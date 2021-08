7 razloga zašto vam dijete ne uspijevaju

Ako radite sve što treba, a dijeta nikako ne uspijeva, provjerite svoje zdravlje kod liječnika jer u pitanju mogu biti i zdravstveni problemi koji sprečavaju uspješno mršavljenje.

Crijeva - crijeva su veliki organ, pa možemo zamisliti što se sve u njima odvija i koliko su važna za zdravlje organizma. U pitanju može biti alergija na hranu, intolerancija, loša probava... Teško je znati bez pregleda kod liječnika. Danas su prebiotici i probiotici popularni preparati koji hrane naše korisne bakterije pa ih preporučujem svim kandidatima. No, vratimo se na početak - važna je hrana koju unosimo, način na koji unosimo i količina.

Cushing - poremećaj je to u funkciji nadbubrežne žlijezde i urok je ekscesivnog lučenja steroida. Stanje ima svoju kliničku sliku i to je drugi tip adipoziteta nego nutritivni. Pacijenti imaju jake plave strije na trbuhu i bedrima, moon face, kompletno se promijeni fizička slika, a da je to uzrok debljine može se potvrditi na osnovu kliničke slike.

Policistični jajnici - inzulinska rezistencija je i u slučaju policističnih jajnika osnovni problem kada je u pitanju gubitak kilograma. Makar pacijentice nisu dijabetičarke, dobivaju tablete za dijabetičare koji utječu na inzulinsku rezistenciju i regulira im se ciklus.

Starosna dob - na žalost i ona utječe na uspješnost dijete, najčešće zbog slabije fizičke aktivnosti, a i metabolizam sporije radi. Iako je možda teže u starijoj dobi izgubiti kilograme, vrijede ista pravila kao i za trudnice - nakupljeni kilogrami se mogu izgubiti, ali je potrebno vrijeme.

Stres - stres djeluje na svaku bolest pa tako i na debljinu. Smatram da je odlična ideja porazgovarati sa psihologom, a bihevioralna terapija je idealan način da svi problemi izađu na površinu te se, uz stručnu pomoć, riješe. Kako sam napomenula, najvažnije je mijenjati navike, a kroz taj kontakt sa psihologom bit će puno lakše prepoznati problem i pronaći alate koji su vam potrebni za promjenu.

Šećerna bolest - debljina vodi do šećerne bolesti, ne debljate se zbog nje. Kod tih pacijenta prvo određujemo inzulin i C- peptid kako bismo vidjeli stanje, a oni u većini slučajeva imaju inzulin ali ne za tu prekomjernu težinu. Cilj je s takvim pacijentima razgovarati da ti do znanja da se radi o stanju kada oni sebi mogu jako puno pomoći, jer da bi se krenulo s dijetom, prvo se treba u ambulanti pojasniti pacijentu da ima previše kilograma za količinu inzulina koje on ima. Dok pojedinci neće reagirati, većina njih se isti čas popravi prateći redukcijsku dijetu.

Štitnjača - simptomi hipotireoze proizlaze iz usporenih metaboličkih procesa što može biti jedan od problema i kada je u pitanju gubitak kilograma. Kako bi se utvrdilo da je štitnjača jedna od prepreka, potrebno je provjeriti hormone štitnjače jer se bez laboratorijskog nalaza ne može ništa tvrditi. Može se prepoznati bez provjere manifestna, teška hipertireozu prema otečenim kapcima i licu, pospanosti, dubokom glasu i teškom kretanju, ali takve pacijente rijetko viđam, objašnjava liječnica.