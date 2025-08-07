Pet dobrobiti špinata za cjelokupno zdravlje

Špinat nema puno kalorija, ali je bogat vitaminima, mineralima i fitonutrijentima koji imaju brojne blagotvorne učinke na cjelokupno zdravlje. Brojni stručnjaci naglašavaju njegovu sposobnost da podrži srce, mozak, crijeva i imunološki sustav, a uz to pospješuje ravnotežu u organizmu.

U nastavku donosimo neke od najpoznatijih zdravstvenih dobrobiti učestale konzumacije špinata.

Očna i mentalna oštrina - karotenoidi lutein i zeaksantin iz špinata nakupljaju se u oku te štite mrežnicu od oksidativnog stresa, značajno smanjujući rizik od degeneracije makule i katarakte. Osim toga, folat, magnezij i vitamin K doprinose zaštiti neuronskih stanica i mogu usporiti kognitivni pad kod starijih.

Podrška imunitetu, koži i kostima - jedna šalica sirova špinata sadrži gotovo četverostruku dnevnu potrebnu količinu vitamina K, a obiluje i vitaminima A, C, folatom, željezom, magnezijem i kalijem. Ti nutrijenti ključni su za pravilan rad imunološkoga sustava, regeneraciju kože, zdravlje kostiju i energiju organizma.

Probava i zdravlje crijeva - špinat sadrži značajne količine vlakana, netopivih i topivih, što potiče redovitu stolicu, sprječava zatvor i hrani korisne crijevne bakterije. Također je relativno nizak u FODMAP obliku (fermentabilni oligosaharidi), pa ga lakše podnose osobe s osjetljivim crijevima poput onih s iritabilnim crijevom.

Protuupalno djelovanje i zaštita od kroničnih bolesti - špinat obiluje antioksidansima poput beta-karotena, kvercetina i klorofila koji štite stanice od oksidativnog stresa i upale. Kako prenosi Healthline, ti spojevi povezani su s nižim rizikom od dijabetesa, raka, srčanih bolesti i degenerativnih bolesti.

Srce i krvni tlak pod kontrolom - špinat je izuzetno bogat nitratima, koje tijelo pretvara u dušikov oksid - spoj koji širi krvne žile, smanjuje arterijski tlak i poboljšava protok krvi. Studije pokazuju da redovita konzumacija špinata može smanjiti sistolički tlak za nekoliko mmHg, sa sličnim učinkom kao blagi antihipertenziv. Također, vitamin K u špinatu pomaže u sprječavanju taloženja kalcija u arterijama, što smanjuje rizik od ateroskleroze, prema Mayo Clinic.

Kako ga najpametnije uključiti u prehranu?

Jedite pola do pune šalice sirova špinata dnevno, najbolje ga je konzumirati u smoothieju, salati, kao umak ili prilog jelima. Brzim pirjanjem ili blagim kuhanjem osigurava se bolja apsorpcija željeza dok se biljni spojevi i dalje zadržavaju. Stručnjaci savjetuju da je špinat dobro i zamrznuti. Zamrznuti špinat odlična je opcija izvan sezone jer je nutritivno gotovo ravnopravan svježemu.

Sve u svemu, jako je zdrav i definitivno ga treba staviti na svoj meni...