografije objektiv je moguće dovesti do objekata snimanja oko 10 centimetara što nije idealna udaljenost. Trebala bi biti manja.

Padom svjetline u okolini problemi s oštrinom počinju, a zbog agresivnijeg smanjenja buke nedostaju pojedinosti. Ipak, kamera povremeno uspijeva pronaći uspješnu ravnotežu u takvim uvjetima. Zato ne bi bilo loše snimiti nekoliko fotografija iste scene.

Pogledajte na imgur.com mini album s snimljenim fotografijama u punoj veličini.

Video

Video se može snimati osim u 720p/ 1080p rezoluciji s digitalnom stabilizacijom, u 4K na 30 fps (H.264 ili H.265), ali bez stabilizacije. Kvaliteta snimanja videozapisa nije loša, zvuk je čist, ali stativ ili neki oslonac za ruke je neophodan.

Softver

Naš Pocophone F1 koristi MIUI 9.6. koji se temelji na Androidu 8.1 sa sigurnosnom zakrpom od 1.srpnja 2018. Za ovaj model Xiaomi je osmislio posebni launcher. Međuprodukt je između MIUI i stock Androida. Donosi nam zaslon za aplikacije ( zvan AppDrawer ili ladica), dok su, zapravo, sve ostale razlike na razini kozmetičkih promjena. Ikone nemaju ružne okvire, sučelje je bolje prilagođeno za rad s „ notchom.", ali crna trakica za sakrivanje usjeka i dalje izgleda neuredno kao i kod Xiaomi Mi 8 jer je prostor ispunjen više nego što je potrebno.

Posebnost je automatsko klasificiranje svih aplikacija prema boji i/ili vrsti za olakšano pronalaženje one koju želimo koristiti , što je vrlo lukavo. Osim toga, na dnu zaslona je poseban okvir za pretraživanje aplikacija.

Sve ostalo, od početnih zaslona, trake za obavijesti, opcije za smanjenje radne površine ekrana, preuređenje set funkcija na navigacijskoj traci ili dostupnost mnogih postavki za napredne korisnike nije promijenjeno u odnosu na MIUI za druge modele. Jedino me malo neugodno iznenadilo što softver ne dopušta skaliranje u videozapisima usluge YouTube. Tako da je na ovom širokom zaslonu ograničeno gledanje videozapisa u izvornom omjeru i veliko područje zaslona se gubi.

Što se tiče nadogradnji u tom pogledu, Xiaomi je poznat po podršci za modele stare nekoliko godina. Ako se sada pitate kada dolazi nadogradnja na Android P, imam odgovor i na to pitanje. Obećana je u četvrtom kvartalu ove godine, a MIUI 10 je iza ugla.

I na kraju ovog dijela pregleda ne mogu preskočiti činjenicu da mi se unazad dva tjedna su se počele pojavljivati iritantne reklame u obavijestima. Zašto, Xiaomi? Koje je opravdanje ovog postupka?

Zaključak i ukupni dojam

Pocophone F1 ima na svojoj strani visoku razinu izvedbe zahvaljujući izvrsnom Snapdragon 845 čipsetu, učinkovit sustav hlađenja i solidnu bateriju. Kamere su osrednje, konkurenti imaju obično malo bolje zaslone i tu je dizajnerski jednostavno plastično kućište sa svojim prednostima i nedostatcima. Ali dovoljan je pogled na cijenu, osobito mobilnih igrača, i svi nedostaci padaju u drugi plan. Naš testni primjerak Pocophone F1 dolazi nam iz Neutrinomobile trgovine. Cijena počinje od 2.838,00 kn za 6/64 GB ili 6/128 GB za 3.129,00 kn uz 2 godine garancije.

Zašto kupiti

visokokvalitetno hlađenje

dobra prednja kamera

dobra autonomija

pristojno IR otključavanje prepoznavanjem lica

3,5 mm audio ulaz

atraktivna cijena

ima FM radio (za neke)

microSD

pristojni stereo zvučnici

maskica u paketu

Zašto ne kupiti

plastično kućište

nema zaštitu od prašine i vode (samo prskanja)

nespretno lociran skener otiska prsta

nema NFC

nema 4x4 MiMo na 4G

nema podršku za navigacijski sustav Galileo

nema QI bežično punjenje baterije (za neke)

nedostatak optičke stabilizacije

druga kamera ne nudi nikakav drugi scenarij nego zamagljivanje pozadine

