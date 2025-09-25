Samopouzdanje u svakom pokretu
Samopouzdanje u svakom pokretu – otkrijte novu NIVEA Derma Control liniju dezodoransa za žene i muškarce
Vježbanje, večernji izlazak ili poslovni sastanak - sve su to trenuci u kojima želimo osjećati sigurnost i svježinu, a znamo da samopouzdanje počinje s njegovanom kožom.
Skinifikacija nije potpuno novi trend u svijetu ljepote, ali je postala popularnija u posljednjih godinu dana. Radi se o tretiranju kože na tijelu s istom njegom i pažnjom kao što biste tretirali svoje lice. Naši su pazusi možda nevidljivi, ali to nikako ne znači da su nebitni. Zaslužuju jednaku njegu i pažnju, a sada im to možete pružiti bez kompromisa kroz učinkovitu zaštitu od znojenja. NIVEA predstavlja novu Derma Control liniju antiperspiranata u spreju, roll-onu i sticku za žene i muškarce koja spajaju pouzdanu Derma Active Protection 72-satnu zaštitu od prekomjernog znojenja, vlage i neugodnih mirisa uz osjećaj ugode za vaše pazuhe. Njihova formula s čistim hijaluronom i provitaminom B5, vitaminima E i C, umiruje iritiranu kožu te potiče oporavak kože nakon brijanja.
Tri različite varijante NIVEA Derma Control Defend, Restore i Natural Tone antiperspiranta omogućuju svakoj ženi da pronađe ono što joj najviše odgovara - bilo da želi naglasiti prirodnu ljepotu kože, obnoviti njezinu ravnotežu ili se jednostavno osjećati sigurno i zaštićeno u svim situacijama. Također, tu su i NIVEA MEN Derma Control Defend i Derma Control Sensitive namijenjeni muškarcima.
NIVEA Derma Control Defend antiperspirant u spreju, roll-onu i stiku zaštit će vašu kožu od iritacija i svrbeža nakon brijanja.
• Pouzdana Derma Active Protection 72-satna zaštita od znojenja koja njeguje vašu kožu
• Čisti hijaluron i provitamin B5
• Za osjećaj meke i glatke kože
• Ne sadrži etilni alkohol
Za osjećaj meke i glatke kože tu je i NIVEA Derma Control Restore antiperspirant u spreju, roll-onu i stiku koji donosi:
• Pouzdanu Derma Active Protection 72-satnu zaštitu koja njeguje vašu kožu
• Čisti hijaluron i vitamin E
• Umiruje iritiranu kožu nakon brijanja
• Ne sadrži etilni alkohol, s hipoalergenim mirisom
Ujednačen ten kože pružit će vam NIVEA Derma Control Natural Tone antiperspirant u spreju i roll-onu .
• Pouzdana Derma Active Protection 72-satna zaštita od znojenja
• Čisti hijaluron i vitamin C
• Smanjuje pojavu tamnih mrlja nakon brijanja
• Za osjećaj meke i glatke kože - ne sadrži etilni alkohol
Za muškarce tu je NIVEA MEN Derma Control Defend antiperspirant u spreju i roll-onu, s čistim hijaluronom i provitaminom B5.
• Pouzdana Derma Active Protection 72-satna zaštita od znojenja koja njeguje vašu kožu
• Jača i štiti kožu od iritacija i svrbeža
• Ne sadrži etilni alkohol
72 sata zaštite prekomjernog znojenja, vlage i neugodnih mirisa muškarcima će omogućiti NIVEA MEN Derma Control Sensitive antiperspirant u spreju i roll-onu.
• Čisti hijaluron i vitamin E
• Štiti kožu od iritacija - posebno razvijen za osjetljivu kožu
• Ne sadrži etilni alkohol
Dostupno od kolovoza 2025.
