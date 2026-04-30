Sve što znamo o filmskoj adaptaciji trilera o kojem bruji cijeli svijet

Kada je Colleen Hoover 2018. godine objavila "Verity", nitko nije mogao predvidjeti da će ovaj psihološki triler postati globalni fenomen koji ne silazi s ljestvica najprodavanijih knjiga. Zahvaljujući "BookToku" i milijunima šokiranih čitatelja, ekranizacija je bila samo pitanje vremena. Sada su sumnje otklonjene: "Verity" stiže u kina, a projekt već sada miriše na ogroman hit.

Glumačka postava koja obećava spektakl

Najveća vijest koja je zapalila internet je potvrda da će glavnu ulogu tumačiti oskarovka Anne Hathaway. Službeno je potvrđeno da će Hathaway utjeloviti tajanstvenu i paraliziranu Verity Crawford, obožavatelji su već uzbuđeni. Uz nju, ulogu Jeremyja Crawforda, supruga rastrganog između obiteljske tragedije i nove privlačnosti, preuzeo je Josh Hartnett, što garantira snažnu kemiju na ekranu.

Mračna radnja koja ostavlja bez daha

Za one koji još nisu upoznati s pričom (bez brige, nema kvarenja radnje!), film prati Lowen Ashleigh, spisateljicu na rubu bankrota koja prihvaća ponudu života, koju glumi Dakota Johnson. Jeremy Crawford unajmljuje je da dovrši preostale knjige u uspješnom serijalu njegove supruge, Verity, koja je nakon teške nesreće ostala nepokretna.

Međutim, dok prekopava po Veritynim uredima, Lowen pronalazi nedovršeni rukopis autobiografije koji sadrži jeziva priznanja. Pitanje koje muči čitatelje, a uskoro će i gledatelje, ostaje isto: Je li rukopis istina ili plod bolesne mašte?

Redateljska palica i atmosfera

Film režira Michael Showalter, poznat po tome što zna izvući duboke emocije iz svojih likova. Njegov zadatak neće biti lak - "Verity" se oslanja na klaustrofobičnu atmosferu izoliranog imanja i stalni osjećaj nelagode. Produkcijski tim najavljuje triler koji će biti vizualno vjeran mračnim tonovima knjige, uz zadržavanje onog poznatog "shyamalanovskog" obrata koji je knjigu i učinio slavnom.

Zašto je "Verity" važan za filmsku industriju?

Ovaj film predstavlja vrhunac trenda adaptacija popularne književnosti za mlade i odrasle (tzv. New Adult žanr). Uspjeh filma "Priča završava s nama" (It Ends with Us) utabao je put za Hooverine ekranizacije, pokazujući da postoji ogromna publika željna kompleksnih, mračnih i emocionalno nabijenih priča.

Premijera filma "Verity" očekuje se tijekom 2026. godine, precinije 2. listopada, a očekivanja su golema. Hoće li film uspjeti prenijeti šokantan kraj koji je podijelio čitatelje diljem svijeta? Ostaje nam vidjeti. Jedno je sigurno - pripremite se za napetost koja će vas držati na rubu sjedala.

