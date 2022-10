Peter Weisz izlaže u Belišću

Suvremeni europski likovni umjetnik, akademski slikar Peter Weisz, autor iznimnog opusa, respektabilnog ugleda, izlagač na brojnim izložbama, predstavlja se početkom listopada ove godine s novom samostalnom izložbom u Belišću.

Gospodine Weisz, samostalno izlažete u Belišću, od trećeg listopada ove godine u atraktivnom predvorju Gradske uprave.

-Posebno mi je draga ova izložba u Belišću-jer sam prva 3 razreda osnovne škole tamo pohađao. Bilo je to lijepo djetinjstvo, sjećanje i na roditelje.

Grad Belišće je vrlo profesionalno, ljubazno i u reprezentativnom prostoru uz dobrodošlicu uradio i pripremu izložbe, kao i sve popratno što je potrebno.

Izlagao sam u mnogo velikih "svjetskih" gradova (New York, Toronto, Rim, Pariz, Beč, ....itd.itd ) i muzeja (više od 200 što skupnih, što samostalnih izložbi) - ali sam se uvijek sa veseljem odazivao pozivima za izložbe i u manjim mjestima. Uvijek sam tamo nailazio na ljubazne ljude koji žele kulturni doživljaj i iskreni su u svojem i pristupu i doživljaju.

Riječ je o izložbi s 33 djela.

- Da..izlažem 33 recentna djela, raznih formata, sve ulja ili akrilik na platnu

Izlažete djela specifičnog rukopisa.

- O mom likovnom rukopisu više su rekli razni domaći i strani povjesničari umjetnosti i likovni kritičari.... Većina se složila da je on poseban. To bi bila zajednička nit - koju smatram komplimentom....da sam osebujan, poseban, prepoznatljiv - jer to samo potvrđuje moj iskreni pristup onome što radim i kako slikam.

Vaš je kolor također osebujan, nenametljiv je ali i itekako prisutan.

- Volim koristiti jak kolor - jer on daje snagu crtežu, liniji i kompoziciji - on pojačava ekspresiju - ako sama slika to zahtjeva.

Skloni ste i ekspresionizmu, novoj figuraciji i apstrakciji.

- Sva tri nabrojana likovna pravca su mi bliska , najčešće se njima koristim, čak na jednoj slici imam fragmente svih njih...pa ponekad i tzv. art brute.

Koliko je iskustvo važno u kreaciji umjetničkog djela?

- Iskustvo vam omogućava da radite spontano, bez straha od eventualnih grešaka u procesu stvaranja - jer ćete greške u doradi odstraniti. Međutim, kod svakog umjetnika koji želi prvenstveno biti ISKREN - najbitnija je inspiracija.

Što je danas vodeći likovni prasvac u svijetu, pitam Vas jer imate golemo međunarodno iskustvo?

- Ne pratim mondene pravce, radim po osjećanju...i dozvoljavam da svaka generacija i svaki pojedinac odabere ono što sam podsvjesno osjeća da je to najprikladnije kako izraziti ono što želi podijeliti sa nama

Često izlažete. Koliko je izlaganje važno za umjetnika?

- Izlažem kampanjski. Nekih godina više, drugih manje. Više mi ne trebaju izložbe radi potvrđivanja samoga sebe - ali naravno volim čuti, vidjeti kako moji radovi djeluju na druge. Jesam li uspio uspostaviti komunikaciju.

Što je još novo u atelijeru?

- U atelijeru je momentalno zatišje - no to može biti i skupljanje emocija i doživljaja za neku buduću jaču likovnu aktivnost. Kada dođe vrijeme za to.

Planovi...?

- Planova ima dosta...no bojim se vremena manje. Za sada je dogovorena izložba u Gradskoj Galeriji u Varaždinu za siječanj 2023...poslije nje i u Čakovcu. Želja mi je napraviti veću samostalnu izložbu još i u Italiji ( dugo sam živio tamo i izlagao u mnogim gradovima ), zatim u Izraelu te u New Yorku ili Washingtonu u USA. Ukaže li se još neka prilika za izložbe, radova imam dovoljno ( i to je benefit dugo godina slikanja ) i rado ću izlagati gdje me pozovu - i pobrinu se za sve potrebno oko pripreme i održavanja izložbe.