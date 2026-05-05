Novi dokumentarni naslovi na platformi Digitalne filmske naSTAVe

Na platformi filmskanastava.hfs.hr objavljen je novi blok dokumentarnih filmova namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Riječ je o dva recentna ostvarenja školskog i radioničkog dokumentarnog filma koja kroz osobne priče, iskustva i društveno relevantne teme otvaraju prostor za promišljanje, razgovor i razvoj filmske pismenosti i medijske pismenosti u nastavi.

Prvi film, ŠAFovci, ujedinite se! (2025.) u produkciji Škole animiranog filma Čakovec (ŠAF), animirani je dokumentarac koji okuplja svjedočanstva različitih generacija polaznika ŠAF-a. Kroz njihove priče o radu, druženju i stvaralačkom procesu oblikuje se portret škole koja desetljećima predstavlja važno mjesto filmskog odrastanja djece i mladih. Film kombinira animirane segmente, intervjue i arhivske materijale te naglašava kontinuitet i zajednički identitet ŠAF-a kao stvaralačke zajednice.

Posebno se ističe uloga Ede Lukmana i suradnika u razvoju dugogodišnje tradicije rada škole i prenošenja ljubavi prema animiranom filmu na nove generacije. Film je nagrađen prvom nagradom stručnoga ocjenjivačkog suda na 63. Reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece.

Drugi film, Romantična prevara (2024.) u produkciji DOKUradionice Udruge DOKUart Bjelovar, bavi se temom internetskih prijevara, s naglaskom na romantične prevare koje ciljaju starije korisnike društvenih mreža. Kroz osobnu perspektivu glavne junakinje film prikazuje kako se manipulativni odnosi razvijaju u digitalnom prostoru te na koji ih način prepoznati i razotkriti.

Unatoč učestalosti teme u javnom prostoru, film donosi svjež pristup zahvaljujući preokretanju perspektive, u kojoj protagonistica postaje aktivna interpretatorica vlastitog iskustva.

Film je osvojio posebno priznanje stručnog žirija na 30. Filmskoj reviji mladeži i 18. Four River Film Festivalu.

Ovim novim blokom dokumentarnih filmova Digitalna filmska naSTAVa dodatno obogaćuje svoju online ponudu recentnim školskim i radioničkim produkcijama, koje kroz različite teme i pristupe pridonose razumijevanju dokumentarnog filma kao važnog obrazovnog i kulturnog alata.

Digitalnu filmsku naSTAVu financijski podržavaju Hrvatski audiovizualni centar, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te Agencija za medije.