Mimika Orchestra u kinu SC danas

Dugoiščekivana promocija novog Mimikinog albuma "Medzotermina" konačno će se dogoditi ovaj četvrtak, 20.11. u zagrebačkom Kinu SC. Peti studijski album ovog dvadeseteročlanog ansambla kojim dirigira Mak Murtić svjetlo dana ugledao je sredinom listopada i donosi devet skladbi, koje su uglavnom snimane u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. "Medzotermina" će se ovom prilikom moći kupiti i u vinilnom izdanju. Na promociji albuma očekuje se i scenski nastup s novim kostimima te popratnom video-scenografijom te će osim stalnih članova orkestra biti prisutni i gosti koji se pojavljuju na albumu: od elektronike do tradicijskih instrumenata. Ulaznice po cijeni od 25, 30 i 35 eura mogu se kupiti preko Hangtime ticketinga, kao i u Dirty Old Shopu.

"Pustoš / Wasteland": https://tinyurl.com/mvxh35xj

SATNICA:

19:30 Ulaz

20:00 Početak koncerta

"Pozivamo vas na promociju novog albuma Mimika orkestra "Medzotermina" u Kinu SC u Zagrebu 20.11. Novi album kraj je trilogije koju čine "Divinities of the Earth and the Waters" i "Altur Mur", i bave se mitovima, realnošću i prostorom Balkana i Mediterana istražujući tko smo i što smo mi ali i tko je suvremeni univerzalni čovjek. Smatram da je u današnje vrijeme jako bitno govoriti o tome, o zajedništvu kultura i njenim povezanostima kao i onome što nas doista čini sličnima, ali i zašto dopuštamo da nas mitovi razdvoje. Koncert u Kinu SC bit će glazbeno-scensko djelo s novim kostimima dizajnerice i likovne umjetnice Jiao Guo te videozidom Dinka Doringa. Bit će to glazbena poslastica u kojoj dvadeseteročlani Mimika orkestar sa specijalnim gostima na tradicijskim instrumentima nastupa s autorskim materijalom koji povezuje suvremeni jazz i rock s bogatim tradicijskim naslijeđem regije. Vidimo se u smijehu, suzama i plesu!" izjavio je ususret koncertu spiritus movens cijele ove priče Mak Murtić.

Nakon što su se prethodni albumi bavili rođenjem, pogrebnom ceremonijom i gozbom, završni nastavak "Medzotermina" donosi procesiju koja reflektira mitove i bajke o odnosu djece i odraslih, gladi i bogatstva te društvenim ulogama. Album je realiziran uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, izdavača Menarta te crowdfunding kampanje preko platforme Indiegogo.