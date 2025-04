More izvor život Krešimira Ivića

Motiv mora, sa svim njegovim nepredvidljivim i različitim licima, poput Janusa, osobito je vidljivo u kompleksnom opusu istaknutog hrvatskog likovnog umjetnika, akademskog slikara Krešimira Ivića.

Ivić stvara više decenija i njegov bogati opus prepun je slika s morskim motivima, pučina, obala, kuće na obali, planine uz obalu, ljuto ili mirno more, brodice svih vrsta...

Očito je, slikar voli more, divi mu se, često ga portretira, nastojeću uhvatiti onu pravu crtu njegovog karaktera, iako je more vrlo promjenljivo, prevrtljivo.

Magična privlačnost plave boje, boje mora dominira na većini Ivićevih slika posvećenih moru. Njegovo je more najčešće mirno, pomalo uspavano, površina mu je poput zrcala, može se u njoj lijepo ogledati.

More je izvor života, za sve one koji plove, bave se ribolovom, stanuju na obali mora, svi ovise o raspoloženju mora i od njega stoljećima žive. Dobroj volji mora se raduju a onoj lošoj, njoj se uklanjaju jer to je najbolje, valja sačuvati živu glavu.

Specifična plava boja oko koje i na kojoj se sve dešava na slikama morskih ciklusa Krešimira Ivića iznimno je privlačna.

Vrlo lijep, odmjeren ciklus u ulju s motivima mora Krešimira Ivića.