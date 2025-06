Pobjednici Animafesta 2025.

Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb 2025 završio je sinoć ceremonijom dodjele nagrada u Kinu SC. Žiri Velikog natjecanja kratkometražnog filma u sastavu Osman Cerfon, Špela Čadež, Erwin Gomez, Sarina Nihei i Ivana Volda odlučio je Grand Prix dodijeliti njemačkom filmu Zagasite mrlje zelenkastih boja (Dull Spots of Greenish Colours) redatelja Saše Svirskog, nastalom u produkciji Wait a Second! GbR. U obrazloženju žirija stoji: Ovaj film duboko promišlja o utjecaju medija na naše društvo i um pojedinca. Zahvaljujući vještoj kombinaciji tehnika, prenosi snažnu poruku na filozofski i organski način. Poziva nas da propitamo svoj odnos s medijima - ne samo na razini društva, nego i u pogledu osobnih, pa čak i fizičkih odnosa sa svijetom.

Isti je žiri Nagradu Zlatni Zagreb za kreativnost i inovativno umjetničko postignuće uručio Anu-Lauri Tuttelberg za estonsko-litavski film Ptice su nestale (Linnud läinud) iz produkcija Fork Film, Art Shot i Moon Birds Studios, čarobno djelo koje dočarava sirovu i poetsku ljepotu prirode. Zahvaljujući fenomenalnim time lapse snimkama, svjedočimo krajoliku koji se neprestano mijenja. Lutka-animacija je tečna i osjetljiva, zrcaleći krhkost porculanskih figura pod vlašću nemilosrdnog prirodnog svijeta.

Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film napravljen izvan obrazovne institucije otišla je crnogorskom filmu Uroš Mate Uljarevića (Dok produkcija, Protos film d.o.o), ugljenom elegantno iscrtanom animiranom filmu u kojem se čovjek bori protiv mračne prisutnosti dok mu se život preobražava kroz promjenjive slike koje je sam stvorio.

Članovi žirija odlučili su dodijeliti i posebne nagrade. Osman Cerfon nagradio je tako japanski film Noć na odmorištu (パーキングエリアの夜) Saki Muramoto (Studio Tampopo), jednostavan, ali hrabar film koji suptilno i nježno prikazuje društvenu nespretnost kakvu smo svi osjetili u takvim situacijama.

Špele Čadež posebno se dojmila američka Bujica (Deluge) Meejin Hong (samostalna produkcija), bešavna hipnotička petlja crteža tušem koja se u stalnom razvoju odvija u 24 sličice.

Erwin Gomez svoju je posebnu nagradu uručio francuskom filmu Lijepi ožiljci (Les Belles Cicatrices) Raphaëla Jouzeaua (Balade Sauvage Productions), zbog veličanstvene estetike koja nam budi osjete na koži i ljubavne priče koja se bliži kraju, ali se svejedno osjećamo kao dio nje.

Sarina Nihei odabrala je, pak, Usamljenog psa (Cão Sozinho), portugalsko-francuski film Marte Reis Andrade (BAP - Animation Studios, Ikki Films). Svaki kadar u ovome filmu vizualno je dojmljiv, uz pažljivo odabranu, ograničenu paletu boja. Očarali su me nevidljivi animirani prijelazi i dirljiva priča o dubokoj ljubavi jedne djevojčice prema djedu - poručila je Nihei.

Naposljetku, Ivana Volda svoju je posebnu nagradu dala hrvatskom filmu Kako (How) Marka Meštrovića iz produkcije Kreativnog sindikata. Zahvaljujući dinamičnom ponavljanju i neprekinutom tijeku hipnotičkih crteža ovaj film oblikuje nadrealnu, a opet zaokruženu percepciju svijeta - napisala je Volda.

Prema odluci žirija Velikog natjecanja dugometražnog filma u sastavu Miljana Dragičević, Carolina López Caballero i Martin Vandas Grand Prix pripada australskom filmu Memoari jednog puža (Memoir of a Snail) Adama Elliota (produkcije Arena Media i Screen Australia), filmu punom empatije i dobrote, no i s uvidom u teške životne situacije. Njegov nesvakidašnji scenarij spaja gorko i slatko, humor i tugu. Život u svakom djeliću stop-animacije - stoji u obrazloženju.

Isti je žiri odlučio dodijeliti i posebno priznanje britansko-poljsko-njemačkom filmu Sanatorij pod klepsidrom (Sanatorium Under the Sign of the Hourglass) braće Quay (produkcije: Koninck Studios, IKH Pictures Production, The Match Factory GmbH, Adam Mickiewicz Institute) za pretakanje duha Brune Schulza u snoliki svemir gdje se vrijeme, sjećanje i tvar stapaju u čistu filmsku poeziju.

Objedinjeni žiri Natjecanja studentskog filma i Natjecanja hrvatskog filma u sastavu Michał Bobrowski, Waltraud Grausgruber i Jin Woo odlučio je Nagradu Dušan Vukotić za najbolji studentski film dodijeliti nizozemskom filmu Majčino dijete (Mother's Child) Naomi Noir, nastalom na Umjetničkoj školi u Utrechtu. Ovaj nas je film očarao inovativnim vizualnim stilom i realističnom glasovnom glumom, emocionalnom dubinom i narativnom snagom. Pažljivo iscrtane linije prelijepo dočaravaju krhkost, bezuvjetnu ljubav i povezanost među likovima. Nadrealni 3D dijelovi uvode nas u duševni svijet protagonistice dok proživljava ekstremnu iscrpljenost. Ovaj nas uradak vodi na snažno emocionalno putovanje i osvještava o skrbničkoj stvarnosti na visokoumjetnički, aktivistički način - obrazložio je žiri.

