Film "Poništiti" ide dalje u nove pobjede

Hrvatska pjesnikinja, spisateljica i filmska autorica Stanka Gjurić ostvarila je još jedan zapažen međunarodni uspjeh. Njezin kratkometražni dokumentarni film „Poništiti" (Undo) uvršten je u službenu selekciju Toronto Global Film Festivala, koji će se održati u Torontu, Kanadi, od 20. do 22. prosinca 2025. godine.

Na ovogodišnji natječaj festivala pristiglo je više od 5000 filmova iz svih dijelova svijeta, a „Poništiti" se svojim umjetničkim pristupom i snažnom porukom izdvojio među brojnim međunarodnim naslovima. Riječ je o dojmljivom poetskom dokumentarcu koji tematizira odnos čovjeka i prirode te pitanje odgovornosti prema okolišu. Kroz sugestivne slike i meditativni ritam, Gjurić propituje granice ljudskog djelovanja, destrukcije i mogućnosti „poništavanja" posljedica koje čovjek ostavlja za sobom.

Toronto Global Film Festival jedan je od međunarodnih nezavisnih filmskih festivala koji se ističe otvorenošću prema inovativnim i autentičnim filmskim glasovima iz cijeloga svijeta. Smješten u multikulturni Toronto, grad s bogatom filmskom tradicijom i publikom željnom raznolikih umjetničkih izraza, festival okuplja autore čiji radovi pomiču granice i potiču globalni dijalog. Na programu se prikazuju dugometražni i kratkometražni filmovi svih žanrova i formata: od igranih i dokumentarnih do eksperimentalnih i animiranih, s ciljem da se predstave djela koja kombiniraju kreativnost, društvenu osviještenost i univerzalnu poruku.

Selektori festivala očito su prepoznali film „Poništiti" kao izniman doprinos filmskom promišljanju ekoloških tema, a uvrštenje u službenu selekciju Toronto Global Film Festivala veliko je priznanje ne samo za autoricu, nego i za hrvatsku filmsku zajednicu, potvrđujući da domaća nezavisna produkcija može ravnopravno stati uz bok svjetskim ostvarenjima.

Za Stanku Gjurić, koja iza sebe ima niz međunarodno prikazivanih i nagrađivanih filmova, ovaj novi uspjeh još je jedan dokaz stvaralačke dosljednosti i širine njezina umjetničkog izraza. Film „Poništiti" u Torontu će imati priliku predstaviti hrvatsku kinematografiju u kontekstu suvremenih globalnih tema te nastaviti svoj festivalski put na svjetskoj filmskoj sceni.

