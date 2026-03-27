Vaginalna suhoća u tridesetima: 5 neočekivanih uzroka

Mnogi vjeruju da je vaginalna suhoća rezervirana isključivo za starije žene, no to je čista zabluda. Bilo da je riječ o nuspojavama lijekova, ranoj menopauzi, hormonalnim promjenama, kontracepciji ili stresu - razloga je mnogo. Iako se suhoća češće javlja nakon srednje dobi zbog pada hormona, ne postoji pravilo kada tijelo prestaje proizvoditi prirodnu vlažnost. To se može dogoditi u bilo kojoj životnoj fazi, a iako situacija može biti frustrirajuća, ona je zapravo potpuno prirodna. Intimina, brend posvećen intimnom zdravlju žena, donosi pet neočekivanih uzroka vaginalne suhoće u tridesetima.

Što uzrokuje suhoću rodnice i vulve?

Kada govorimo o ovom problemu, obično prvo pomislimo na samu rodnicu (vaginu). To je razumljivo, jer čak 17 % žena u dobi od 17 do 50 godina pati od bolnih spolnih odnosa upravo zbog manjka vlažnosti. Međutim, suhoća često ne pogađa samo unutrašnjost, već i vanjsko spolovilo (vulvu). Smanjena lubrikacija vulve dovodi do svrbeža, nelagode i iritacije. Uzroci mogu biti razni: od dehidracije i stresa do psiholoških čimbenika i hormonalne neravnoteže. Evo na što biste trebali obratiti pozornost:

1) Nuspojave hormonske kontracepcije.

Važno je znati da hormonski kontraceptivi mogu utjecati na žensku seksualnu funkciju. Istraživanja pokazuju da oni mogu povećati razinu proteina SHBG, koji "vezuje" slobodni testosteron - hormon ključan za seksualno uzbuđenje i prirodnu lubrikaciju. Uz potisnutu razinu estrogena, taj proces može dovesti do stanjivanja vaginalnog tkiva (atrofije), oponašajući simptome menopauze čak i u vašim tridesetima.

2) Agresivne kemikalije i iritansi.

Čest izvor problema je iritacija uzrokovana proizvodima koje svakodnevno koristimo. Neki od njih sadrže kemikalije koje narušavaju prirodnu floru intimnog područja. Zato je važno birati isključivo visokokvalitetne, pH uravnotežene proizvode namijenjene upravo intimnoj njezi.

Također, vanjski faktori poput dugotrajnog namakanja u vrućoj vodi (pjenušave kupke ili hidromasažne kade, osobito javne) mogu pogoršati stanje. Čak i određeni lijekovi, poput antidepresiva ili onih za alergije i prehladu koji se kupuju bez recepta, mogu isušiti sluznicu cijelog tijela, pa tako i rodnice.

3) Prehrana i životne navike.

Ono što unosite u tijelo itekako utječe na vaše intimno zdravlje. Pobrinite se da pijete dovoljno vode, ali i da vaša prehrana bude uravnotežena. Namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama, poput soje ili lana, mogu potaknuti proizvodnju prirodnog lubrikanta. S druge strane, previše kofeina, pušenje i alkohol negativno utječu na opće blagostanje organizma.

4) Mentalne blokade i stres.

Kada ste pod stresom, tjeskobni ili emocionalno iscrpljeni, tijelo proizvodi više kortizola, a manje hormona zaslužnih za uzbuđenje. Osim toga, stres nas često "zaključa" u vlastitim mislima, a ta mentalna blokada sama po sebi može spriječiti vlaženje. Manjak samopouzdanja ili problemi u vezi također su česte prepreke postizanju dovoljne razine uzbuđenja.

5) Dojenje i hormonalne promjene.

Estrogen je glavni saveznik vašeg intimnog zdravlja - on održava kiselost, vlažnost i elastičnost tkiva rodnice. Njegova razina prirodno varira tijekom trudnoće, poroda i postporođajnog razdoblja. Zbog toga se u tjednima nakon poroda, ali i tijekom cijelog razdoblja dojenja, može javiti izražena suhoća rodnice.

Kako si pomoći?

Kako ne biste pogoršali stanje, izbjegavajte parfimirane proizvode i agresivno ispiranje rodnice. Od pomoći mogu biti vaginalne hidratantne kreme i lubrikanti, posebno oni s hijaluronskom kiselinom, pod uvjetom da su formulirani isključivo za tu namjenu.

Također, obratite pozornost na donje rublje - birajte prirodne materijale umjesto sintetike. Ako se bavite aktivnostima koje vrše pritisak na intimno područje (poput jahanja ili biciklizma), osigurajte si dobru podstavu i radite pauze.

Ako suhoća potraje zbog niskog estrogena, dugoročno rješenje može biti hormonska terapija, o čemu se svakako posavjetujte sa svojim ginekologom. Zapamtite, vaginalna suhoća u tridesetima je češća nego što mislite i nije nešto što morate trpjeti - razumijevanje uzroka prvi je korak prema rješenju.