Novi Burn Out u Tvornici 10. siječnja

Tvornica kulture priprema Burn Out Special Edition: na pozornicu stižu Gazorpazorp, Foster i DJECA! Posebno izdanje programa čiji je cilj jačanje nezavisne glazbene scene ugostit će tri benda iz Zagreba, Splita i Beograda u subotu, 10. siječnja 2026. godine.

Gazorpazorp - „Mahovina"

Beogradska post-punk/noise četvorka Gazorpazorp vraća se na pozornicu Tvornice kulture. Jedno od najvećih beogradskih imena nove generacije pred zagrebačkom će publikom zasvirati svoj album „Niz reku" objavljen početkom 2025. godine u suradnji diskografskih kuća Moonlee Records i Pop Depresija. Album je očarao publiku na koncertima diljem regije, a kritika ga je opisala kao moćno glazbeno djelo. Gazorpazorp je pjesmama „Moja devojka" i „Proleće" sudjelovao na objema Hali Gali kompilacijama koje okupljaju najjače nove snage glazbene scene. Iza sebe imaju i dva EP izdanja „S/t (EP#1)" i „Od vazduha i sunca" te dva split izdanja snimljena u suradnji s bendom св. Псета (sv. Pseta). Njihov prepoznatljiv, ali moderan i autentičan beogradski zvuk te mračna estetika sljedećeg će siječnja osvojiti publiku Tvornice kulture.

Foster - „Bite Your Tongue"

Burn Out program na pozornicu dovodi i splitski alt-rock trio Foster. Sara Mihaela Dedić, Lana Beović i Ivana Županović bend su osnovale 2022. godine, a iza sebe imaju EP „To the Shore" najavljen singlom „Blodshot Eyes". Nedavno su objavile i novi singl i prateći videospot snimljen u Šibeniku, „Bite Your Tongue", a svirale su i kao support beogradskoj rock četvorci Artan Lili na velikom koncertu u Tvornici kulture. Foster karakterizira sirova ženska energija, savršen balans između snažnih vokala i nježnih bekova, distorzirane gitare, masne bas dionice i divlji ritam bubnjeva, a svoj će zvuk prezentirati pred zagrebačkom publikom sljedećeg siječnja.

DJECA! - „Iz sebe"

DJECA! se vraćaju na stage. Garage rock duo pridružit će se Gazorima i Foster na Burn Out Special Edition večeri. DJECA! su se na glazbenoj sceni predstavila prvijencem „KAD ČUJEŠ OVAJ ZVUK" (2022) koji je svojom snagom, energijom i silinom osvojio publiku i brojne hvalospjeve kritike. Singlovima „Ja nisam taj", „Čaroban san" i „Trag" najavili su zaokret u zvuku, a drugi studijski album „Novo željezo" donio je iskorak u glazbenom i stilskom eksperimentiranju. Osim neukrotivog basa i bubnja te prepoznatljivog atmosferičnog rock zvuka, DJECA! su u nove pjesme umiješala elemente elektronike, drum'n'bassa, industriala, techna i housea. Drugi se album nametnuo kao moderno rokenrol djelo stvoreno za mračne zadimljene klubove, a takav će zvučni zid stvoriti i u Tvornici kulture.

Ulaznice po cijeni od 12 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent.