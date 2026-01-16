Od suvenira do priča na policama

U 2026. godini suveniri se sele s vrata hladnjaka u kuhinjske ormariće, gdje police postaju tihi pripovjedači putovanja i kulturnih iskustava. Od ručno oslikanih posudica za začine do maslinovih ulja u pažljivo dizajniranoj ambalaži, svakodnevne namirnice iz smočnice dobivaju novu ulogu koja spaja funkcionalnost, dizajn i sjećanja. Ovaj trend suvenira na policama odražava rastuću želju putnika da iskustva s putovanja unesu u svakodnevni život, pretvarajući kuhinje u prostore koji odražavaju doživljene kulture.

Prema istraživanju o Predviđanjima za putovanja u 2026. godini koje je proveo Booking.com, više od dvije trećine hrvatskih putnika (69 %) kaže da bi razmotrilo kupnju dizajnerskog kuhinjskog pribora ili proizvoda za smočnicu tijekom putovanja, birajući predmete koji su jednako smisleni koliko i praktični. Za mnoge ti proizvodi više nisu impulzivne kupnje, već promišljeni suveniri, s gotovo pola ispitanika (46 %) koji navode da bi čak razmotrili putovanje u destinaciju posebno poznatu po proizvodima za smočnicu ili kuhinjskom posuđu. Dok više od četvrtine (27 %) ističe da im jestivi suveniri pomažu da ponovno prožive destinaciju svaki put kada kuhaju, a 20 % ispitanika cijeni način na koji ti proizvodi predstavljaju lokalnu izradu, održivost i tradicionalne metode.

Booking.com ističe tri europske destinacije u kojima se kultura hrane, umijeće lokalnih majstora i svakodnevni dizajn isprepliću, čineći ih idealnim mjestima za otkrivanje suvenira koji u dom donose priče i uspomene s putovanja.



Puglia, Italija

Smještena na jugu Italije, Puglia je regija u kojoj je hrana neraskidivo povezana sa svakodnevnim životom, oblikovana stoljetnim tradicijama, lokalnim namirnicama i snažnim osjećajem pripadnosti mjestu. Poznata po prostranim maslinicima, ručno izrađenoj keramici te jednostavnoj, ali profinjenoj kuhinji, Puglia putnicima nudi duboku povezanost s talijanskom gastronomskom baštinom. Tržnice, male radionice i obiteljski proizvođači predstavljaju proizvode za smočnicu poput olio extravergine di oliva (ekstra djevičansko maslinovo ulje, često pakirano u dizajnersku ambalažu) i ceramica artigianale (ručno izrađen keramički kuhinjski pribor), pretvarajući svakodnevne kuhinjske potrepštine u uspomene. Zahvaljujući naglasku na tradicionalnu izradu i sporijem načinu života, Puglia privlači putnike koji sa sobom žele ponijeti više od samih sjećanja.

Gdje odsjesti: Za putnike koji žele doživjeti arhitektonsku i kulturnu baštinu Puglie, Trulli Holiday Albergo Diffuso nudi jedinstven boravak u tradicionalnim kamenim kućama trulli raspoređenima po povijesnoj jezgri Alberobella. Ove građevine pod zaštitom UNESCO-a pružaju autentičan doživljaj mjesta, omogućujući gostima da iskuse svakodnevni život u jednom od najprepoznatljivijih ambijenata regije. Svodni stropovi, izvorni kameni detalji i antikni namještaj u svakom trullu spajaju povijesni karakter s modernom udobnošću. Trulli Holiday Albergo Diffuso predstavlja jedinstvenu bazu za istraživanje Puglie i okolne regije.

Bilbao, Španjolska

Istaknut u Booking.com-ovim Predviđanjima za putovanja, Bilbao se nameće kao nezaobilazna destinacija za odmor u 2026. godini. Grad je poznat po snažnom kulinarskom identitetu, u kojem je hrana duboko povezana s lokalnim identitetom, tradicijom i inovacijama. Od tradicionalnih tržnica do specijaliziranih trgovina, Bilbao nudi suvenire za smočnicu koji odražavaju i naslijeđe i suvremeni dizajn, čineći svakodnevne kuhinjske predmete promišljenima i profinjenima. Jestivi suveniri poput conservas gourmet (premium konzervirane morske delicije, često u prepoznatljivoj ambalaži), specijalnih začina i lokalno izrađenog kuhinjskog pribora utjelovljuju duh regije, pretvarajući kućne police u suptilne podsjetnike na španjolsku kulturu i njezin pristup gastronomiji. Okolica grada nudi i dojmljiva vinska i gastronomska iskustva. Samo kratku vožnju od Bilbaa moguće je sudjelovati u iskustvu Sip & Savor: Vina i gourmet zalogaji u Álavi, gdje se lokalna vina sljubljuju s regionalnim proizvodima, dodatno naglašavajući duboku povezanost gastronomije, tradicije i inovacija u Baskiji.

Gdje odsjesti: Smješten u staroj gradskoj jezgri Bilbaa, Ribera AC by Staynnapartments nudi prostran gradski smještaj idealan za putnike koji istražuju kulinarsku i kulturnu scenu Baskije. Apartman s više spavaćih soba pruža ugodnu bazu za grupe ili obitelji koje žele doživjeti grad opuštenijim tempom. Objekt kombinira suvremene sadržaje s izvrsnom lokacijom, omogućujući gostima jednostavno kretanje između tržnica, povijesnih ulica i poznatih kulturnih znamenitosti Bilbaa.

Lisabon, Portugal

Smješten uz obalu Portugala, Lisabon je grad u kojem se tradicija i svakodnevni život susreću u kuhinjama, na tržnicama i u malim kvartovskim trgovinama. Poznat po snažnoj povezanosti s hranom i obrtništvom, grad nudi suvenire za smočnicu koji odražavaju i baštinu i suvremeni dizajn. Od kultnih conservas de peixe (konzervirane ribe poput sardina, poznate po upečatljivoj i kolekcionarskoj ambalaži) do keramičkog kuhinjskog pribora inspiriranog azulejosima (tradicionalnim keramičkim pločicama), lisabonski suveniri osmišljeni su kako bi se koristili, ali i izlagali.

S naglaskom na kvalitetu, priče koje stoje iza proizvoda i vizualni dojam, Lisabon privlači putnike u potrazi za smislenim suvenirima koji iskustvo putovanja produžuju i nakon povratka, pronalazeći svoje mjesto na kuhinjskim policama doma.

Gdje odsjesti: Smješten u povijesnoj zgradi u Lisabonu, Alecrim ao Chiado nudi boravak pun karaktera, svega nekoliko minuta hoda od središta grada. Spajajući izvorne arhitektonske detalje s modernom udobnošću, ovaj smještaj pruža ugodnu bazu za putnike koji žele istražiti lisabonsku gastronomiju, kvartove i svakodnevni ritam grada. Parketni podovi, pogled na grad i rijeku te pažljivo uređene sobe povezuju baštinu sa suvremenim sadržajima. Gosti mogu uživati u lokalnim specijalitetima za doručak, opustiti se u zajedničkom prostoru ili kafiću te lako istražiti obližnje tržnice i ulice, čineći Alecrim ao Chiado praktičnim i ugodnim izborom za doživljaj Lisabona u sporijem, lokalnijem ritmu.