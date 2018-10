Philips monitori idealni za profesionalne korisnike

MMD, vodeća tehnološka tvrtka i brand licencirani partner za Philips monitore, profesionalnim korisnicima nudi širok spektar monitora koji im uspješno pomažu u podizanju razine produktivnosti.

Profesionalci iz različitih područja - dizajna, arhitekture, filmske montaže, fotografije ili knjigovodstva - uz Philips monitore će se uspješno vratiti na posao nakon godišnjih odmora. Od izvrsnih vizualnih performansi preko jednostavne povezivosti do pametne praktičnosti i povećane prilagodljivosti, Philipsovi monitori imaju ponešto za svakog korisnika.

Optimalna produktivnost

Svaki profesionalac čiji posao zahtijeva točan prikaz boja i konzistentnu svjetlinu, bit će vrlo zadovoljan Philips 243V7QJABF monitorom. Ovaj monitor nudi živopisne, jasne boje od ruba do ruba ekrana. Ima 24-inčni IPS zaslon sa izuzetno širokim kutom gledanja, pa se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Full HD zaslon formata 16:9 osigurava oštre, realistične slike bogate pojedinostima. Ovaj monitor također uključuje i velik raspon značajki koje poboljšavaju performanse, kao što su Flicker-Free tehnologija i LowBlue Mode za zaštitu i manje umaranja očiju, EasyRead za doživljaj čitanja poput onoga s papira te mnoge druge.

Profesionalci koji traže monitor sa svim ključnim značajkama za maksimalnu produktivnost ne trebaju tražiti dalje od Philips 243S5LHMB monitora. Ima 16:9 Full HD zaslon za slike bogate pojedinostima, LED tehnologiju za živopisne boje te SmartContrast za bogatije crne detalje i opciju za Economy način rada. Opremljen je i SmartErgo postoljem koji omogućava ergonomsku prilagodbu za ublažavanje fizičkog naprezanja pogodnu za sve korisnike. Njegov kompaktan dizajn i VESA stalak osiguravaju uštedu prostora i prilagodljivost postavljanja.

Premium značajke

Dok spomenuti modeli V i S linije pružaju dobre osnove za profesionalce koji žele povećati produktivnost, Philips monitori također uključuju opsežan raspon premium značajki i dodatne prednosti za profesionalce. Među njima su Philips 272B8QJEB i Philips 221B8LJEB.

272B8QJEB monitor pruža profesionalcima sve što im je potrebno za obavljanje i najzahtjevnijih zadataka. Njegov 27-inčni zaslon pruža Crystalclear, Quad HD sliku koja 'oživljava' slike i grafike. O kome god se radi - profesionalnim korisnicima kojima trebaju izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja, profesionalcima koji koriste aplikacije za 3D grafiku ili financijskim stručnjacima koji rade na zahtjevnim proračunskim tablicama - zasloni tvrtke Philips osiguravaju savršenu Crystalclear sliku.

Philips 221B8LJEB također ima poboljšanu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju za jasne detalje, visoku svjetlinu, izniman kontrast i realne boje koje se dinamički optimiziraju zahvaljujući tehnologiji SmartImage.

Za ekološki osviještene, važno je napomenuti kako ovaj monitor ima TCO Edge certifikat koji osigurava 85 posto plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda. Također, omogućena je nulta potrošnja energije uz prekidač za potpuno isključivanje.

Poboljšana povezivost

Današnji profesionalci su konstantno u pokretu. Multitasking je sastavni dio njihovog radnog dana. Zato su za ovaj dinamični stil života idealni Philipsovi monitori sa USB-C priključcima.

Philips 272B7QUPBEB s Crystalclear QHD 2560 x 1440 rezolucijom kombinira zaslijepljujuće vizuale, uske zaslone i održivi eko-dizajn s praktičnim i jednostavnim USB-C priključkom, dok će Philips 328P6VUBREB uskoro predstaviti živopisne, svježe UltraClear 4K UHD slike, dodatno usavršene zahvaljujući High Dynamic Range (HDR) i 10-bitnoj IPS tehnologiji.

Oba modela iskorištavaju snagu USB-C tehnologije za sigurne veze i istovremeno napajanje i punjenje prijenosnika, USB 3.1 prijenos podataka velikom brzinom i ugrađeni RJ-45 Ethernet za sigurnost podataka.

