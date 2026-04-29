Menopauza nije samo u hormonima: kako ovo razdoblje iz temelja mijenja ženski mozak

Dugo se smatralo da je menopauza isključivo reproduktivni događaj koji pogađa jajnike. Međutim, najnovija istraživanja u neuroznanosti, predvođena stručnjacima poput dr. Lise Mosconi, pokazuju da je menopauza u jednakoj mjeri neurološki proces. Promjene koje žene osjećaju - od valunga i nesanice do zaboravljivosti - zapravo su rezultat intenzivnog "preslagivanja" strukture i funkcije mozga.

Estrogen kao "gorivo" za mozak

Glavni razlog ovih promjena je dramatičan pad estrogena. Estrogen u mozgu ne služi samo za reprodukciju; on je ključni regulator energije. On potiče stanice mozga da sagorijevaju glukozu (šećer) kako bi proizvele energiju. Kada razina estrogena padne, metabolizam mozga se usporava. Slikovito rečeno, mozak ostaje bez svog primarnog goriva, što rezultira stanjem koje žene često opisuju kao "moždana magla" (brain fog).Što se točno događa sa strukturom?Studije magnetskom rezonancom (MRI) pokazale su da se tijekom prijelaza u menopauzu može smanjiti volumen sive tvari u ključnim područjima:

Hipokampus: centar za pamćenje i učenje. Zbog toga se javljaju problemi s kratkoročnim pamćenjem i pronalaženjem riječi. Amigdala: centar za emocije, što objašnjava nagle promjene raspoloženja i pojačanu anksioznost. Hipotalamus: termostat tijela. Kada on ostane bez estrogena, gubi sposobnost pravilne regulacije temperature, što uzrokuje poznate valove vrućine.

Dobra vijest: Mozak je plastičan i prilagodljiv

Iako ovi podaci mogu zvučati zastrašujuće, važno je naglasiti da menopauza nije bolest, već dinamična adaptacija. Istraživanja pokazuju da se mozak nakon završetka tranzicije stabilizira. Iako se volumen u određenim dijelovima može smanjiti, mozak često kompenzira taj gubitak povećanjem povezivanja između drugih regija. Mnoge žene nakon menopauze izvještavaju o novom valu kreativnosti i mentalne jasnoće, što se ponekad naziva "postmenopauzalni procvat".

Kako podržati mozak tijekom tranzicije?

Da biste ublažili ove promjene, ključno je fokusirati se na neuroprotektivne navike:

Prehrana bogata antioksidansima: Mediteranska prehrana dokazano štiti mozak.

Kvalitetan san: Ključan za "čišćenje" toksina iz mozga.

Tjelesna aktivnost: Potiče protok krvi i održava kognitivne funkcije.

Menopauza je transformacija, a razumijevanje onoga što se događa u našoj glavi prvi je korak prema lakšem i svjesnijem prolasku kroz ovo razdoblje.