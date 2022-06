Bez nade - najpopularniji roman Colleen Hoover

Bez nade je roman Colleen Hoover, čudesne književnice koja je napravila ono što svi sanjaju - postala poznata i priznata na najteži mogući način.

Colleen Hoover postala je fenomen suvremenog izdavaštva nizom knjiga objavljenim samo u elektroničkom izdanju - sve dok nije došla do književnih izdavača i vinula se na vrh ljestvice The New York Timesa. Njezino najpopularnije djelo, roman Bez nade, djelo je koje oduzima dah i vraća čaroliju prve ljubavi.

Knjiga je, baš kao u priči, imala i svoj put koji je bio sve samo ne lak - prevoditeljica nije dobila novac za prijevod, da bi nakon svih peripetija osnovala Nakladu Neptun, najromantičniju nakladničku kuću u Hrvatskoj i uspješno se dogovorila sa agentima Colleen Hoover i sada izdaje njene naslove.

Priča završava s nama je jedan o njih, najprodavaniji naslov u Hrvatskoj... tako da svratite na njihove internetske stranice i odlučite što želite!