Pivo i nije baš zdravo...

Hladno pivo nakon posla vjerojatno je prva stvar koja vam pada na pamet kad ste usred nekog rada, fizičkog ili mentalnog - nagrada na kraju vam se sigurno sviđa.

Štoviše, ispijanje piva s vremenom je postalo ritual i radi se o piću oko kojeg se okuplja društvo i često nema druženja bez njega.

Nažalost, posljednja istraživanja pokazuju da bi pivo moglo biti uzrok brojnih zdravstvenih problema.

Ipak, treba naglasiti da se brojni zdravstveni problemi odnose na ljude koji pivo konzumiraju često i u velikim količinama. Umjerena konzumacija piva nosi manje neželjenih simptoma sa sobom, ali ipak i ima.

Ovo istraživanje odnosi se upravo na tu, umjerenu konzumaciju.

>> Utjecaj piva na zdravlje >>

Konzumacija alkohola povezana je s nastankom više vrsta raka - bilo da u obitelji imate slučajeve karcinoma ili jednostavno želite smanjiti rizik od razvijanja karcinoma, dobar početak za to je smanjenje konzumacije piva. Alkohol je sam po sebi kancerogen, pokazala su istraživanja, ali jedno iz 2015. godine pokazalo je da ljudi koji piju puno piva imaju veći rizik od razvijanja raka jetre ili dojke.

Ne postoji količina alkohola sigurna za mozak - iako se možda osjećate pametnije ili sigurnije u sebe nakon nekoliko piva, istraživanje je pokazalo da od piva nema nikakve koristi za mozak. U istraživanju iz 2021. godine koje je proučavalo slike mozga 25.000 pojedinaca koji su konzumirali različite količine alkohola, znanstvenici su zaključili da ne postoji količina alkohola koja je sigurna za mozak. Još gore, čak i umjerena konzumacija alkohola, što obično znači jedno piće dnevno za žene i dva za muškarce, može uzrokovati značajnu štetu na mozgu - nešto što prijašnja istraživanja nisu otkrila.

>> Pivo se može piti bez grižnje savijesti >>

Pretjerana konzumacija alkohola povećava rizik od preuranjene smrti - ako želite dulje živjeti možda biste trebali razmisliti o tome da smanjite količinu piva koje pijete. Studija iz 2018. godine sugerira da pijenje po dva alkoholna pića, tri ili više puta tjedno, povećava rizik od prerane smrti za 20%. Ako želite dulje živjeti, limitirajte količinu piva i koliko često ga pijete, piše Eat this.

Previše piva mogu povećati rizik od preddijabetesa - ako vam je navika popiti nekoliko piva nakon posla, moguće da ugrožavate svoju gušteraču. Studija objavljena 2021. godine pokazala je da je u grupi od 5128 muškaraca i žena između 35 i 56 godina, koji su konzumirali puno piva, veći rizik za razvijanje preddijabetesa. Za mušakrce je taj rizik inače veći neko kod žena, a s obzirom an to da 5 do 10% ljudi s preddijabetesom razvije i dijabetes tipa 2, muškarci bi posebno trebali razmisliti o smanjenju količine piva koju piju.

>> Što je zdravije - pivo ili vino? >>

Stoga, pripazite malo...