Nutrijenti koji najčešće nedostaju modernoj ženi

U suvremenom svijetu, unatoč prividnom obilju hrane, mnoge se žene suočavaju s paradoksom - kalorijski su pothranjene ili sitost postižu namirnicama siromašnim nutrijentima. Zbog specifičnih fizioloških potreba, hormonalnih ciklusa i ubrzanog tempa života, žensko tijelo često šalje signale umora, krhke kose ili lošeg raspoloženja. Ovi simptomi često nisu samo znak stresa, već jasan poziv organizma za ključnim elementima koji mu nedostaju.

Ključni čuvari ženskog zdravlja: Od željeza do magnezija

Jedan od najčešćih deficita u ženskoj populaciji je željezo. Zbog mjesečnog gubitka krvi tijekom reproduktivnih godina, žene su pod znatno većim rizikom od anemije. Nedostatak željeza ne očituje se samo bljedilom; on donosi kroničnu iscrpljenost, otežanu koncentraciju i smanjen imunitet. Iako se često poseže za suplementima, važna je i sinergija s vitaminom C koji pospješuje njegovu apsorpciju.

Drugi kritični nutrijent je vitamin D, poznat i kao "vitamin sunca". Iako ga tijelo sintetizira pod utjecajem sunčevih zraka, sjedilački način života u zatvorenim prostorima doveo je do globalnog deficita. Za žene je on presudan jer upravlja apsorpcijom kalcija, čuvajući gustoću kostiju i sprječavajući osteoporozu u kasnijoj dobi. Osim toga, vitamin D igra golemu ulogu u regulaciji raspoloženja i potpori štitnjači.

Ne smijemo zanemariti ni magnezij, mineral koji sudjeluje u više od 300 biokemijskih procesa. Žene ga često gube pojačano tijekom stresnih razdoblja ili intenzivnog vježbanja. Njegov nedostatak očituje se kroz grčeve u mišićima, glavobolje i nesanicu. Uz njega, folna kiselina (vitamin B9) ostaje imperativ, ne samo u trudnoći, već i za opće zdravlje stanica i prevenciju kardiovaskularnih bolesti.

Konačno, omega-3 masne kiseline često nedostaju u prehrani koja se temelji na prerađenoj hrani. One su ključne za suzbijanje upalnih procesa u tijelu, zdravlje kože i hormonalnu ravnotežu.

Prepoznati ove nedostatke prvi je korak prema dugovječnosti. Umjesto ignoriranja umora, rješenje često leži u tanjuru - u zelenom lisnatom povrću, orašastim plodovima, plavoj ribi i sjemenkama. Slušanje vlastitog tijela i redovita provjera krvne slike najbolji su saveznici svake žene.