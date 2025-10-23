U svijetu u kojem djeca sve češće odrastaju okružena ekranima, a sve rjeđe zagrljajima, empatija postaje važnija nego ikad. Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna pod motom „Ljubav djeci prije svega", NIVEA i Savez društava „Naša djeca" Hrvatske podsjećaju koliko su toplina, razumijevanje i povezanost temelj sretnog djetinjstva - predstavljajući pritom rezultate prve godine provedbe projekta „Mala škola empatije", koji se u sklopu globalne inicijative NIVEA CONNECT provodi diljem Hrvatske.

Društvena izolacija i usamljenost postali su jedan od najvećih izazova suvremenog društva, a posebno pogađaju djecu i mlade. Upravo je zato tvrtka Beiersdorf, kroz svoju globalnu društvenu misiju NIVEA CONNECT, odlučila osnažiti zajednice i potaknutii stvaranje zdravih međuljudskih odnosa, dok se u Hrvatskoj taj cilj ostvaruje kroz društveno odgovorni projekt „Mala škola empatije" u suradnji sa Savezom društava „Naša djeca" Hrvatske.

„Empatija je temelj svakog zdravog odnosa i društva u kojem se ljudi međusobno razumiju i podržavaju. Kroz projekt „Mala škola empatije" želimo djeci pružiti priliku da razviju vrijednosti koje će nositi cijeli život", poručila je Sonja Borovčak, predsjednica Saveza DND-a Hrvatske.

Projekt „Mala škola empatije" ove se godine provodi u šest lokalnih zajednica i Društvima "Naša djeca", a osmišljen je kao praktičan alat za razvijanje emocionalne inteligencije kod djece osnovnoškolskog uzrasta. Kroz radionice, djeca uče prepoznati i izraziti svoje emocije, razumjeti tuđe osjećaje te razviti empatiju, emocionalnu inteligenciju, razumijevanje i ljubaznost.

"U današnje vrijeme kad ljudi bježe iz svojih domova zbog ratova, gladi, ekoloških katastrofa, kad se manje družimo, a djeca se manje igraju, postavljamo pitanje je empatija oslabila i trebamo li je učiti i razvijati? Ovim projektom potvrđujemo odgovor jer razvijajući empatiju jačamo mentalno zdravlje pojedinca, učimo djecu važnosti brige o sebi i drugima, ljubaznosti, važnosti suradnje i podrške, stvarajući bolje okruženje i društvo", istaknule se Sanda Puljiz Vidović, psihologinja i Sanja Pahel, socijalna pedagoginja, voditeljice programa edukacije o empatiji.

Globalno, NIVEA CONNECT djeluje u više od 40 zemalja i okuplja partnere, organizacije i stručnjake u borbi protiv društvene izolacije. Vjerujući u snagu inkluzivnosti, podrške mentalnom zdravlju i osnaživanja pojedinaca, NIVEA teži izgradnji svijeta u kojem se manje ljudi osjeća izolirano i nepovezano.

Cilj je do 2026. godine realizirati NIVEA CONNECT projekte u 40 zemalja, osiguravajući doseg zajednica kojima je pomoć potrebna, bez obzira na geografsku lokaciju. Snagom lokalnih uvida i globalne stručnosti, cilj je stvoriti značajne veze i trajne promjene na svjetskoj razini.

„Tvrtka Beiersdorf vjeruje da svaka bliskost započinje empatijom. Ponosni smo što se kroz projekt „Mala škola empatije" u Hrvatskoj konkretno doprinosi izgradnji emocionalno pismenije i povezanije generacije djece.", izjavio je Benedikt Laufenberg, Country Manager za Adriatic regiju.

Ove godine, Mala škola empatije dodatno naglašava važnost Dječjeg tjedna - razdoblja kada zajednica posebno slavi dječja prava, vrijednosti i glas djece. A tijekom listopada i studenog u Ivanić-Gradu, Kutini, Novoj Gradišci, Osijeku, Pazinu i Varaždinu održavaju se Dani empatije - kada će posjetitelji moći sudjelovati u mini-radionicama, aktivnostima i igrama koje potiču suosjećanje, solidarnost i zajedništvo, uz podršku educiranih lokalnih volontera, edukatora i članova Društava "Naša djeca".

Varaždin i Osijek prošli su tjedan obilježili Dan Empatije, a svim šest Društvima u okviru projekta osigurana su sva potrebna sredstva za edukaciju mentora, uređenje, opremanje te provođenje samih radionica s djecom.

Savez društava „Naša djeca" Hrvatske (Savez DND-a) je najveća krovna organizacija za djecu koja okuplja 108 lokalnih društava "Naša djeca" diljem Hrvatske, kao i veliki stručnjaka, volontera, roditelja, pojedinaca, filantropa koji rade s djecom i za djecu. Savez DND djeluje na promociji prava i dobrobiti djece u svim aspektima djetetova života, te pruža podršku roditeljima u odgoju djece. Rad Saveza DND-a zasniva se na UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta, a ove godine obilježava 75-tu obljetnicu brige za djecu. (www.savez-dnd.hr, info@savez-dnd.hr)

Za više informacija o projektu NIVEA CONNECT i njegovoj borbi protiv društvene izolacije ili kako biste saznali kako se možete uključiti, posjetite: https://www.nivea.hr/o-nama/nivea-connect