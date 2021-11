Paracetamol radi čudne stvari mozgu....

Boli vas glava? Popijte tabletu, kažu ljudi i pritom uopće ne razmišljaju o tome što ta tableta može sve napravtiti baš njima....

Acetaminofen, poznat kao paracetamol, koji se nalazi u slobodnoj prodaji, osim što otklanja bolove, čini i da smo spremniji na rizična ponašanja, prema studiji objavljenoj 2020. godine koja se bavila promjenama u ponašanju ljudi kada su pod utjecajem lijekova koji se kupuju bez recepta.

"Izgleda da acetaminofen čini da ljudi osjećaju manje negativnih emocija kada se dvoume oko rizičnih aktivnosti - jednostavno ne osjećaju toliki strah", objasnio je neuroznanstvenik Baldwin Way s Državnog sveučilišta u Ohiu. "S obzirom na to da gotovo 25 posto stanovništva u SAD-u uzima acetaminofen svakog tjedna, smanjena percepcija rizika i povećano preuzimanje rizika mogu imati važne efekte na društvo", dodaje Way. Osim boli, smanjuje i prag psihičke osjetljivosti.

Ovi rezultati daju dodatne dokaze u prilog nedavnom istraživanju koje je utvrdilo da se efekti koje acetaminofen ima na smanjenje boli protežu i na različite psihološke procese - smanjuju prag osjetljivosti na povrijeđene osjećaje, smanjuje osjećaj empatije pa čak i umanjuje kognitivne funkcije.

Slično tome, Wayeva studija sugerira da afektivna sposobnost ljudi da uoče i procijene rizike može biti narušena kada uzimaju acetaminofen. Iako efekti mogu biti blagi, svakako ih vrijedi spomenuti, s obzirom na to da je acetaminofen najčešći sastojak lijekova u Americi i nalazi se u više od 600 različitih vrsta lijekova bez recepta i lijekova na recept.

Daljnja istraživanja

Kada su već započeli, znanstvenici će bez sumnje imati priliku i dalje istraživati ulogu i efikasnost acetaminofena u ublažavanju boli u širem smislu, nakon što su studije posljednjih godina otkrile da u mnogim medicinskim scenarijima lijek može biti neefikasan za ublažavanje boli, a ponekad nije ništa efikasniji od placeba, uz to što izaziva druge vrste zdravstvenih problema.

Uprkos ozbiljnosti tih nalaza, acetaminofen ipak ostaje jedan od najčešće korištenih lijekova na svijetu koji Svjetska zdravstvena organizacija smatra esencijalnim lijekom, a preporučuje se i za ublažavanje boli u kućnim uvjetima kod sumnjivih slučajeva covida-19.

Međutim, u svjetlu onoga što saznajemo o acetaminofenu, možda bismo željeli ponovo razmisliti o nekima od tih savjeta, rekao je Way.

"Možda netko s blagim simptomima covida-19 ako uzima acetaminofen pomisli da i nije tako rizično da napusti kuću i ode na posao ili u kafić s društvom", napominje Way.

"Zaista nam je potrebno više istraživanja o efektima acetaminofena i drugih lijekova bez recepta na izbore i rizike koje preuzimamo", zaključuje profesor.

Rezultati ovog istraživanja objavljeni su u časopisu Social Cognitive and Affective Neuroscience,