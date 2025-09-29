Petricore ponovno na sceni ZPC-a – 3. i 4. listopada

Kritičarka Jasmina Fučkan (Plesna scena) opisala je Petricore kao formalno pročišćenu i emocionalno snažnu izvedbu snažnog energetskog napona, koja otvara sezonu izravnim pitanjima i oblikuje stanje zapitanosti kroz tjelesnost, pogled i kolektivni pokret.

Na sceni su Dora Brkarić, Lara Kapeloto, Iva Katarinčić, Silvija Musić i Linda Tarnovski, izvođačice koje, kako ističe Fučkan, donose ne samo snažnu fizičku prisutnost, već i jednako živu, artikuliranu ideju.

Reprize 3. i 4. listopada pružaju priliku da se i sami uvjerite u snagu ovog rada

Petricore slavi snagu zajedništva i složenost suživota.

Pet izvođačica kreće se kao jedno. Pokreti koji se čine jednostavnima otkrivaju se kao čini izdržljivosti, podsjetnici na granice i mogućnosti tijela. Izvođači se razlijevaju u kolektivnu sliku u kojoj se granice individualnosti ublažavaju. Njihovi pokreti prizivaju i utjehu i nelagodu pripadanja: privlačnost konformizma, radost zajedništva, trenje različitosti. Ono što izbija na površinu jest paradoks - zajedništvo koje nikada ne briše jedinstvenost, i jedinstvenost koja postaje vidljiva tek kroz kolektiv.

Petricore* nas poziva da prepoznamo sebe u drugima. Poput petrikora, mirisa kiše na ispucaloj zemlji, rad priziva obnovu koja nastaje kada se tijela susreću, kada čovječanstvo ponovno otkriva samo sebe kroz empatiju.

Petricore (engl. Petrichor) [/ˈpɛtrɪkɔːr/ PET-rih-kor] naziv je za jedinstven miris koji se javlja s prvom kišom nakon dugog, toplog i suhog razdoblja. Pojam su 1964. godine skovali Isabel Joy Bear i Richard Grenfell Thomas u časopisu Nature. Dolazi od starogrčkih riječi za „kamen" (πέτρα, pétra) i „tekućinu" (ἰχώρ, ikhṓr): prvo se odnosi na organsku tvar iz zemlje, a drugo na "limfu" ili tekućinu koja teče kroz žile bogova.

Igor x Moreno umjetnički je naziv pod kojim se predstavljaju radovi koreografa Igora Urzelaija Hernanda i Morena Solinasa, a koji nastaju u suradnji s proširenim timom suradnika.

Radovi Igora x Morena proizlaze iz fascinacije ljudima i onim što nas čini tako posebnim životinjama. Koriste koreografiju i uglavnom neverbalni jezik kako bi stvorili iskustva koja mogu iznenaditi, energizirati i uznemiriti. Njihovi radovi - precizno konstruirani, a istovremeno duboko posvećeni izvedbenosti - ulaze i izlaze iz različitih žanrova i stilova. Kreativni procesi Igora x Morena daju prednost pitanjima nad odgovorima, akciji nad naracijom, komunikaciji nad izražavanjem, alteritetu nad različitošću, strpljenju nad produktivnošću. Zabavu ne doživljavaju kao svoju dužnost, već kao korisno komunikacijsko sredstvo. Rade s ozbiljnošću i zaigranošću. Cijene besmislenost.

Tim, smješten diljem Europe, okuplja se na Sardiniji i u Londonu, odakle su radovi Igora x Morena intenzivno gostovali u Europi, ali i u Sjevernoj i Južnoj Americi, Africi i Aziji. Nagrade i priznanja uključuju Rudolf Laban Award te nominacije za National Dance Awards i Total Theatre Awards; njihovi radovi izabrani su za Aerowaves (2011., 2013. i 2015.), NID Platform, British Council Showcase i British Dance Edition.

Moreno Solinas i Igor Urzelai Hernando pridruženi su umjetnici londonskog The Place te su dio umjetničkog vodstva organizacije S'ALA na Sardiniji, gdje se njihov rad i producira.