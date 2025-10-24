Kultni horori u Kinoteci

Povodom Noći vještica repertoar kina Kinoteka posvećen je ljubiteljima horora i mračne fantastike. Očekuju vas četiri nedavno restaurirana kultna klasika, čiji autori koriste konvencije žanra da bi istražili mračne zakutke razuma, osjećaja i stvarnosti, a koji obuhvaćaju teme u rasponu od narcizma, emocionalne otuđenosti pa do mračnog naličja žudnje. Ako volite psihološki horor, retro-stravu ili filmove koji magle granice između umjetnosti, žanra i eksploatacije, u programu pronaći ćete niz naslova koji će u jednakoj mjeri uplašiti i oduševiti.

Posebno ističemo dva nedavno restaurirana filma belgijskog redatelja Harryja Kümela, koji su od svoje premijere 1971. stekli kultni status. Crvene usne govore o mađarskoj grofici Elizabeth Bathory, drevnoj vampirci koja se upleće u psihoseksualnu igru s novopečenim mladencima. Kümelov film krase sofisticirana režija, nadrealna atmosfera te progresivna obrada tema kao što su kriza tradicionalnih rodnih uloga i queer žudnja, a glavnu ulogu odigrala je Delphine Seyrig.

Malpertuis je fantazmagorični križanac gotičkog horora i fantastike. Kümel je i ovdje demonstrirao svoje zavidno umijeće za dočaravanje nadrealne atmosfere, koja gledatelje oduševljava začudnim idejama i obratima. Film je premijerno prikazan u Cannesu, a jednu od uloga odigrao je i Orson Welles.

Na programu je i Dorian Gray, osuvremenjena inačica književnog klasika Oscara Wildea, koju je redatelj Massimo Dallamano smjestio u europski jet set 1960-ih. Dallamanov Dorian biseksualna je zvjerka, koja bez problema spava sa ženama i muškarcima, čija fatalna mana postaje nemoć da preuzme odgovornost za posljedice svojih djela. Glavnu ulogu u filmu odigrao je Helmut Berger, glumac koji je zahvaljujući provokativnim ulogama te izgledu, karizmi, otvorenoj biseksualnosti bio je jedan od seks-simbola svoga vremena.

Program zaključuje Opsjednutost Andrzeja Żuławskog, priča o razvodu braka koja svoj monstruozni obrat dobiva u napuštenom stanu kraj Berlinskog zida. Riječ je o jedinstvenom ostvarenju u povijesti filma, koje je tumačeno kao politička alegorija na podijeljenu hladnoratovsku Europu, ali i osebujan pogled na raspad identiteta, emocionalno otuđenje i ljubav koja se pretvara u nešto čudovišno. Glavne uloge odigrali su Sam Neil i Isabelle Adjani, a odjeci Żuławskijeva djela vidljivi su u suvremenim radovima Arija Astera, Yorgosa Lanthimosa, Roberta Eggersa i Gaspara Noéa.

Mnogi od ovih filmova dugo su bili dostupni u skraćivanim i cenzuriranim inačicama, a u sklopu programa prikazuju se u integralnim redateljskim i recentno restauriranim verzijama.

Kino Kinoteka www.kinokinoteka.hr