Xiaomi Redmi Note 6 Pro s dvije dvostruke kamere – službeno

Nakon žestokih curenja i raspakiravanje videa i prije lansiranja, Xiaomi je predstavio Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Prvi je pametni telefon kineskog brenda s 4 kamere: dvije na prednjoj strani i dvije na stražnjoj strani. Rade uz podršku umjetne inteligencije (AI).

Xiaomi Redmi Note 6 Pro dolazi u metalnom kućištu s plastičnim umetcima za antene. Njegove dimenzije su 157,9 x 76,4 x 8,2 mm. Kupcima će biti na odabir u 4 boje: crna, crvena, plava i ružičasta. LCD ekran ima karakteristični urez na gornjoj strani gdje su dvojne kamere, slušalice i senzor blizine. Duljine dijagonale je 6,26-inča rezolucije 2.280 × 1.080 piksela u formatu 2:1 (19: 9) i zauzima 86% prednjeg područja. Zaštićen je 2,5D Corning Gorilla Glass rješenjem protiv ogrebotina.

Glavna kamera na pozadini sastoji se od 12 MP modula (1 / 2,55 ", 1,4μm) s autofokusom i otvorom f / 1,9. Dodatni ima 5 MP (f / 2,0, 1,12μm), i namijenjen je prikupljanju podataka za dubinu. Što se tiče prednje kamere, ona je kombinacija jedne 20 MP (f / 2,0, 1,8 μm) + 2 MP senzora i 2 MP, koja se također koristi za pružanje bokeh efekata. Kamere podržavaju otkrivanje AI scena, EIS, AI Beautify 4.0 i AI Portrait 2.0.

Hardverska osnova je Qualcomm Snapdragon 636 s 8 Kryo 260 jezgri maksimalne frekvencije 1.8 GHz, nadopunjen s Adreno 509, 4 GB radne i 64 GB interne memorije proširive MicroSD karticom. Na popisu komunikacijskih modula za povezivanje ima: WiFi 802,11 a, b, g, n, ac ( dvojni raspon, Wi-Fi Direct), Bluetooth5,0 (A2DP, LE), GNSS (GPS / A-GPS / GLONASS / BDS), microUSB 2,0. Dolazi s 3,5 mm audio priključkom. Kapacitet baterije je 4000 mAh.

Operativni sustav je MIUI 9.6 temeljen na Android 8.1 Oreo.

Xiaomi nije najavio kada bi globalna inačica mogla biti dostupna za prodaju, ali gledajući na dosadašnju praksu, to bi se moglo dogoditi uskoro.

