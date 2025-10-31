Tuškanac u gostima prikazuje filmove koji testiraju granice tijela i psihe

U duhu mračne i uzbudljive atmosfere Halloweena, Tuškanac u gostima tijekom studenog prikazuje jedinstveni filmski program posvećen Novom francuskom ekstremizmu, provokativnom pokretu koji se krajem 1990-ih javio kao reakcija na tjeskobu modernog doba. Filmovi ovog pravca poznati su po šokantnim, često sadističkim i morbidnim prikazima tijela, boli i krvi, kao i po seksualnoj devijantnosti te iskrenosti koja razotkriva ljudsku ranjivost i granice izdržljivosti.

Ciklus donosi 12 filmova koji će se prikazivati u Kulturno informativnom centru (KIC), a 01. studenog u 21 sat otvorit će ga Učiteljica glasovira (2001), adaptacija romana Pijanistica nobelovke Elfriede Jelinek. Iako ne koristi brutalno nasilje uobičajeno za ovaj pokret, film kroz odnos autoritarne učiteljice glasovira i njezina mladog učenika istražuje potisnute nagone i njihovu razornu snagu.

Body horor Nevolje svakog dana (2001), o mladom paru koji u Parizu otkriva seksualnu strast transformiranu u nasilje i kanibalizam, dobio je ime po pjesmi Trouble Every Day alternativne rock skupine Tindersticks. U glavnoj ulozi nastupio je kultni američki nezavisni glumac Vincent Gallo.

Triler-horor Za moju sestru! (2001), filmašice i književnice Catherine Breillat, prati dvije sestre i sukob između seksualne radoznalosti mlađe tinejdžerice i zaštitničke kontrole starije. Poznato po devetominutnoj sceni silovanja, najkontroverznije ostvarenje Gaspara Noéa Nepovratno (2002) donosi niz tragičnih događaja tijekom jedne noći u Parizu, a u glavnim ulogama nastupaju tada svježi supružnici Monica Bellucci i Vincent Cassel.

U mojoj koži (2002) prikazuje mladu ženu koja razvija destruktivnu fascinaciju samopovređivanjem, dok Krvava romanca (2003), oslonjena na kultni Teksaški masakr motornom pilom Tobea Hoopera, prati dvije studentice koje na osamljenoj farmi postaju mete brutalnog ubojice. Crpeći inspiraciju iz vlastitog straha od zarobljenosti i gubitka identiteta, Fabrice du Welz snimio je psihološki horor Kalvarija (2004) o putujućem pjevaču kojeg zarobljava nestabilni gostioničar.

Horor Oni (2006) prati mladu učiteljicu i njezinog partnera dok se na izoliranom imanju nedaleko Bukurešta suočavaju s misterioznom prijetnjom koja ih proganja tijekom noći. Inspiriran djelovanjem ekstremističkih skupina te proglašen takozvanim torture porn ostvarenjem, Granice (2007) prikazuje grupu mladih kriminalaca koji zalutaju u ruralno selo gdje ih dočekuje obitelj sadističkih neonacista.

Carski rez (2007) smješten je u Badnjoj noći, kada mlada trudnica Sarah mora zaštititi svoje nerođeno dijete od zlokobne žene, a ističe se time što glavni zlikovac nije muškarac, već žena. Pascal Laugier napisao je scenarij za Mučenice (2008) dok se borio s kliničkom depresijom i bio na rubu samoubojstva. Riječ je o izrazito kontroverznom ostvarenju u čijem je fokusu djevojčicu koja je preživjela godinu dana mučenja u klaonici.

Ciklus će zaključiti raskošnim audiovizualnim stilom bogat Klimaks (2018) koji, prateći francusku plesnu trupu koja se suočava s kaosom kada shvati da je u sangriju vjerojatno ubačen LSD, propituje granična mentalna stanja, rubove svijesti, snovitost i halucinantnost.

Raspored projekcija Tuškanca u gostima dostupan je OVDJE. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina domaćina sat vremena prije početka projekcije, kao i online putem platforme ulaznice.hr.