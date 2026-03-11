Oscari 2026. - zanimljivija godina od prethodne

Pregled filmova nominiranih za Oscara 2026: Od intimnih drama do spektakularnih produkcija

Ove godine Oscar za najbolji film natječe se između deset izuzetno raznolikih naslova koji predstavljaju širok spektar filmskih žanrova i stilova. Od intimnih drama koje istražuju ljudsku psihu do spektakularnih akcijskih filmova vrhunske produkcije, nominirani filmovi nude gledateljima bogatstvo priča koje odražavaju suvremene teme i vječne ljudske dileme.

Sve u svemu, ovo je puno bolja godina od prošle u kojoj su nam u pamćenju ostali Nickel Boys koji nisu dobili nijednu nagradu, Anora koja je dobila previše nagrada i Konklava koja je ispala proročanski film mada joj možda to nije bio primarni cilj.

Redakcija portala donosi sveobuhvatan pregled svih nominiranih filmova sa svojim subjektivnim mišljenjem o kvaliteti tih filmova no dovoljno da pruži osnovni uvid u ono što svaki od ovih naslova nudi filmskim entuzijastima.

1. Train Dreams - Snovi na tračnicama

Film koji minimalističkim pristupom prikazuje cijeli životni put glavnog lika, postižući duboku emocionalnu rezonancu. Redateljski potezi su suzdržani, ali iznimno učinkoviti, a glumačka izvedba ostavlja snažan dojam dugo nakon završetka filma. Ocjena: 9.5

2. Bugonia - Bugonia

Najnoviji film Yorgosa Lanthimosa donosi tipično režiserovo ludilo, ali ovaj put u obliku fantastične zabave. Vizualno iznenađenje koje balansira između apsurda i duboke ljudske priče, s karakterističnim crnim humorom. Ocjena: 9

3. Marty Supreme - Marty Veličanstveni

Unatoč određenim kontroverzama, film nudi modernu verziju forestgampovse priče s odličnom zabavnom vrijednošću. Glavni lik prolazi kroz ključne trenutke američke povijesti, donoseći svjež i duhovit pogled na društvene promjene. Ocjena: 8.5

4. One Battle After Another - Jedna bitka za drugom

Paul Thomas Anderson uvodi gledatelje u zastrašujuće blisku budućnost gdje se humor koristi kao obrambeni mehanizam protiv tuge. Pažljivo odabrana glumačka postava donosi uvjerljive izvedbe u svijetu koji je alarmantno sličan našem. Ocjena: 8.5

5. Sentimental Value - Sentimentalna vrijednost

Norveška drama koja kroz priču o jednoj kući i obitelji istražuje temu naslijeđa, sjećanja i emocionalnih veza. Film se ističe osjetljivim pristupom kompleksnim međuljudskim odnosima i vremenskom dinamikom. Ocjena: 8

6. Hamnet

Film nije biografija Shakespearea, već dirljiva priča o gubitku koji je inspirirao pisca za stvaranje Hamleta. Vizualno prekrasna produkcija s pažnjom posvećenom povijesnim detaljima i emocionalnoj dubini. Ocjena: 8

7. Sinners - Grešnici

Ryan Cooglerov film koji kombinira horor elemente s dubokom društvenom kritikom, smješten u Mississippi1932. godine Michael B. Jordan donosi izvanrednu glumačku izvedbu u dvostrukoj ulozi blizanaca koji se suočavaju sa nadnaravnim zlom i rasnom diskriminacijom. Tehnički izvanredna produkcija koja ostavlja snažan vizualni i emocionalni dojam. Ocjena: 8

8. Frankenstein

Najnoviji film Guillerma del Tora, iako ne doseže razinu njegovog remek-djela "Oblik vode", donosi zanimljivu reinterpretaciju klasičnog horor mita. Specijalni efekti i scenografija su izvanredni, a priča istražuje teme društvene izopčenosti. Ocjena: 7.5

9. The Secret Agent - Tajni agent

Drugi brazilski film zaredom nominiran za Oscara, ovaj politički triler pruža uvid u kompleksnu brazilsku političku scenu. Iako zahtijeva određeno poznavanje konteksta, film je zanimljiv i dobro realiziran. Ocjena: Neocijenjen

10. F1

Spektakularni film za ljubitelje automobilizma, s izvanrednom zvučnom i kameramanskom obradom. Brad Pitt donosi solidnu izvedbu u priči koja kombinira sportsku akciju s ljudskim dramama. Ocjena: 7

Zaključaj je da ove godine Oscar donosi iznimno raznolik izbor filmova, od intimnih drama do spektakularnih produkcija. Dok neki filmovi ističu emocionalnu dubinu, drugi se oslanjaju na tehničku izvrsnost no svi nominirani naslovi zaslužuju pozornost, a izbor pobjednika ove godine obećava da će biti posebno zanimljiv s obzirom na kvalitetu i raznolikost prikazanih priča.