Otvorenje izložbe ak.slikarice i keramičarke Ljerke Njerš

U utorak, 11. listopada 2022. u 19 sati galerija Modulor Centra za kulturu Trešnjevka otvara izložbu ak. slikarice i keramičarke Ljerke Njerš. Ljerka Njerš ovom prigodom predstavlja nam svoj najnoviji opus računalnih slika (print na tekstilnoj podlozi), nastalih tijekom 2021. Tematski su radovi podijeljeni u nekoliko ciklusa; portreti, cvijeće, poneka maca.

Izbornica radova te autorica teksta u katalogu je povjesničarka umjetnosti Branka Hlevnjak, koja već dulje vremena prati taj ciklus temeljen na slikarsko kolorističkom načinu uz korištenje suvremenih računalnih alata. Izložba se besplatno može pogledati do 4.11.2022.



Iz teksta kataloga:

"...U tom vrtlogu suvremenih oblika, boja i alata, Ljerkini fraktali nisu rastočeni u kaotične prostore, već začudno, ostvaruju se u novoj kolorističkoj i oblikovnoj harmoniji koja vibrira sa svjetlom naših dana. Ta koloristička bistrina koja je potekla iz osvijetljenih ekrana (smartfona i računala), zove umjetnicu na neprestano istraživanje, u potrazi za konceptom koji će izmiješanim, nadograđivanim tehnikama i tehnologijama, vlastitim i posuđenim oblicima i fotografskim zapisima postići novu umjetničku stvarnost, koja je po definiciji prirode i neprirode, zapravo čisti nadrealizam. A on, upravo takav kakav je stvorila Ljerka Njerš u svojim najnovijim radovima draži osjetila i hrani dušu. "



Branka Hlevnjak

Biografija autorice izložbe: Ljerka Njerš rođena je u Begovu Hanu 22. veljače 1937. Osnovnu školu je završila u Zagrebu, gdje živi od 1941. Petogodišnju Školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, odjel keramike upisuje 1950. i diplomira kod prof. Blanke Dužanec 1955. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu upisuje se 1956. gdje 1960. diplomira slikarstvo u klasi prof. Marina Tartaglie. Samostalno izlaže od 1964. (Zagreb, Poreč), Padova (1965.), London (1965., 1981., 1984., 1986., 1990., 1998., 2018.), u Švicarskoj (1984.), Danskoj (1987.), Irskoj (2005.), itd., te diljem Hrvatske. Izlagala je na preko 100 samostalnih izložbi. Također je zastupana na brojnim selektiranim skupnim izložbama od 1966. do danas. Od 1985. zastupana je na dražbama aukcijskih kuća Christie's i Bohnam's. Keramiku usavršava u tvornici kamenine Santana u Lisabonu 1987., te u tvornici porculana Vista Allegre u Ilhavu u Portugalu 1988. Grafiku (litografiju i bakropis i akvatintu) specijalizira 1988. u Curwen Studiju u Londonu pod vodstvom Stanleya Jonesa. Od 1990. surađuje sa Studiom Hope Sufferances i Royal Academy of Art gdje izrađuje serije bakropisa i aquatinte, u Zagrebu nastavlja s monotipijama. Od 1999. bavi se ilustracijom i opremom knjiga. Godine 2000. usvaja ranu tehniku i inovira monotipiju u glinotiske. Početkom 2007. posvećuje se radu u staklu., a od 2011. bavi se računalnim slikarstvom, odnosno foto-slikama. Članica je grupe Triart od 1967. (B.Dužanec,. T. Gerić i Lj. Njerš), grupe Arteterra od 1977. (Božena Štih-Balen, Dora Pejzić-Mijatović, Vladimir Kučina i Lj. Njerš), suosnivačica umjetničke kolonije „Hinko Juhn" u Našicama (1978.), HDLU-a, ULUPUH-a i Socety of Designer Craftsmen u Londonu. O njezinom radu objavljeno je nekoliko monografija iz pera Vladimira Crnkovića (1980.), Josipa Depola u biblioteci Prizma, urednika Bože Biškupića (1990.) i Ivanke Reberski pod nazivom „Stvaralačka avantura u boji i vatri" u izdanju ULUPUH-a (2012.). O stvaralaštvu Ljerke Njerš snimljeni su dokumentarni filmovi Ernesta Gregla (1983.) „Umjetnost gline i vatre" i kratkometražni dokumentarni film „Ljerka Njerš" (1991.) u produkciji Zagreb filma i Filmoteke 16. Godine 2010. u Žepču je otvorena Galerija Ljerke Njerš u sklopu Kulturnog centra Žepče. Dobitnica je niza nagrada i priznanja među kojima je Nagrada grada Zagreba 1984. i ULUPUHOV-a Nagrada za životno djelo 2022.