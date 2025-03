Umjetna inteligencija pretvara pametne telefone u neizostavne pomagače

Spoj vrhunske tehnologije i umjetne inteligencije objedinjen je u HONOR Magic7 seriji telefona koja korisnicima donosi pametnije i intuitivnije iskustvo. Ova magična serija opremljena je naprednim AI funkcionalnostima i među prvima postavlja nove standarde u industriji pametnih telefona. A upravo je inteligentni telefon koji će uključivati umjetnu inteligenciju usmjerenu prema čovjeku jedna od tri strateške odrednice HONOR APLHA PLANA - nove korporativne strategije tvrtke. Cilj je transformacija HONOR-a iz proizvođača pametnih telefona u vodeću globalnu tvrtku za ekosustav AI uređaja.

Napredne AI funkcionalnosti za svakodnevni život

S nizom naprednih AI funkcionalnosti dolazi HONOR Magic7 Pro. MagicOS 9.0 i platforma Magic Portal 2.0 korisniku omogućuju trenutačnu analizu teksta i slika te brzo pokretanje aplikacija jednostavnim zaokruživanjem željene informacije po zaslonu telefona. AI Prijevod podržava do 13 jezika, dok HONOR Notes koristi AI Sažetak za izdvajanje ključnih informacija iz bilješki. Uz unaprijed instaliranu Google Gemini aplikaciju, korisnici mogu uživati u personaliziranoj asistenciji za planiranje, pisanje e-mailova i kreativne projekte.

Revolucionarna AI kamera

HONOR AI Falcon sustav kamera uključuje glavnu kameru od 50 MP Super Dynamic, širokokutnu kameru od 50 MP i telefoto kameru od 200 MP s AI Super zumiranjem do 100x. Ove značajke omogućuju snimanje kristalno jasnih fotografija u svim uvjetima, od pejzaža do noćnih scena. Prednosti kamere ističu se i u otkrivanju deepfake sadržaja koji je sve više sofisticiraniji i težak za prepoznati. Uz AI Deepfake detekciju sadržaja stiže upozorenje prepozna li se sumnjiv sadržaj, a ova funkcionalnost uskoro će stići na najnovije HONOR flagship i preklopne telefone na međunarodnim tržištima.

Prvi mobilni AI Agent

Uz to, HONOR je na nedavno održanom MWC-u u Barceloni predstavio prvog mobilnog AI Agenta na svijetu, temeljenog na grafičkom sučelju. AI agent će moći rezervirati stol u restoranu putem usluga treće strane, uzimajući u obzir obveze spremljene u kalendaru te informacije o prometu u stvarnom vremenu. HONOR planira donijeti iskustva s osobnim mobilnim asistentima na svoje uređaje na međunarodnim tržištima u bliskoj budućnosti. Predstavljena je i revolucionarna tehnologija AiMAGE za poboljšanje kvalitete fotografija. Ova inovacija omogućuje do 50 % veću jasnoću slika i uključuje AI Upscale funkciju za obnovu starih portreta. Prava moć ove funkcionalnosti pokazala se u obnovi više od 40 godina starih fotografija s Old Trafforda, doma Manchester Uniteda. Zrnate i mutne fotografije nanovo su oživjele u punom sjaju.

HONOR ALPHA PLAN: Vizija budućnosti

S HONOR ALPHA PLANOM tvrtka nastoji stvoriti globalni AI ekosustav uređaja koji povezuje ljude i tehnologiju na inovativan način. Ova strategija uključuje tri faze: razvoj inteligentnih telefona, stvaranje AI ekosustava i oblikovanje inteligentnog svijeta temeljenog na općoj umjetnoj inteligenciji (AGI). Kao dokaz svoje predanosti, HONOR je najavio investicijski plan vrijedan više od 10 milijardi dolara za razvoj AI tehnologija i poboljšanje korisničkog iskustva.

To uključuje i produženu podršku od sedam godina za ažuriranje operativnog sustava Android i sigurnosne nadogradnje za HONOR Magic seriju. Time će se produljiti vijek trajanja uređaja, ali i smanjiti elektronički otpad i osigurati korisnicima sigurnost i pristup najnovijim AI funkcijama tijekom cijelog životnog ciklusa njihovih uređaja.