NIVEA predstavlja revolucionarnu prekretnicu u pomlađivanju kože

U svijetu u kojem ubrzani ritam života i vanjski utjecaji svakodnevno ostavljaju trag na nama, želja za mladolikim izgledom postaje snažnija nego ikad. No, zamisli da možeš izbrisati tragove koje život ostavi na tvojoj koži i vratiti mladolikost svome licu.

Predstavljamo ti revolucionarnu NIVEA inovaciju uz koju je to moguće - Cellular Epigenetics serum, budućnost njege kože.

Sada možete sami kontrolirati starenje svoje kože. Štoviše, možete preokrenuti znakove starenja! Transformirajte svoju kožu uz EPICELLINE® - epigenetski anti-age sastojak našeg inovativnog seruma.

NIVEA, globalni lider u njezi kože, predstavlja novi znanstveni iskorak kada je riječ o pomlađivanju: NIVEA Cellular Epigenetics serum, prvi epigenetski serum koji koristi najnovija znanstvena dostignuća iz područja epigenetike te inovativni sastojak EPICELLINE®, koji dokazano preokreće biološku dob kože već u dva tjedna.

Snaga epigenetike u službi njege kože

NIVEA Cellular Epigenetics serum za pomlađivanje predstavlja rezultat 15 godina intenzivnog istraživanja u području epigenetike - znanosti koja proučava kako stil života i okolišni čimbenici utječu na aktivnost stanica. Omogućuje nam preuzimanje kontrolu nad znakovima starenja te zahvaljujući aktivnom sastojku EPICELLINE® reaktivira mladenačku funkciju stanica kože - budi uspavane stanice kako bi ponovno funkcionirale mladenački i preokrenule proces starenja kože.

Nastupa nova era pomlađivanja kože

„Izvrsnost u istraživanju kože dio je DNK naše kompanije, a lansiranje EPICELLINE® sastojka potvrđuje kako NIVEA predvodi znanstveni iskorak u njezi kože", izjavila je dr. Gitta Neufang, direktorica istraživanja i razvoja u Beiersdorfu. „Naša tehnologija određivanja biološke dobi kože omogućuje nam da razvijemo formule koje čine da vaša koža izgleda mlađe - neovisno o stvarnoj dobi. Kao brend s više od 100 godina izvrsnosti, ponosni smo što u svakodnevnu njegu kože unosimo napredne znanstvene tehnologije."

Doživite snažniju rutinu pomlađivanja kože uz naprednu formulu NIVEA Cellular Epigenetics seruma koji kombinira moć EPICELLINE® sastojka s tri vrste hijaluronske kiseline za intenzivan anti-age učinak: 98 % ispitanika potvrđuje učinak pomlađivanja kože

88 % primjećuje blistaviji ten već nakon prve primjene

93 % potvrđuje puniji izgled kože unutar 7 dana

100 % žena primjećuje mlađi izgled kože u 4 tjedna

Bore su smanjene za 20 %

Koža je otpornija i jača u borbi protiv vanjskih čimbenika starenja

Dostupno od rujna 2025.

NIVEA Cellular Epigenetics serum, 30 ml - okvirna cijena na polici 30,69 €

