10 filmova sa Isabelle Huppert

Tuškanac u gostima tijekom svibnja prikazuje deset filmova s Isabelle Huppert, ikonom francuske kinematografije poznatom po ulogama kompleksnih i često kontroverznih žena s dvostrukim životima. Međunarodni ugled izgradila je suradnjama s istaknutim autorima poput Claudea Chabrola i Michaela Hanekea, osobito filmovima Ceremonija, Učiteljica glasovira i Ona. Njezin suzdržan glumački stil, koji emocije izražava kroz unutarnju napetost i suptilne geste, priskrbio joj je nadimak „ledena dama francuskog arthousea".

Ciklus će se prikazivati u Centru za kulturu Histrionski dom (Ilica 90), a 05. svibnja u 19 sati otvorit će ga Pletilja čipki (1977), drama nastala prema istoimenom romanu Pascala Lainéa o povučenoj frizerki Bèatrice koja započinje krhku ljubavnu vezu s intelektualno nesigurnim studentom Pommeom.

Velike kontroverze u francuskoj javnosti izazvao je Loulou (1980) zbog otvorenog prikaza seksualnosti i klasnih razlika u odnosu između žene iz građanskog miljea i muškarca iz radničke klase, koje izvrsno tumače Huppert i Gérard Depardieu.

Godardov Spasi se tko može (1980) kroz isprepletene priče o ljubavi, poslu i seksualnim odnosima prikazuje krhkost modernih veza, dok je Veliko čišćenje (1981) za čak 10 nagrada César nominirana krimi-drama o poniženom policajcu koji u kolonijalnoj Africi kreće u osvetničku akciju...

Ženska posla (1988) Claudea Chabrola inspiriran je slučajem Marie-Louise Giraud, pogubljene zbog izvođenja 27 abortusa, a kroz sudbinu glavne junakinje kritički progovara o represiji u Pétainovoj Francuskoj. Ceremonija (1995), također Chabrolov film, adaptacija je romana Presuda u kamenu Ruth Rendell, nadahnutog zloglasnim slučajem sestara Papin, služavki koje su 1933. ubile svoje poslodavce.

Na programu je i Učiteljica glasovira (2001), adaptacija romana Pijanistica nobelovke Elfriede Jelinek o strastvenom odnosu autoritarne učiteljice glasovira i njezina mladog učenika. Slijede Ozonova krimi-komedija s elementima mjuzikla 8 žena (2002) u kojoj se osam žena na Božić okuplja u izoliranoj kući gdje otkrivaju da je vlasnik kuće ubijen, te drama Bijela roba (2009) o vlasnici francuske plantaže u neimenovanoj afričkoj zemlji koja, unatoč građanskom ratu i rastućem nasilju, odbija napustiti imanje.

Ciklus će zaključiti Verhoevenov provokativan psihološki triler Ona (2016), nadahnut romanom Philippea Dijana o uspješnoj direktorici kompanije video-igara koja se nakon silovanja u vlastitom domu odlučuje sama upustiti u potragu za počiniteljem. Huppert je za ulogu osvojila Zlatni globus i bila nominirana za nagradu Oscar.

Raspored projekcija Tuškanca u gostima dostupan je OVDJE. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina domaćina sat vremena prije početka projekcije, kao i online putem platforme ulaznice.hr.