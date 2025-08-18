Kako se pomladiti bez igle i noža?

Pomlađivanje je postalo gotovo pa rutina! Od kada je svijeta i vijeka - mladost je uvijek bila na cijeni, no čini se da pomlađivanje nikada nije bilo dostupnije. Ponekad se čini da više težimo ljepoti nego nekim značajnijim stvarima, a više je faktora zašto je to tako. Po odgovore na ova pitanja, ali i kako se sve možemo pomladiti na što bezbolniji način otišli smo u zagrebačku Dubravu gdje nas je dočekala Tea Lisak Musliu, estetski terapeut, edukator i certificirani pilates instruktor.

„Mogla bih reći da je više faktora zašto ljudi žele sačuvati mladost i ljepotu. Kod mnogih ljudi, neovisno o spolu, okolina odnosno društvo igra važnu ulogu. Danas smo sa svih strana okruženi promociji ljepote i mladosti kroz različite medije i naravno da na neki način to ima važnu ulogu, odnosno kao da okolina vrši pritisak i težimo tome pa ćemo sve napraviti kako bismo bili lijepi i mladi. Ponekad je to i zbog toga što ako smo lijepi i mladi često mislimo da smo i zdravi, a ako smo zdravi onda smo u naponu snage za posao i sve što život pred nas stavlja, i tako uokrug", govori nam Tea, inače vlasnica London Pilates Club-a koja u svojoj ponudi ima i brojne neinvazivne tretmane za pomlađivanje.

Ponuda je velika i najvažnije bi bilo napraviti samostalno istraživanje proizvoda s kojim vaš estetski terapeut radi te svakako metoda. Dobro je što danas na internetu možemo pronaći sve informacije. Svakako nakon odabira terapeuta i klinike ili salona trebali biste obaviti i konzultacije pa vidjeti je li vam estetičar ulijeva povjerenje ili ne? Ovdje svakako mogu pomoći i recenzije na internetu korisnika koji su bili klijenti i odradili određene tretmane. Isto tako trebate imati na umu da nešto što je jednom klijentu pomoglo vama možda neće, pa bi bilo dobro da estetičar ima i određeno iskustvo kako bi znao prepoznati ono što odgovara najbolje vama i vašem tipu kože. Važna stvar kod odabira tretmana je i adekvatna kućna njega odabrana prema vašem tipu kože. Zapamtite da je odlazak samo na tretmane bacanje novaca isto kao i kupovanje najskuplje kreme - bez odlaska na bilo kakav tretman. Ako želimo uložiti u ljepotu, a da najviše dobijemo to treba biti kombinacija jednog i drugog. E sada ostaje pitanje koji su tretmani najpopularniji te koji imaju najbolji učinak.

„Nakon konzultacija sa klijentima, zajednički odlučimo u kojem smjeru idemo. Postoje tretmani koji nisu nimalo invazivni, a imaju instant učinak liftinga kao botox. Ne umrtvljuju mišić i nemaju toksin u sebi, već samo snažne peptide koji potiču kolagen i elastin na proizvodnju. Odličan je i microneedling, naravno uz upotrebu odgovarajućeg boostera. Također ne možemo zanemariti tretmane lica u kojima kombiniramo radiofrekvenciju ili ultrazvuk te endosferu. A kada smo kod endosfere, tretmani tijela endosferom pomlađuju cijelo tijelo", ističe Tea Lisak Musliu koja nam je otkrila i kako je korejska kozmetika uistinu najbolja za pomlađivanje te kako je i sama svjedočila golemim pomacima tijekom tretmana. Neke su se klijentice u samo nekoliko tretmana vidljivo pomladile.

Dakako, ponovimo da su konzultacije s klijentom ključne. Ponekad klijenti žele tretmane koji nisu najbolji izbor za njih, a na terapeutima je da vas kroz razgovor uvjere u nešto drugo što je po njihovom mišljenju bolja opcija. Da bi se to uspjelo potrebno je znanje. Kozmetologija svakim danom napreduje i potrebno je svakodnevno usavršavanje. Sve je popularniji i mikroneedling.

„To je kozmetička procedura u kojoj koristimo sitne iglice za stvaranje sitnih uboda na koži. Ta kontrolirana mikrooštećenja potiču prirodni proces zarastanja kože, što potiče kolagen i elastin na proizvodnju. To su proteini koji su nam ključni za zdravu, čvrstu i mladoliku kožu. Dobitna je kombinacija kada uz microneedling koristimo odgovarajući booster (serum). Danas su sve popularniji exosomi i mogu vam reći da smo njima oduševljeni. Microneedling je najbolje odraditi u mjesecima s manje sunca i barem tri tretmana s razmacima prema protokolu. Rezultat nakon microneedlinga nije instant već je svakim danom vaša koža ljepša. Tu su i radiofrekvencija, ultrazvuk i endosfera koji potiču kolagen i elastin na proizvodnju bez imalo boli te pomažu serumu odnosno njegovim aktivnim supstancama da prodru dublje u kožu. Drugim riječima pomlađuju, zatežu i čine vas mlađima, a pritom su vrlo ugodni", objašnjava nam Tea Lisak Musliu, estetski terapeut.

Svi već znamo da kemijski pilinzi rade eksfolijaciju kože, ali ne znamo da danas postoje kemijski pilinzi koji su i biorevitalizatori. To znači da štite našu kožu, usput posvjetljuju hiperpigmentacijske mrlje, smanjuju ožiljke, čiste nečistu kožu te rješavanju problem mitesera i akni, smanjuju pore i pomlađuju. Znamo da zvuči nevjerojatno ali je doista tako pa možete razmisliti i o tim tretmanima.

Inače sve više žena odlazi na mezoterapiju. Mezoterapija je vrlo slična microneedlingu ali uz pomoć najsuvremenijih uređaja poznatijih kao meso gun nema iglica! Aparati kombiniraju tehnologiju elektroporacije i nanopenetracije te se na taj način aktivne supstance odabranog boostera šalju u sloj dermisa. Zvuči kao znastvena fantastika ali je poprilično ugodno i nimalo ne boli.

Ipak, za tijelo je najbolje vježbanje! Ono itekako održava mlađahni izgled pa Tea i u tu ima savjete za vas! „Svakako bi bila najbolja kombinacija tjelovježbe i tretmana lica i tijela. Ovdje ne govorim da moramo postati ovisni o jednom ili drugom ali kroz razvoj i povezivanje duha i tijela važno je da postanemo svjesni nas samih te si u ovom užurbanom vremenu poklonimo i koju minutu za sebe. Po meni najbolji izbor tjelovježbe bi bio pilates na reformerima koji nas zapravo i uči povezivanju duha i tijela", kazala je Tea kojoj se možete obratiti i putem njezine web stranice, te saznati više ukoliko vas nešto zanima.