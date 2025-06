Omiljeni Silent Disco dobiva svoj filmski pandan

Svaki festivalski dan sedamnaestog izdanja INmusic festivala, od 17 do 21 sat, rezerviran je za Silent Cinema - novi sadržaj koji koristi već dobro poznatu tehnologiju bežičnih slušalica i višekanalnog zvuka, poznatu posjetiteljima zahvaljujući večernjem Silent Discu. Tri paralelna sadržaja, tri audio kanala, bežične slušalice i sloboda izbora - formula je to koja se već dokazala, a kojoj se sada pridružuju i tri filmska ekrana!

U suradnji s trima relevantnim i svjetski prepoznatim hrvatskim filmskim festivalima - Animafestom, ZagrebDoxom i Human Rights Film Festivalom. Silent Cinema donosi raznolike programske blokove koji pokrivaju animaciju, dokumentaristiku, društveni angažman i dječji program. Sadržaj svakog bloka pažljivo su selektirali upravo timovi partnerskih festivala, osiguravajući visoku autorsku kvalitetu i tematsku snagu.

Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb, osnovan 1972. godine, drugi je najstariji festival u potpunosti posvećen animaciji, a na sedamnaesto izdanje INmusica donosi tri programska bloka. Publika će imati priliku pogledati nagrađene filmove s aktualnog izdanja festivala, koje je još u tijeku, dok blokom That's What She Said vol. 2. okupljaju radove redateljica iz srednje i istočne Europe, kreirane u suradnji s festivalima iz mreže Animation Festival Network. Treći program, Pekar Boris i prijatelji, namijenjen je najmlađima i sastoji se od kratkih animiranih priča koje kroz toplinu i kreativnost obrađuju važne teme poput emocija, snova i zajedništva.

Human Rights Film Festival neprofitni je projekt dviju istaknutih organizacija nezavisne kulture - Multimedijalnog instituta i Udruženja za razvoj kulture URK - pokrenut 2002. godine s ciljem unapređenja vidljivosti tema iz područja ljudskih prava kroz medij filma. HRFF na Jarun donosi filmove koji otvaraju važna društvena pitanja bez kompromisa - od igranog trilera Banija, preko eksperimentalnih Razglednica do animirane Ježeve kuće, program nudi sadržaj koji se gleda otvorenih očiju i sluša otvorenog uma. Kroz emociju, ironiju i kritiku, ovi filmovi pozivaju na razmišljanje, a ne na pasivno gledanje. Festival već dvadeset i dvije godine aktivno promiče kulturu ljudskih prava kroz film te predstavlja jednu od ključnih regionalnih platformi koje povezuju kinematografiju i civilno društvo.

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox gostuje na INmusic festivalu s nizom zanimljivih, zabavnih i pamtljivih kratkometražnih filmova. Neki od najboljih međunarodnih dokumentaraca već dvadeset i jednu godinu stanuju na zagrebačkoj kino sceni - vrijeme je da posjete i Jarun! ZagrebDox i INmusic spajaju se u programu Silent Cinema, koji donosi dokumentarce sa svih strana svijeta, a pečat ZagrebDoxove selekcije jamči izniman filmski doprinos najvećem hrvatskom glazbenom festivalu.

Nakon što padne noć, prostor ponovno preuzima Silent Disco, koji se već godinama ubraja među najomiljenije festivalske sadržaje. DJ pult ponovno je u rukama ekipe iz KSET-a, a publika još jednom u danu ima priliku birati između tri kanala - tri zvučna svijeta, tri raspoloženja.

Filmski festivali se programom Silent Cinema pridružuju već impresivnom glazbenom line-upu koji uključuje svjetske velikane kao što su Air, Kasabian, Massive Attack, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, St. Vincent, The Streets, Kim Deal, Foster the People, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, YARD i brojni drugi izvođači.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 za samo 119 EUR (+ troškovi transakcije) su dostupne putem službenog festivalskog webshopa, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije).

Putem službenog webshopa dostupan je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za INmusic festival #17.