Prema odluci istoga žirija, prvo posebno priznanje pripalo je estonskim Makovima (Poppy Flowers) Evridiki Papaiakovou s Estonske umjetničke akademije, filmu koji postavlja duboka pitanja o posljedicama vjerskog odgoja, uz pomoć dojmljivih slika nastalih jednom od najzahtjevnijih tehnika animacije.

Drugo posebno priznanje otišlo je kineskom filmu Sh (嘘) Qi Duan s Kineske umjetničke akademije. Ovaj film isprepliće slike frustracije i nekontrolirane mučne iritacije, bijesa i bespomoćnosti koje ljudi osjećaju kada ih se gurne u politički programiranu kutiju, zbog čega naposljetku ne žele osjećati ništa - stoji u obrazloženju.

Najboljim filmom Natjecanja hrvatskog filma proglašeni su Psihonauti Nike Radasa u produkciji Klinike za psihijatriju Vrapče, Hrvatske udruge digitalnih umjetnika i Ustanove Zagreb film. Anonimni glasovi, uz preciznu koreografiju pokreta kamere, puštaju nas u prostor intime. Ovaj nam film prikazuje mentalne poremećaje oblikovane poput porculana u oblicima nas samih - poručio je žiri. Filmu pripada i financijska nagrada u iznosu od 1000 eura koju dodjeljuje Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata. Ovim trijumfom Psihonauti su ujedno zaslužili i kvalifikaciju za Oscara.

Posebno priznanje uručeno je Vuku Jevremoviću za Moralnu potporu (Moralna zaslomba) iz samostalne produkcije Canvas za dijalektiku ritma i nereda: fluidan, a opet strukturiran, snažan no suosjećajan, ukorijenjen u revolucionarnoj avangardi 1920-ih, a opet svjež i aktualan film.

Posebno priznanje za najbolju hrvatsku manjinsku koprodukciju primilo je Lebdenje Jelene Milunović, srpsko-hrvatsko-njemački film (Set Sail Films, Adriatic Animation, Filmsko sveučilište Babelsberg Konrad Wolf) koji s dubokom osjećajnošću prikazuje kako kći nježno vraća oca - doslovno - natrag na zemlju. Vizualno poetična priča koja pretvara iskustvo pojedinca u promišljanje o ljubavi, odgovornosti i otpornosti - zaključio je žiri.

Pobjednika Natjecanja filmova za djecu i mlade birao je dječji žiri koji je glavnu nagradu dodijelio američkom filmu Snježni medvjed (Snow Bear) Aarona Blaisea nastalom u produkciji The Art of Aaron Blaise, filmu koji je dao najvažniju poruku u današnjem svijetu. Jako je emotivan i govori da možemo plakati ako izgubimo nešto za što smo vezani. Film ima poruke na više razina. Druga važna poruka je da se moramo brinuti za zajednicu, jedni za druge i za prirodu. Priroda se zbog klimatskih promjena za koje smo odgovorni topi, a to ugrožava životinjski svijet. Također, usamljenost je velika tema današnjice. Družite se i pomažite jedni drugima. Ovaj se film radio osam godina i to stvarno pokazuje posvećenost autora ovog divnog filma. Lijepo je nacrtano i pokazuje stvarne osjećaje. U ovom filmu je kontrast između likova koji su nacrtani stilizirano i realističnih pozadina. Muzika i efekti su dobro ukomponirani i pridonose emotivnoj atmosferi - objasnio je žiri.

Posebno priznanje u Natjecanju filmova za djecu pripalo je belgijskom filmu Bobelova kuhinja (Bobel's Kitchen) Fione Rolland (Atelier de Production de La Cambre), filmu koji ima dvije poruke: ne sudi prije nego što probaš, ne idi naprijed! Druga poruka je: Makar bio viši, makar bio deblji, makar bio manji, nije važno kakav si, nego da vjeruješ sebi da i da vjeruješ da će ti netko jednog dana sigurno povjerovati i postati prijatelj bez obzira na to kakav ti bio. To je i film u koji je uloženo jako puno truda, radio se čak jednu godinu - pojasnio je žiri.

O posebnom priznanju u Natjecanju filmova za mlade odlučila je publika, mahom učenici zagrebačkih srednjih škola koji su svojim glasovima uzdigli francuski film S Vuk (S The Wolf) Sameha Alaae (Salt for Sugar Films).

Nagrada publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja kratkometražnog filma odlazi u ruke Jana Saske za češko-francusko-slovačko-bosanskohercegovački film Hurikán (Last Films, Maur Film, Laïdak films, Artichoke, Aeon Production).

Nagrada publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja dugometražnog filma pripada Kristini Dufkovoj, redateljici češko-slovačko-francuskog Velikog života (Život k sežrání) (produkcije Barletta, Novinski i Novanima).

36. Svjetski festival animiranog filma održat će se od 8. do 13. lipnja 2026. godine.