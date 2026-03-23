Dokumentarac "Six Pack – XXX" dostupan na YouTubeu

Dokumentarni film "Six Pack - XXX" donosi snažnu i iskrenu priču o bendu Six Pack, čije je trodesetljetno djelovanje ostavilo neizbrisiv trag na regionalnoj punk i rock sceni. Film je sada dostupan i široj publici putem YouTubea.

Kroz osobna svjedočanstva članova benda, ali i brojnih relevantnih aktera domaće glazbene scene, "Six Pack - XXX" dokumentira put koji je započeo u undergroundu, daleko od reflektora i industrijskih pravila, jer je vremenom prerastao u kultni status. Ono što Six Pack izdvaja nije samo dugovječnost, već dosljednost. Njihov zvuk, stav i energija oblikovali su generacije publike , ali i inspirirali brojne bendove koji su dolazili nakon njih.

Važnost benda Six Pack za regionalnu scenu ogleda se upravo u toj autentičnosti. U vremenu kada su kompromisi često nužni za opstanak, oni su ostali vjerni sebi, gradeći karijeru na iskrenom izrazu i snažnoj vezi s javnošću. Dokumentarac tako ne funkcionira samo kao retrospektiva, već i kao svojevrsni dokument jedne scene, mentaliteta i vremena koje je oblikovalo alternativnu glazbenu kulturu ovih prostora.

Za sve koji žele iz prve ruke doživjeti energiju benda, vrijedi istaknuti kako će Six Pack 25. travnja nastupiti u Zagrebu, u sklopu prvog izdanja Polupanog Lončića , gdje će publika imati priliku osjetiti ono što dokumentarac vjerno prikazuje, autentičnu i dugovječnu energiju benda koji je obilježio jednu eru. Ulaznice su dostupne u Dirty Old Shopu i putem sustava Entrio .