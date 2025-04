Zoran Ferić: Spiderman

Nedavni je zagrebački nakladnik objavio u Biblioteci sabranih djela Zorana Ferića, autorovu novu knjigu, SPIDERMAN, u elegantnoj opremi, na 340 stranica.

U dužem proteklom razdoblju kontinuirano Ferić objavljuje prozu i svaki put se pomalo iznenadimo, uvijek je to dobro i pustolovno zanimljivo.

Nekoliko posljednjih godina s radošću i nestrpljenjem očekujem svaku novu knjigu Zorana Ferića i moram priznati, nikada me nije razočarao, naprotiv, sve me je više uvjeravao kako je on naš najbolji i vodeći pisac i svakako bi trebalo učiniti sve kako bi ušao u izbor za Nobelovu nagradu , jer on je, ako ništa drugo iznimno puno čitan i cijenjen od publike.

Prisjećam se davne priče o Cortu koja me i privukla da pročitam prvu Ferićevu knjigu Anđeo u ofsajdu.

Pred nama je Spiderman, zbirka kratkih priča, koja pokriva razdoblje od preko pedeset godina , pisac se bavi i bračnim odnosima, Dovinskim ratom, putovanjima, Komižom...

Proza Zorana Ferića magično je privlačna, obećava čitatelju i ono nemoguće.