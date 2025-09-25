Samopouzdanje u svakom pokretu

Vježbanje, večernji izlazak ili poslovni sastanak - sve su to trenuci u kojima želimo osjećati sigurnost i svježinu, a znamo da samopouzdanje počinje s njegovanom kožom.

Skinifikacija nije potpuno novi trend u svijetu ljepote, ali je postala popularnija u posljednjih godinu dana. Radi se o tretiranju kože na tijelu s istom njegom i pažnjom kao što biste tretirali svoje lice. Naši su pazusi možda nevidljivi, ali to nikako ne znači da su nebitni. Zaslužuju jednaku njegu i pažnju, a sada im to možete pružiti bez kompromisa kroz učinkovitu zaštitu od znojenja. NIVEA predstavlja novu Derma Control liniju antiperspiranata u spreju, roll-onu i sticku za žene i muškarce koja spajaju pouzdanu Derma Active Protection 72-satnu zaštitu od prekomjernog znojenja, vlage i neugodnih mirisa uz osjećaj ugode za vaše pazuhe. Njihova formula s čistim hijaluronom i provitaminom B5, vitaminima E i C, umiruje iritiranu kožu te potiče oporavak kože nakon brijanja.

Tri različite varijante NIVEA Derma Control Defend, Restore i Natural Tone antiperspiranta omogućuju svakoj ženi da pronađe ono što joj najviše odgovara - bilo da želi naglasiti prirodnu ljepotu kože, obnoviti njezinu ravnotežu ili se jednostavno osjećati sigurno i zaštićeno u svim situacijama. Također, tu su i NIVEA MEN Derma Control Defend i Derma Control Sensitive namijenjeni muškarcima.

NIVEA Derma Control Defend antiperspirant u spreju, roll-onu i stiku zaštit će vašu kožu od iritacija i svrbeža nakon brijanja.

• Pouzdana Derma Active Protection 72-satna zaštita od znojenja koja njeguje vašu kožu

• Čisti hijaluron i provitamin B5

• Za osjećaj meke i glatke kože

• Ne sadrži etilni alkohol

Za osjećaj meke i glatke kože tu je i NIVEA Derma Control Restore antiperspirant u spreju, roll-onu i stiku koji donosi:

• Pouzdanu Derma Active Protection 72-satnu zaštitu koja njeguje vašu kožu

• Čisti hijaluron i vitamin E

• Umiruje iritiranu kožu nakon brijanja

• Ne sadrži etilni alkohol, s hipoalergenim mirisom

Ujednačen ten kože pružit će vam NIVEA Derma Control Natural Tone antiperspirant u spreju i roll-onu .

• Pouzdana Derma Active Protection 72-satna zaštita od znojenja

• Čisti hijaluron i vitamin C

• Smanjuje pojavu tamnih mrlja nakon brijanja

• Za osjećaj meke i glatke kože - ne sadrži etilni alkohol

Za muškarce tu je NIVEA MEN Derma Control Defend antiperspirant u spreju i roll-onu, s čistim hijaluronom i provitaminom B5.

• Pouzdana Derma Active Protection 72-satna zaštita od znojenja koja njeguje vašu kožu

• Jača i štiti kožu od iritacija i svrbeža

• Ne sadrži etilni alkohol

72 sata zaštite prekomjernog znojenja, vlage i neugodnih mirisa muškarcima će omogućiti NIVEA MEN Derma Control Sensitive antiperspirant u spreju i roll-onu.

• Čisti hijaluron i vitamin E

• Štiti kožu od iritacija - posebno razvijen za osjetljivu kožu

• Ne sadrži etilni alkohol

Dostupno od kolovoza 2025.